«Это был величайший подарок». Мария Шарапова — о жёстком отце и походах на балет с мамой

Три с половиной года назад Мария Шарапова завершила профессиональные выступления в WTA-туре. После череды неудач и многочисленных травм легендарная теннисистка решила зачехлить ракетку и начать новый жизненный этап. Сейчас пятикратная обладательница ТБШ развивает свой бизнес и строит личную жизнь с миллиардером Александром Гилксом, от которого родила сына Теодора летом 2022-го. Шарапова также является почётной гостьей модных выставок и показов на постоянной основе, а также выступает на форумах в защиту прав женщин.

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Не забывает Мария и о спорте. Так, в конце ноября 2023 года бывшая первая ракетка мира посетила этап Ф-1 в Абу-Даби и поделилась впечатлениями от ивента.

«Да, я поклонница Ф-1. Я второй раз на гонке в Абу-Даби, и он получился незапланированным, так что я веселюсь, получаю удовольствие и смотрю на выступление спортсменов.

Гонщики Ф-1 – атлеты, физически и, что более важно, ментально. Вы обязаны бороться, и неважно, отстаёте вы или лидируете. Вы всегда должны быть готовы к вызову.

Хотела бы, чтобы кто-то победил? Я на протяжении многих лет знаю Льюиса [Хэмилтона] и всегда поддерживаю его, но в целом я рада, что он в Абу-Даби», — сказала Шарапова в интервью Sky Sports.

А перед этим 36-летняя уроженка Нягани приехала на US Open.

Ещё в далёком 2008 году Мария призналась, что любит заниматься разными видами деятельности и узнавать что-то новое. Кроме того, теннисистке нравится шопинг — она может часами бродить по магазинам.

«Я очень люблю менять сферы деятельности. В моей жизни это так незаметно происходит. Утром могу быть на тренировке, днем на съёмке, вечером — давать интервью. А когда день заканчивается, ложусь спать и думаю: «Боже мой, как много я сегодня успела!» — говорила Шарапова.

Успела прославленная отечественная спортсменка и на этот раз. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» посетила подкаст Armchair Expert и откровенно порассуждала на многие темы из своей жизни.

О различиях целей в спорте и бизнесе

«Сейчас всё иначе. Раньше на вопрос о спортивных планах на пять-десять лет я отвечала, что хочу выиграть больше «Шлемов» и быть первой ракеткой мира. В бизнесе всё немного по-другому. К тому же мне уже 36 лет, я стала мамой, так что приходится совмещать несколько дел. Раньше теннис стоял на первом месте, а теперь я занимаюсь сразу несколькими вещами.

Цель не в том, чтобы сфокусироваться на чём-то одном, а в том, чтобы найти баланс. Жить в настоящем, позволять себе расслабиться, а не оставаться в постоянном напряжении, ожидая высоких результатов от себя и своего организма, но при этом надо продолжать развиваться.

С детства я отличалась любознательностью. Мне нравилось учиться, разбираться, вникать в процессы, чтобы добиться успеха. Поэтому я продолжаю заниматься бизнесом. Там столько направлений: я чувствую себя компетентной в одних и совсем не компетентной в других. Хочу разобраться в сферах, где я пока не очень ориентируюсь», — призналась Шарапова.

О своих жизненных целях

«Когда занимаешься чем-то с детства, это и есть твоя цель. Сейчас же у меня есть время обдумать и сформулировать свои цели. Я могу определять их сама.

Мне бы хотелось побыть наставницей, принять участие в жизни молодых женщин, помочь им пройти путь от школы или университета до их первой работы или помочь им решить, каким будет следующий этап, который даст им возможность подчеркнуть выдающиеся качества и потенциал.

Многие спортсменки находятся в той точке, когда они хотят добиться большего, но не знают как, не знают где. Какие ресурсы они могут использовать? Где найти команду? Я бы хотела стать частью пути этих людей», — заявила победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде.

О своих детских воспоминаниях и годах, которые она провела после взрыва на Чернобыльской АЭС

«У меня было совсем другое воспитание, я родилась в Сибири из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, и моя мама была беременна мной, в то время они жили в 30 километрах от места взрыва в Беларуси», — сказала россиянка.

Ведущий подкаста Дэкс Шепард в шутку заметил о «преимуществах», которые несчастный случай принёс спортсменке, имея в виду её рост, который составляет 188 сантиметров.

«Это упоминалось несколько раз. Никто [в моей семье] не является таким высоким, как я, так что это определённо принималось во внимание», — ответила Мария (смеётся).

«Мы бежали в Сибирь, и там я родилась, а несколько лет спустя мы переехали на юг, в более тёплый город [Сочи] на берегу Чёрного моря, там я и начала свой путь. Затем, когда мне было пять лет, мы с отцом полетели во Флориду, и с тех пор я живу в США», — добавила экс-лидер рейтинга WTA.

О разлуке с матерью

«Моя мама не была со мной первые два года в США. Я не видела её два года. Очень интересно вспоминать об этом, потому что сейчас я мать 16-месячного ребёнка, и я не могу представить себе такого рода разлуку.

Это был мир неизведанного просто потому, что в то время визы было так же трудно получить, как, кстати, и сейчас. Но мама просто сделала такой большой акцент на том факте, что у её мужа и дочери появилась возможность заняться спортом в Америке, и это являлось удивительным подарком судьбы. Я думаю, она смотрела на это с такой точки зрения.

Часть меня также думает, что у нас не было с мамой такой прямой связи по Facetime, как сейчас. У моего отца не было сотового телефона, у меня не было сотового телефона. Это были письма, как бы физические письма моей матери. И это не делало эту ситуацию более лёгкой или нормальной, но я думаю, что у меня складывалось ощущение, что мы ещё увидимся с мамой», — сказала россиянка.

Мария Шарапова с родителями Фото: Из личного архива Марии Шараповой

О влиянии родителей на её игру и жизнь

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жёстким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама знакомила меня с разными вещами в жизни, помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших её подарков мне, поскольку ей было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любопытной и оставалась скромной», — разоткровенничалась Мария.

О финале Уимблдона-2004 с Сереной Уильямс

«В этом матче так много было поставлено на кон… одна из главных причин заключалась в том, что это был Уимблдон. На самом деле, несколько месяцев назад я играла с Сереной на турнире в Майами, и она легко выиграла тот матч в двух сетах. Это был момент, когда я действительно почувствовала тяжесть. Когда я росла, Уимблдон в моих глазах был неким особенным событием, турниром, местом, где я как профессионал хотела завершить карьеру, я хотела, чтобы эти французские двери открывали мне путь на Центральный корт.

Не то чтобы у меня было так уж много опыта на мэйджорах… всего за две недели до финала Уимблдона я впервые вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции. Несмотря на то что я проиграла, это была огромная личная победа.

Я оказалась в состоянии потока в середине турнира, играя с кем-то, кто тоже должен был меня обыграть. Но я выиграла тот матч так уверенно и так привычно. Мне казалось, что я отпустила любой страх, который у меня присутствовал. Я просто позволила моменту и своему мастерству проявиться во всей красе», — заключила Шарапова.