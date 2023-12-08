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Прорыв юной россиянки Мирры Андреевой, а также других теннисисток в рейтинге WTA

Рывок на 359 мест в рейтинге совершила за год 16-летняя Мирра Андреева! Кто ещё отличился?
Кирилл Плышевский
Мирра Андреева
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Мощный скачок и у Анастасии Павлюченковой — она отыграла сразу 308 позиций.

Сезон-2023 в женском теннисном туре выдался очень разнообразным. Стоит отметить, что ни одна из представительниц прекрасного пола не смогла выиграть больше одного «Шлема». Даже Ига Свёнтек, которая доминировала в 2022 году, демонстрировала в нынешнем сезоне не такую яркую игру и вернула себе звание первой ракетки мира, обойдя Арину Соболенко, лишь благодаря триумфу на Итоговом чемпионате. При этом за последние 12 месяцев некоторые теннисистки совершили невероятные прорывы, о которых мы поговорим ниже.

Самые значительные скачки в рейтинге WTA (отрезок: 7 ноября 2022 года — 6 ноября 2023 года)
ПрорывТеннисисткаПрежняя позицияНовая позиция
+359Мирра Андреева40546
+321Ван Яфань41897
+308Анастасия Павлюченкова36759
+278Эмина Бектас36082
+254Янина Викмайер32874
+211Элина Свитолина23625
+202София Кенин23533
+156Питон Стирнс20953
+141Каролина Мухова1498
+140Гретье Миннен20262

Мирра Андреева

Главное открытие минувшего сезона в женском теннисе — 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Девушка, ещё в начале года выступавшая на юниорском Australian Open, теперь крушит опытных оппоненток на престижных состязаниях. Именно юная уроженка Красноярска продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в этом соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест!

На соревнованиях в Мадриде, куда Андреева-младшая по специальному приглашению попала после финала юниорского Australian Open, она добралась до четвёртого раунда. На «Ролан Гаррос» Мирра прошла квалификацию, а в основной сетке провела три матча.

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Великолепные результаты спортсменка показала и на Уимблдоне: на травяном мэйджоре она снова прошла квалификацию, а затем добралась до 1/8 финала. По ходу сезона Мирра одержала четыре победы над теннисистками из топ-20, одолев Барбору Крейчикову (дважды), Магду Линетт и Беатрис Хаддад-Майю. Как результат: год отечественная звёздочка завершает на 56-й позиции в рейтинге и претендует на звание «Новичок года».

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Ван Яфань

Ван Яфань из Китая заняла второе место в списке теннисисток с самым большим прогрессом в рейтинге WTA, поднявшись за год на 321 строчку. Представительница Поднебесной достигла рекордной в карьере 47-й позиции в 2019 году, но с тех пор играла с перерывами из-за строгих ограничений, введённых её родной страной в связи с пандемией COVID-19. Вернувшись в тур в январе 2023-го, Ван Яфань достигла баланса побед и поражений 59-14 на всех турнирах. В конце августа китаянка сыграла на первом за два года ТБШ и уже на старте US Open сенсационно выбила из сетки седьмую сеяную Каролин Гарсию.

Ван Яфань

Ван Яфань

Фото: Getty Images

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова пропустила бóльшую часть сезона-2022 из-за травмы колена. Она провела вне корта больше восьми месяцев. В 2023 году Анастасия вернулась в тур, будучи 367-й ракеткой мира. Россиянка вышла на пик формы на «Ролан Гаррос» — 2023, где дошла до четвертьфинала. 32-летняя уроженка Самары также добралась до полуфинала на престижном «пятисотнике» в Токио. В столице Японии она в российском дерби уступила будущей победительнице Веронике Кудерметовой. Павлюченкова завершила сезон на 57-м месте в рейтинге WTA и в итоге вошла в число номинантов ежегодной премии Женской теннисной ассоциации в категории «Возвращение года» — наряду с Маркетой Вондроушовой (Чехия), Каролиной Муховой (Чехия), Элиной Свитолиной (Украина) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

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Эмина Бектас

30-летняя американка Эмина Бектас отметилась великолепным прорывом во второй половине года. Сейчас представительница США занимает 87-е место в рейтинге WTA, хотя в начале сезона находилась на далёкой 337-й позиции. Бектас впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосхе в июне. Затем в начале октября она дошла до своего первого полуфинала на уровне женского тура в Сеуле, а в концовке второго осеннего месяца завоевала самый крупный титул в карьере в Тампико, обыграв в решающем матче турнира категории WTA-125 россиянку Анну Калинскую.

