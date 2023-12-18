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Академия Новака Джоковича: успех центра Боллетьери, где вырос Алькарас, особый подход Макинроя, кто воспитал Шарапову

Мэрия Белграда вынудила Джоковича закрыть академию. Чьим проектам игроков повезло больше?
Михаил Георгиев
Мэрия Белграда вынудила Джоковича закрыть академию
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Кто воспитал Шарапову, куда не взяли папу Алькараса и почему критикуют подход в академии Надаля.

Пришла неприятная новость из Сербии – Новак Джокович закрыл свою академию в пригороде Белграда, которая функционировала 14 лет. Novak Tennis Centre включал 14 грунтовых кортов (по качеству идентичны тем, что в Риме и Монте-Карло), три площадки с твёрдой поверхностью, огромный бассейн с развлечениями и музей прославленного теннисиста. Ежегодно Центр принимал 24 студента с упором более на качество подготовки, нежели на количество – главным тренером работал экс-игрок ATP Юнес Эль-Айнауи. Также в академии практиковались еженедельные курсы, на территории комплекса несколько лет подряд проходил турнир Serbia Open категории ATP-250.

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Теннисист вёл переговоры с мэрией о строительстве вместительного кампуса и дополнительных кортов, но, похоже, договориться не удалось. Джокович не комментирует информацию о закрытии академии – сербская пресса пишет о его планах строительства нового центра по высшим стандартам в другом районе города.

Академия Николы Пилича

Сам Новак свои главные теннисные уроки получал неподалёку от Мюнхена в академии легендарного хорватского специалиста Николы Пилича. Лучшим достижением Николы-игрока стал финал «Ролан Гаррос» – 1973, а тренером он установил историческое достижение – выиграл в качестве капитана Кубок Дэвиса с тремя различными сборными (Германия, Хорватия, Сербия). Свою академию Пилич открыл в середине 1990-х, сделав ставку на подготовку игроков с акцентом на их будущую профессиональную жизнь. Поэтому в школе применяется железная дисциплина.

Джокович и Пилич в мюнхенской академии

Джокович и Пилич в мюнхенской академии

Фото: Из личного архива Николы Пилича

Здесь выросли такие таланты, как Эрнест Гулбис, Елена Докич, Иво Карлович, а найти Джоковича помогла жена Пилича, увидевшая 12-летнего серба на одном из турниров. «У него был не только удивительный талант, но и самодисциплина. В желании Новака выиграть он напоминал мне Бориса Беккера. Уже в 13 лет, анализируя проигранный матч, он демонстрировал особенный интеллект», – восхищается воспитанником Пилич.

Академия Рафаэля Надаля

20-кратный победитель «Шлемов» открыл академию на родной Майорке в октябре 2016 года – на презентацию Король грунта позвал друга и многолетнего соперника Роджера Федерера. Главное подразделение академии расположено в Манакоре, также функционируют филиалы в других городах Испании. Академия ориентирована не только на юных теннисистов, но и на желающих получить среднее образование по американскому образцу.

Тренерский штаб состоит из более 20 специалистов, в том числе есть два тренера по физической подготовке, один физиотерапевт и спортивный психолог. В распоряжении посетителей 45 кортов (грунт, хард, трава и крытый), 10 кортов для игры в падел-теннис, семь футбольных полей, отель (72 двухместных номера), спортивный центр, бассейны. Самый известный воспитанник академии – трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» Каспер Рууд.

Федерер и Надаль на открытии академии испанца

Федерер и Надаль на открытии академии испанца

Фото: Академия Надаля

Ложкой дёгтя среди хвалебных отзывов об академии Рафы стала критика одной из воспитанниц центра Арианы Гирлингс. «Тренеры придерживаются той же философии, что и Рафа: много тренировок и мало отдыха, полная концентрация на корте. Это приводило к множеству травм, потому что у всех игроков разное телосложение. Многие не выдерживали темп тренировок с безумными нагрузками по пять часов в день и без выходных. Я думаю, что нужен индивидуальный подход для каждого игрока», – сокрушается девушка.

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Академия Ника Боллетьери

Самая известная и плодовитая академия мира принимает каждый год около 12 тысяч детей, студентов и взрослых из самых разных уголков планет – с ними занимаются более 100 профессиональных тренеров. Школа может похвастать университетом на территории кампуса и филиалом Университета Майами, предоставляющим обучение по программам самого высокого уровня. Академия Боллетьери функционирует с 1978 года. Ник не был профессиональным теннисистом, но обладал великолепным чутьем на талант, воспитав 10 первых ракеток мира в одиночном разряде – Бориса Беккера, Джима Курье, Андре Агасси, Марсело Риоса, Монику Селеш, Мартину Хингис, Серену и Винус Уильямс, Марию Шарапову и Елену Янкович.

Боллетьери (в центре). По краям от него Андре Агасси и Джим Курье

Боллетьери (в центре). По краям от него Андре Агасси и Джим Курье

Фото: Из личного архива Ника Боллетьери

Краткосрочные программы Bollettieri Tennis Academy уже не первый год привлекают юных теннисистов со всего мира. Особенность программы заключается в том, что даже за короткий промежуток времени (2-3 недели) учащиеся не только интенсивно тренируются, но и знакомятся с разнообразными игровыми аспектами, как, например, техника и тактика игры. Академия (её основатель умер в прошлом году в возрасте 91 года) также организует различные развлекательные мероприятия для своих студентов как на кампусе, так и за его пределами.

