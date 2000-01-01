Теннисистка установила рекорд по числу участий в ТБШ
Возможно, вы не слышали про Ализе Корне, но француженка сумела войти в историю. 33-летняя теннисистка продлила рекордную серию по числу участий в ТБШ!
68 ТБШ подряд!
Недавно Корне получила уайлд-кард на Australian Open. Соревнования в Австралии станут для Ализе 68-м турниром «Большого шлема» подряд! Француженка не пропускает главные теннисные турниры уже 17 лет. Такого раньше не удавалось никому.
Не самые успешные турниры
К сожалению, Корне не слишком успешна на ТБШ. Её лучшие результаты — четвёртый круг на US Open (2020), «Ролан Гаррос» (2015, 2017) и Уимблдоне (2014, 2020), а также четвертьфинал на Australian Open (2022).
Французская теннисистка установила рекорд по числу участий в турнирах «Большого шлема»
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