Янина Викмайер

В январе 2023 года 33-летняя Викмайер выиграла первый с 2018 года одиночный трофей — на турнире категории ITF-40. В начале сезона она также взяла три парных турнира ITF. В итоге полуфиналистка US Open сумела подняться с 328-й на 74-ю строчку в женском мировом рейтинге.

Элина Свитолина

Элина Свитолина родила дочь Скай в октябре 2022 года и вернулась в тур в апреле 2023-го на соревнованиях в Чарльстоне. Поначалу результаты спортсменки не были впечатляющими (на первых шести турнирах украинка имела баланс побед и поражений 4-6, включая 0-3 на уровне WTA-тура). Но всё изменилось, когда знаменитая украинка вернулась на грунтовые корты в Страсбурге, где бронзовый призёр токийской Олимпиады одерживала победу в 2020 году. Элина, на тот момент занимавшая 508-е место рейтинге, будучи обладательницей уайлд-кард, выиграла французский турнир, одолев в битве за трофей Анну Блинкову. За полгода выступлений опытная спортсменка сумела вернуться в топ-25 мировой классификации, стартовав без официального рейтинга. Украинка также добиралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и полуфинала Уимблдона.

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София Кенин

Возрождение Софии Кенин началось лишь в сентябре 2023 года. 25-летняя американка впервые за четыре года добралась до полуфинала на турнире категории WTA-1000. Cлучилось это в мексиканской Гвадалахаре, где чемпионка Australian Open — 2020 пала под натиском соотечественницы Кэролайн Доулхайд. Незадолго до мексиканского «тысячника» София играла в решающей встрече в Сан-Диего. Кенин впервые с «Ролан Гаррос» — 2020 боролась за титул, но уступила именитой чешке Барборе Крейчиковой. Как итог: за сезон спортсменка улучшила свой рейтинг более чем на 200 позиций.

София Кенин

София Кенин

Фото: Getty Images

Питон Стирнс

Питон Стирнс, которая в своё время прошла обучение в американском колледже, как и Диана Шнайдер, также показала отличные результаты в сезоне-2023. В этом году 22-летняя уроженка Цинциннати поднялась с 209-й строчки в мировой классификации до 53-й. Она дошла до своего дебютного финала на уровне WTA в Боготе, а также добралась до четвёртого круга на своём втором мэйджоре в карьере — US Open — 2023. Как и Мирра Андреева, Стирнс претендует на престижную награду «Новичок года».

Каролина Мухова

Впечатляющий прогресс в рейтинге WTA продемонстрировала Каролина Мухова. Чешка заняла итоговую восьмую строчку, хотя не принимала участие в турнирах с августа 2021 года по март 2022 года из-за травмы живота. В августе прошлого года 27-летняя уроженка Оломоуца находилась на 235-й позиции, а в начале 2023 года — на 151-й. Мухова дошла до финала на Открытом чемпионате Франции и до полуфинала на US Open. Из ярких достижений чешки в минувшем сезоне также стоит выделить выход в решающий матч соревнований в Цинциннати, а также четвертьфиналы в Дубае и Индиан-Уэллсе.

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Гретье Миннен

Не самая статусная теннисистка Гретье Миннен также немного пошумела в этом году. Представительница Бельгии за сезон взобралась аж на 140 строчек вверх и в начале ноября 2023-го занимала 62-е место в женской мировой классификации. Это рекордное место в рейтинге WTA для бельгийки. Помогли ей улучшить позиции яркие результаты во второй половине года: спортсменка сумела пробиться в третий круг на Открытом чемпионате США (повторив свой лучший результат на ТБШ) и в полуфинал Гуанчжоу.

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