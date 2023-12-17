«Заставляет улыбаться». Соболенко и Бадоса — непримиримые соперницы и весёлые подружки

Когда мы говорим о дружбе в мире большого спорта, на ум приходят сразу две фамилии: Арина Соболенко и Паула Бадоса. Двух известных теннисисток всегда связывали тёплые отношения, несмотря на то что они уже неоднократно пересекались друг с другом на корте. Дуэту подруг уже даже успели дать смешное название «Сабадоса», а их совместные публикации всегда являются поводом для обсуждений среди фанатов.

Спортсменки часто общаются во время турниров, и совсем не удивительно наблюдать за тем, когда девушки делают комплименты друг другу в социальных сетях. В 2022 году они несколько раз сыграли в парном разряде на различных соревнованиях (например, Майами, Штутгарт, Мадрид). Тогда же 25-летняя уроженка Минска впервые рассказала, как зародилась её дружба с Паулой.

«Я помню, как увидела её первый раз и подумала, что она суперзвезда и ведёт себя, будто она лучше всех. Она может показаться эгоцентричной зазнайкой, но на самом деле это не так. Я бы сказала, что мы родственные души. Я обнаружила, что мы с ней очень похожи характерами и одинаково реагируем на многие вещи», — приводит слова Соболенко Tennis.com.

А в декабре 2022 года девушки, уже тот момент поддерживающие тесное общение между собой, неслучайно оказались в одной группе на выставочном турнире World Tennis League. Испанка и белоруска выступали в группе Falcons вместе с Новаком Джоковичем и Григором Димитровым. В новом сезоне Арина и Паула не прекратили свою дружбу. В марте этого года теннисистки тепло поприветствовали друг друга на тренировочном занятии в преддверии престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

«Воссоединение», — подписала фото Бадоса.

ПАУЛА БАДОСА И АРИНА СОБОЛЕНКО Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Теннисной общественности известны несколько знаковых дружеских отношений в сфере этого вида спорта, начиная от дуэтов Мартина Навратилова — Крис Эверт и заканчивая парой Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Однако все эти атлеты знали, как сбалансировать ситуацию на корте. То же самое происходит в жизни Бадосы и Соболенко. В одном из интервью изданию Sportskeeda 26-летняя уроженка Манхэттена призналась, что во время очных битв с Ариной они не являются друзьями, а все приятельские отношения возникают лишь после окончания последнего розыгрыша их поединков. Кстати, по личным встречам у девушек равенство — 2-2. Паула была сильнее свой подруги на харде в Цинциннати-2021 — 5:7, 6:2, 7:6 и на Итоговом чемпионате — 2021 — 6:4, 6:0. Арина взяла реванш у Бадосы на грунте в Штутгарте в 2022 (7:6, 6:4) и в 2023 (4:6, 6:4, 6:4) годах.

К слову, и белоруска, и испанка уже нашли свои вторые половинки. Поддерживает победительницу Australian Open — 2023 её любимый мужчина — бывший хоккеист Константин Кольцов. Именно он окружил теннисистку заботой, поэтому теперь она чувствует себя увереннее. Первое подтверждение романа между Ариной Соболенко и Константином Кольцовым болельщики получили ещё в июне 2021 года. При любом удобном случае пара проводит время вместе и радует фанатов счастливыми снимками. Ни расстояние, ни большая разница в возрасте (Арина младше Константина на 17 лет) не стали помехой для влюблённых.

Арина Соболенко и Константин Кольцов Фото: из личного архива Арины Соболенко

Бадоса, в свою очередь, пополнила список теннисных тандемов. В минувшем июне официально стали встречаться на тот момент пятая ракетка мира Стефанос Циципас и забиравшаяся на вторую строчку рейтинга WTA в прошлом году испанка. Паула ранее была замечена на матчах грека на «Ролан Гаррос», и именно тогда поползли первые слухи о любовной связи двух мировых звёзд. Затем спортсмены обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Также у теннисистов появился общий плейлист. А впоследствии в социальных сетях был создан аккаунт «Цицидоса», в шапке которого говорилось:

«Лучшие друзья и родственные души. Ни больше ни меньше».

Теннисный мир разделился на два лагеря: часть фанатов стала подкалывать образовавшуюся пару, в том числе Стефаноса; вторая же половина поддерживает звёзд. Не осталась в стороне от ситуации и Арина Соболенко.

После своей победы в матче третьего круга Уимблдона белоруска отправила слова поддержки Бадосе, когда её спросили о нашумевшем любовном тандеме.

«О, это история любви. Это так красиво, и я очень рада за Паулу… Я поговорила с ней, и она очень счастлива, и я рада за неё», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

После окончания травяной части сезона Паула опубликовала фото с белоруской из Монреаля, где обе спортсменки готовились к участию в турнире категории WTA-1000.

«Сабадоса», — подписала фото Бадоса.

ПАУЛА БАДОСА И АРИНА СОБОЛЕНКО Фото: из личного архива спортсменок

«О боже! Обожаю это фото», — отреагировала Соболенко на последний снимок.

Подписчики испанки также тепло встретили совместные снимки двух подруг:

«Бадоленко», — перефразировал подпись один из подписчиков.

«Лучшие подруги», — гласит ещё один комментарий.

«Сабадоса в огне», «Арина на верном пути», «Мой дуэт», — писали некоторые из подписчиков.

Были и совсем интересные комментарии о рукопожатии спортсменок: «Свитолиной это не нравится, но кого это, к чёрту, волнует?».

Бадоса также любит делать комплименты своей подруге.

«Она всегда заставляет меня улыбаться», — прокомментировала Бадоса встречу с Соболенко в преддверии US Open – 2023.

В очередной раз о своей дружбе с испанкой экс-лидер рейтинга WTA откровенно высказалась в октябре этого года.

«Нечасто удаётся найти свою вторую половинку в туре, потому что мы соревнуемся друг с другом. Но у нас есть такое соглашение… На корте мы противники, мы можем кричать всё, что захотим, но вне корта мы снова друзья. Нам может потребоваться день, в зависимости от того, кто победит, на то, чтобы смириться с фактом, что одна из нас проиграла, а потом мы снова становимся друзьями. Это непросто, но я очень рада, что она у меня есть. Она очень милая девушка, и то, что она рядом со мной, очень важно для меня», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

А в ноябре экс первая ракетка мира забавно поздравила подругу с днём рождения, выложив фото Бадосы, отправляющей воздушный поцелуй.

ПАУЛА БАДОСА Фото: из личного архива Арины Соболенко

Последние совместные фото теннисисток опубликованы из Дубая. Девушки встретились в крупнейшем городе ОАЭ, где провели подготовку к выставочном турниру World Tennis League. В этом году соревнования пройдут уже в Абу-Даби, однако две лучшие подруги снова оказались в одной команде под названием Kites. В неё также вошли бойфренд Бадосы Стефанос Циципас и болгарин Григор Димитров. Посмотрим, каким контентом из ОАЭ поделятся Арина и Паула, однако одно можно сказать точно: по стилю общения за пределами корта белоруска и испанка нашли какую-то свою уникальную связь, которая помогает как в жизни, так и в спорте.