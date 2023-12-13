16-летняя Корнеева — чемпионка мира ITF! До неё такого добивались Курникова и ещё 10 наших

Международная федерация тенниса (ITF) не отстаёт от ATP и WTA и по окончании очередного сезона также раздаёт своих слонов. В ATP, напомним, отметили российский дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов, ставший самым любимым у болельщиков. В WTA признали прогресс 16-летней Мирры Андреевой, рвущейся во взрослую элиту. А в ITF назвали чемпионкой мира среди девушек (то есть на юниорском уровне) Алину Корнееву, другую 16-летнюю россиянку.

Сразу следует уточнить: то, что Корнеева стала чемпионкой мира, не означает, что она выиграла какой-то конкретный турнир. Этот титул даётся на основании итоговой классификации в соответствующем рейтинге ITF. Алина в этом году заработала 3659,25 очка в рейтинг — для сравнения, у американки Клерви Нгунуэ, занявшей второе место, всего 2700 очков. Так что превосходство российской теннисистки сомнений не вызывает.

«Я очень довольна результатами, которых добилась в этом году. И, конечно же, рада, что стала №1 по итогам года. Но не хочу останавливаться на достигнутом. Я уже жду не дождусь следующего сезона и надеюсь, что он принесёт что-то новое. Просто хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня и помог добиться тех результатов, которых я добилась. Также хочу поздравить всех игроков с невероятным годом. Всего наилучшего в 2024 году», — приводит слова Алины пресс-служба ITF.

Корнеева, уроженка Москвы, в этом сезоне выиграла два юниорских ТБШ. Она завоевала титулы на Australian Open (на дебютном для себя юниорском мэйджоре!), обыграв в финале Мирру Андрееву, и на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Алина дошла до полуфинала, а на US Open не попала из-за проблем с визой. А в конце сезона выиграла юниорский Итоговый турнир.

Не менее важно и то, что в 2023-м на счету Корнеевой оказалось целых два взрослых титула — пока, правда, не на уровне WTA, а на уровне ITF. В марте она завоевала трофей на соревновании категории W60 в Претории (ЮАР), а в июле оказалась лучше всех на турнире W100 в городе Фигейра-да-Фош (Португалия). И тем самым вошла в историю. Теперь именно Алина — самая юная девушка в истории, когда-либо выигрывавшая «стотысячник».

Немного истории

ITF ведёт учёт чемпионок мира среди девушек с 1978 года, в том числе с 1982 года — в парном разряде. До 2003 года включительно вручались две отдельные награды — за одиночный разряд и за парный, начиная же с 2004-го их объединили в одну. Лауреатами становились, в частности, такие известные теннисистки, как Анна Курникова, завоевавшая награду в 1995 году, двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова. В 2016 году лучшей теннисисткой-юниоркой стала Анастасия Потапова, которая сейчас входит в топ-30 рейтинга WTA. Особняком стоит 1987 год, когда обе награды ушли в СССР: в одиночном разряде лучшей стала Наталья Зверева, в парном — Наталья Медведева.

Чемпионки мира среди девушек по версии ITF (СССР/Россия)

Теннисистка Год Разряд 1 Лариса Савченко 1983 Парный 2 Лейла Месхи 1986 Парный 3 Наталья Зверева 1987 Одиночный 4 Наталья Медведева 1987 Парный 5 Анна Курникова 1995 Одиночный 6 Лина Красноруцкая 1999 Одиночный 7 Светлана Кузнецова 2001 Одиночный 8 Анастасия Павлюченкова 2006 Одиночный 9 Дарья Гаврилова 2010 Одиночный 10 Ирина Хромачёва 2011 Одиночный/парный 11 Анастасия Потапова 2016 Одиночный/парный 12 Алина Корнеева 2023 Одиночный

Что дальше?

По окончании сезона Корнеева объявила, что будет готовиться к сезону-2024 в академии 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. «Рафаэль Надаль – мой кумир детства. И я очень рада вернуться в его академию на Мальорке. Тренировки уже начались, и впереди много работы перед стартом нового сезона», — написала она в своих соцсетях.

Алина Корнеева в академии Рафаэля Надаля Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Также Алина говорила, что изначально не ставила на 2023 год каких-то особых целей. «На самом деле, у меня вообще не было грандиозных целей. Я действительно рада, что ничего не планировала. Просто выиграла два юниорских турнира «Большого шлема».

Честно говоря, у меня просто была цель попробовать свои силы на подобных турнирах, почувствовать эту атмосферу и увидеть уровень тенниса. Я хотела увидеть уровень своего мышления, игры в теннис и своего рейтинга. В межсезонье много работала над физической формой и психологией, чтобы быть готовой. Много разговаривала с психологом и старалась быть такой же на тренировках, какой являюсь в матчах», — цитирует её пресс-служба WTA.