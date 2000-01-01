Французская теннисистка установила рекорд по числу участий в турнирах «Большого шлема»

Не самые успешные турниры

К сожалению, Корне не слишком успешна на ТБШ. Её лучшие результаты — четвёртый круг на US Open (2020), «Ролан Гаррос» (2015, 2017) и Уимблдоне (2014, 2020), а также четвертьфинал на Australian Open (2022).