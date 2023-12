«Безумные нагрузки». Академию Надаля обвинили в «издевательстве» над молодыми игроками

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вернётся на корт в начале 2024 года. Недавно Рафа объявил, что сыграет на турнире в Брисбене, который состоится на первой неделе нового сезона с 31 декабря по 7 января.

Надаль получил травму на Australian Open – 2023 и с тех пор не играл. Рафу в этот период обошёл по количеству побед на ТБШ Новак Джокович, у которого в коллекции прямо сейчас есть 24 выигранных мэйджора. Надаль сам признал, что гонка за звание величайшего с Джоковичем им уже проиграна. 37-летний Рафа собирается просто получать удовольствие от тенниса во время сезона-2024, который, скорее всего, станет для него последним в туре.

Надаль всегда отличался тем, что тратил много энергии на корте. Легендарный испанец с ранних лет изрядно нагружал себя физически. Отчасти это помогло выиграть много трофеев, но в какой-то степени стало проблемой на финишном отрезке карьеры. Рафа банально выдохся быстрее Джоковича, который тоже всегда усердно тренировался, но всё-таки соблюдал баланс и делал это не до такой степени фанатично, как его главный соперник в карьере.

Семь лет назад Надаль открыл теннисную академию в своём родном городе Манакоре на Майорке. Академия объединяет в себе теннис и образование, чтобы студенты могли продолжить свой путь к профессиональному туру и при этом получить высшее академическое образование. 22-кратный чемпион ТБШ, а также его дядя и бывший тренер Тони принимают активное участие в подготовке молодых теннисистов. За основу берут те же принципы, которые использовал сам Рафа в ранние годы. То есть большое внимание уделяется физической подготовке. Не всем подходят подобные методы.

Рафаэль Надаль с молодыми теннисистами в своей академии Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

На днях в Испании разгорелся скандал. Местная 18-летняя теннисистка Ариана Гирлингс, занимающая 752-е место в рейтинге WTA, рассказала о своём неприятном опыте обучения в академии Рафаэля Надаля. Она фактически обвинила заведение легенды в «издевательстве» над молодыми игроками, поскольку там делают излишне большой упор на физические нагрузки.

«Они придерживаются той же философии, что и Рафа: много тренировок и мало отдыха, полная концентрация на корте. Это приводило к тому, что было много травм, потому что ни у кого нет такого телосложения, как у Рафы. Многие из нас не могли выдержать темп тренировок с безумными нагрузками по пять часов в день и без выходных.

Все тренировались одинаковое количество часов. Разумеется, если кто-то слишком уставал, ему давали отдохнуть один день. Я думаю, что им нужно быть более индивидуальными для каждого игрока, больше анализировать и понимать их, чтобы решить, что лучше для каждого из них. Но я понимаю, что это академия, и здесь много людей, невозможно разработать план для каждого.

Часто ли Тони Надаль вспоминает о Рафе? Он говорит о нём каждый день, это правда. Он всегда приводит различные примеры из его детства. Он также много рассказывал об эволюции Рафы с возрастом, как ему помогал этот его железный менталитет. Рафаэль очень много времени проводит в академии. Можно подумать, что игрок такого уровня должен ходить по клубу, как король, но Рафа — полная противоположность. Он просто один из тех, кто там тренируется, всегда очень дружелюбный и приветливый, и с первого дня пребывания там мне было оказано гостеприимство как с его стороны, так и со стороны его семьи», — заявила Гирлингс.

Ариана Гирлингс Фото: Из личного архива Арианы Гирлингс

Ариана покинула академию Рафы несколько месяцев назад. Она преисполнена оптимизма покорять новые вершины в рейтинге WTA и определённо считает, что отказ от многих методик, которые ей прививали в Манакоре, поможет в этом процессе.

Гирлингс не рисует совсем уж мрачную картину пребывания в академии Надаля, отдаёт должное человеческим качествам легендарного теннисиста. Тем не менее молодая испанка, по сути, сделала ярчайшую антирекламу заведению Рафы. 22-кратный чемпион ТБШ вряд ли обрадовался её комментариям, которые массово разошлись по спортивным СМИ.

Конечно, существует много положительных отзывов об академии Рафы. Одним из тех, кто остался в восторге от пребывания в Манакоре, является финалист юниорского Уимблдона-2023 Ярослав Дёмин.

«Очень хорошая академия. Там очень классно: хорошая группа игроков, тренеров – физио, фитнес. Есть всё для восстановления. Ну и кортов много. Так что с октября 2021-го я там. Конечно, меня до сих пор немного потрясывает от тренировок с Рафой. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошёл и сказал: «Ok. Go. You have practice with boss» («Хорошо. Иди. У тебя тренировка с боссом». — Прим. «Чемпионата»). Я такой: «Ё-моё». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он – на харде, никого больше не было. Так что пошёл на харде с Надалем поиграл. Давал какие-то советы? Да, подсказывал, чтобы я справа ногами ближе к мячу подходил и не останавливался раньше времени.

Я с Надалем семь-восемь раз точно уже потренировался. У него разные задания: сильно бьёт по мячу, держит мяч, бегает. Это что-то невероятное, когда ты с Рафой стоишь на одном корте, общаешься. В академии Надаля мы больше работаем на силу, чтобы меня подкачать. Акцент на ОФП. С этим, как и с восстановлением, там получше. Они смотрят на твой стиль, особо ничего не меняют. У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, сыграть с лёта, играю активно, подаю достаточно сильно. Есть всё: и справа хорошо могу сыграть, слева — лучший удар. У меня есть всё, чтобы добиться успеха. Самое главное — добавить физически», — рассказывал Дёмин в интервью «Чемпионату».

Ярослав Дёмин Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Подготовку к сезону-2024 Дёмин тоже проведёт в академии Надаля. Туда приедут некоторые известные теннисисты: Александр Зверев, Ришар Гаске, Феликс Оже-Альяссим.

Критическое мнение Арианы Гирлингс об академии Надаля единичное, хотя оно звучит громче многих положительных отзывов. Определённый репутационный удар заведению и лично 22-кратному чемпиону ТБШ нанесён.

Лучшим ответом на обвинения станет успех воспитанников академии на корте. Дёмин летом был первым номером среди юниоров, но пришло время показать себя на взрослом уровне. Абедалла Шелбайх из Иордании – ещё один перспективный ученик академии. Он входит в топ-200 рейтинга ATP и недавно принял участие в молодёжном Итоговом турнире в Джидде. Испанцы Даниэль Ринкон и Мартин Ландалус, представитель Гонконга Коди Вон и парагваец Даниэль Вальехо тоже подают большие надежды.

Академия Надаля функционирует относительно недолгий период времени. Главная звезда испанского тенниса 20-летний Карлос Алькарас учился не у Рафы, а в заведении чемпиона «Ролан Гаррос» — 2003 Хуан-Карлоса Ферреро. Серьёзное упущение. Пока главным достижением академии Надаля является подготовка трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема», бывшей второй ракетки мира, ныне №11 норвежца Каспера Рууда. Неплохо, но нужно стремиться к большему. Особенно на фоне резких высказываний Арианы Гирлингс.