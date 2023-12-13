Лидер российского тенниса закончил сезон на третьей строчке рейтинга ATP. О чём Даниил будет вспоминать больше всего?

«Точно запомню турнир в Риме и первый день рождения Алисы». Итоги 2023 года от Медведева

Даниил Медведев завершил сезон-2023 поражением в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Турине от итальянца Янника Синнера. Однако назвать это выступление неудачным ни в коем случае нельзя. Как и в целом минувший сезон, который россиянин завершил в статусе третьей ракетки мира с рекордным для себя количеством титулов ATP. А накопилось их действительно немало – 5.

После поражения в третьем круге Australian Open – 2023 от американца Себастьяна Корды первая ракетка России покинул топ-10 рейтинга ATP впервые за три с половиной года. Однако затем чемпион US Open – 2021 доказал всем, что всё ещё является элитным игроком. Даниил внезапно преобразился в Роттердаме, вернул себе уверенность образца двухлетней давности и взял «пятисотник» в Нидерландах.

Вдохновлённый голландским успехом, затем Медведев оказался сильнее всех в Дохе и Дубае, пробился в решающий матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, взял титулы в Майами и Риме. На Уимблдоне россиянин дошёл до 1/2 финала, где уступил Карлосу Алькарасу, а на US Open в битве за титул — Новаку Джоковичу.

После этого Медведев великолепно провёл и оставшуюся часть сезона — с финалами на турнирах ATP-500 в Пекине и Вене и полуфиналом Итогового чемпионата.

После завершения сезона в эксклюзивном интервью «Чемпионату» тренер Даниила Жиль Сервара решил сравнить выступления своего подопечного в 2021 и 2023 годах.

«Если мы говорим о стабильности, это был его лучший сезон. Даниил выиграл два «Мастерса», несколько других турниров. Но в 2021-м он выиграл мэйджор, был в ещё одном финале «Большого шлема», закончил год вторым ― [так что] тот год был лучше. Но 2023-й близок к 2021-му по качеству, безусловно», — сказал Сервара.

Сам же Медведев поделился эмоциями от 2023 года в рамках специального видеоинтервью для ATP.

― Что вы навсегда запомните из случившегося в 2023 году?

― Я точно навсегда запомню турнир в Риме. Конечно, потому что я завоевал титул. К тому же со мной были жена и дочь, отличные моменты.

Победа на «тысячнике» в столице Италии не случайно является такой знаковой для третьей ракетки мира. Спортсмен сделал, казалось бы, невозможное для себя — выиграл не просто дебютный титул на нелюбимом грунте, а сразу взял «Мастерс» на этом покрытии. Благодаря успеху в Риме Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге и стал первым игроком из России, которому удалось выиграть престижный трофей на кортах Foro Italico. К слову, чемпион US Open – 2021 стал 10-м действующим теннисистом, взявшим титулы на всех четырёх типах покрытий (на открытом и крытом харде, на грунте и траве).

― Какой момент стал самым неожиданным для вас в 2023 году на корте?

― Это Рим, победа. Определённо он. Я не мог в это поверить, но добился этого. Ничто уже не изменит этого.

После триумфа в Риме удивлён и поражён был не только сам Медведев, но и его поклонники, а также эксперты. Например, чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова поделилась своими впечатлениями от финального поединка в итальянской столице.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Он действительно многих восхитил, и меня в том числе. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне — в первую очередь за тем, как мастерски он вёл игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина. У Даниила потрясающее чувство мяча, очень хорошее видение площадки. Это говорит о том, что он неслучайно занимает второе место в мировой классификации», — приводит слова Морозовой RT.

Стоит отметить, что на кортах Foro Italico Медведев завоевал 20-й титул в карьере, а также повторил историческое достижение Новака Джоковича и Андре Агасси, став всего лишь третьим игроком в XXI веке, кому удалось в одном сезоне завоевать титулы на «тысячниках» в Майами (США, хард) и Риме (Италия, грунт).

― Твой любимый город в 2023 году?

― Однозначно, Шанхай. У меня всегда хорошие ощущения в этом городе, он становится одним из моих любимых городов.

Напомним, в преддверии турнира Даниил сразу же отметил позитивные изменения, которые случились с соревнованиями в китайском мегаполисе.

«Что я заметил? Ресторан стал ещё больше, появились открытые корты, и это очень приятно. Тренажёрный зал стал намного больше. Я думаю, это единственное, чего, скажем так, не хватало на турнире, ведь раньше спортзал был довольно маленьким. Сейчас он огромный, наверное, один из самых больших в туре, и где-то рядом со спортзалом я увидел, что у них есть симуляторы Формулы-1 и тому подобное», – говорил Медведев.

Правда, в минувшем сезоне лидер российского тенниса выступил на «Мастерсе» в Поднебесной откровенно неудачно. 27-летний уроженец Москвы во второй раз в 2023 году пал под натиском американца Себастьяна Корды, а после поражения выразил недовольство качеством мячей в Шанхае.

– Лучший день в 2023 году?

– Таких было много, но я назову первый день рождения моей дочери.

Отпраздновать день рождения Алисы Данииловны семья смогла в полном составе после раннего вылета спортсмена с китайского турнира. Первый день рождения (девочка родилась 14 октября 2022 года в Ницце. — Прим. «Чемпионата») именинница встретила в узком семейном кругу и во всём розовом: в розовом платье, с розовыми шарами и с розовым тортом. Свечи на торте маленькая Алиса задувала вместе с родителями.

Нужно отметить, что Медведев проводит с дочерью очень много времени: она сопровождает его на тренировках и на отдыхе, ездит с папой на крупные турниры. А недавно супруга игрока Дарья опубликовала в социальных сетях новое трогательное фото спортсмена со своей принцессой.

«Красная команда» — подписала фото Дарья, добавив эмодзи «смех до слёз».

Даниил Медведев с дочкой Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Пожелаем же Даниилу в 2024 году бить новые и новые рекорды и пополнять свою коллекцию ещё бóльшим количеством ярких моментов!