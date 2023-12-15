«Это шутка?» Джокович и его фанаты разнесли в пух и прах ATP за выбор лучшего тренера

В мире тенниса произошёл новый скандал. Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Горан Иванишевич проиграл в борьбе за награду ATP «Тренер года» наставникам Янника Синнера – Даррену Кэхиллу и Симоне Ваньоцци. Это обстоятельство побудило теннисную общественность возмутиться итоговым выбором спортивных функционеров. Не остался в стороне от произошедшего и сам 24-кратный чемпион ТБШ.

И Новак, и Янник провели фантастический сезон-2023. Однако именно тренеры 22-летнего уроженца Сан-Кандидо получили престижную награду Ассоциации теннисистов-профессионалов, оставив позади себя Брайана Шелтона — наставника Бена Шелтона, Хуан-Карлоса Ферреро, который работает с Карлосом Алькарасом, и Крэйга Бойнтона, возглавляющего команду Хуберта Хуркача. Кэхилл и Ваньоцци помогли Синнеру в этом году выиграть четыре титула ATP, в том числе завоевать дебютный «Мастерс» в Торонто. Оба специалиста также сыграли значительную роль в том, что их подопечный впервые в карьере пробился в полуфинал на ТБШ. Произошло это на уимблдонских кортах. Стоит отметить, что Новак Джокович и Янник Синнер в конце сезона трижды сыграли друг с другом, и две победы отпраздновал именно итальянец – он оказался сильнее на групповом этапе АТР Finals и в полуфинале Кубка Дэвиса, а серб взял верх над юным оппонентом в финале Итогового чемпионата.

Хотя команда Джоковича в прошлом уже получала признание ATP, ни один из её членов не становился тренером года с тех пор, как Марьян Вайда получил престижную награду пять лет назад. Это случилось аккурат перед тем, как Иванишевич стал работать с ныне 36-летним уроженцем Белграда. Самое поразительное, что Горан даже не был номинирован на награду в 2021 году. Это был последний сезон, когда Новак остановился всего в трёх партиях от завоевания календарного «Большого шлема». Но тогда планам серба помешал Даниил Медведев, а награда ATP «Тренер года» в итоге досталась наставнику Кэмерона Норри Факундо Лугонесу.

Комментируя итоги вручения награды, 24-кратный чемпион мэйджоров в своих соцсетях поздравил тренеров Янника Синнера с историческим успехом. При этом Новак обрушился с критикой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов за то, что она проигнорировала работу его наставника Горана Иванишевича. Джокович тонко намекнул на то, что всех высот, достигнутых им в прошедшем потрясающем сезоне, оказалось недостаточно.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном Янника! Горан, думаю, нам нужно выиграть все четыре «Шлема», чтобы ты, возможно — только возможно — мог считаться лучшим тренером. Трёх ТБШ, Итогового, звания первой ракетки мира по итогам года и сотворения истории тенниса недостаточно, мой дорогой тренер», — написал Джокович в «сториз» в своих соцсетях.

Реакция общественности

Некоторые поклонники тенниса также были недовольны финальными результатами, утверждая, что Горана Иванишевича попросту лишили того, что принадлежало ему по праву. Часть фанатов считают, что именно 52-летний уроженец Сплита на самом деле должен был быть удостоен награды ATP «Тренер года». С ними можно согласиться: послужной список хорвата в 2023 году вместе с Джоковичем выглядит намного более впечатляющим, чем у конкурентов. Вот некоторые комментарии пользователей.

«Что?!!! Горан не получил награду ATP «Тренер года»??? Это действительно возмутительно!!! Тотальная предвзятость по отношению к выходцам с Балкан! Просто позор!» — написал фанат с ником Mary Batson.

«Я не могу утверждать о популярности этих наград, но, чёрт возьми, это просто чертовски смешно… также вспомните оправдания, когда у Новака было два тренера и в ATP утверждали, что награда не может достаться двум специалистам», — поделился своим мнением пользователь Sannie.

«Это так просто, вы должны быть европейцем, чтобы получить награды от ATP и всю поддержку», — утверждает болельщик nautilus2009.

«Это просто смешно», — оставил короткий комментарий фанат с ником VG.

Этот же пользователь добавил, что награда досталась даже не Хуан-Карлосу Ферреро, который привёл Карлоса Алькараса к победе на ТБШ.

«Они не могут остановить успех Новака, но всё равно продолжают забирать, воровать всё, что могут, у всех остальных, связанных с ним…» — возмутился болельщик Vesna PM.

«Это просто шутка. Общественность теперь собирается давить на Синнера, потому что он обыграл Новака в двух бессмысленных матчах. Всё это неважно на данный момент. Новак в любом случае выиграет Открытый чемпионат Австралии», — уверен пользователь Chase Adams.

«Это смешно! Это шутка?» — недоволен фанат с ником Car Lazar.

«Отдать награду Горану было бы правильным выбором», — считает Ajit Kumar.

«Я так благодарен, что Джоковичу не нужно, чтобы кто-то голосовал за него как за игрока года. Он участвовал в 11 турнирах ATP и выиграл семь из них, взял три «Шлема», ATP Finals и закончил год в качестве первой ракетки мира. Всё это он сделал со своим не очень хорошим тренером (согласно этому голосованию), — заявил пользователь Charmine Johnson Garwood.