Академия Хуана Карлоса Ферреро

В 2003 году Ферреро выиграл «Ролан Гаррос», но продолжения не последовало – помешало отсутствие уверенности в себе. И тогда Хуан Карлос решил воспитать игрока, который сумел бы избежать его ошибок – таким оказался Карлос Алькарас. Занятия проходили в Аликанте на базе академии Equelite, которую ещё в 1995-м основал тренер Ферреро Антонио Мартинес Каскалес. Ментор Алькараса вложил в её развитие несколько миллионов евро и теперь владеет заведением с Каскалесом на паритетной основе.

Хуан Карлос Ферреро с одним из своих воспитанников

Хуан Карлос Ферреро с одним из своих воспитанников

Фото: Из личного архива Хуана Карлоса Ферреро

Школа богата на звёздных учеников – отсюда также вышли Давид Феррер, Мария Хосе Мартинес и другие мастера. Многие лидеры мирового тенниса выбирают академию в качестве одного из центров своих тренировок. К услугам посетителей 20 кортов преимущественно с грунтовым покрытием, площадка для игры в волейбол на песке, футбольное поле, спортивный зал, два бассейна, ресторан и многое другое. Академия гарантирует индивидуальный подход к каждому ученику.

Академия Луиса и Серхи Бругеры

Отец Алькараса Карлос-старший обладал не менее сумасшедшим талантом, в юности его приглашали в самую известную испанскую академию Испании отца и сына Бругера, но у семьи не хватило денег. Школа, расположенная в предместье Барселоны, работает с 1986 года и славится семейной атмосферой. Как и в большинстве испанских теннисных центров, тренировки отличаются упором на физику – молодёжь занимается на 17 кортах, из них 13 – с грунтовым покрытием. Работа проходит на берегу моря или в горах, что добавляет настроения и азарта.

Воспитанницы академии Луиса и Серхи Бругеры

Воспитанницы академии Луиса и Серхи Бругеры

Фото: Из архива академии Луиса и Серхи Бругеры

Академией занимается преимущественно Бругера-старший – Луис, а его знаменитый сын Серхи (победитель «Ролан Гаррос» – 1993, 1994) преимущественно тренирует топовых игроков. В его активе сотрудничество с Ришаром Гаске и Жо-Вильфридом Цонгой, последний год Бругера входил в тренерский штаб Александра Зверева. С 2017 по 2022 год Серхи занимал пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса – под его руководством сборная взяла титул в 2019 году. Луис Бругера считается не только сильнейшим специалистом, но и методистом. Несколько лет назад он написал книгу «Секреты испанского тенниса». В 2018-м филиал академии был открыт в Бангкоке.

Академия Крис Эверт

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» недавно сообщила, что у неё рецидив рака яичников. Пока 68-летняя легенда лечится, во Флориде продолжает функционировать её академия. Школа небольшая, рассчитана на 75-100 человек, потому что американка ценит индивидуальный подход. У каждого ребёнка персональный тренер, также дети часто проводят спарринги со старшими воспитанниками. «Мы очень щепетильно относимся к вопросу психологии. Каждая личность индивидуальна, и ей необходим особый подход. Поэтому в нашу команду входят несколько квалифицированных психологов», – рассказала Эверт.

Работа в академии Крис Эверт

Работа в академии Крис Эверт

Фото: Из архива академии Крис Эверт

Evert Tennis Academy находится в престижном, красивом и спокойном районе городка Бока-Ратон в окружении зелёных парков и озёр. На территории комплекса расположены 23 корта: девять с жёстким покрытием (хард) и 14 грунтовых. Каждую неделю устраивается минимум 10 встреч учащихся с кураторами и тренерами, посвящённых технике, тактике и стратегии игры. Дисциплина жёсткая, как и правила поведения – молодых спортсменов приучают работать на результат и преодолевать себя.

Академия Джона Макинроя

Знаменитый скандалист 1980-х подчёркивает, что создал академию не для достижения сиюминутного результата. Он старается не перегружать детей физически, а больше времени уделять беседам с поиском индивидуального подхода. Специалист считает, что в становлении будущих чемпионов большую роль играют характер и психология победителя. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы ученик моей академии через какое-то время стал первой ракеткой мира, но главной задачей всё же стоит вернуть интерес к спорту в Нью-Йорке. В этом городе проходит US Open, и мне хочется стать одним из тех людей, кто сможет возродить любовь к теннису, кому удастся добиться того, чтобы эту игру вновь обсуждали на улицах», – отметил Джон.

Воспитанник академии Джона Макинроя покидает тренировку

Воспитанник академии Джона Макинроя покидает тренировку

Фото: Из архива академии Джона Макинроя

Макинрой не поддерживает тренеров, которые считают, что даже в самом юном возрасте нужно ежедневно тренироваться по много часов и ставить теннис во главу угла. У семикратного победителя турниров «Большого шлема» нет цели вылепить из каждого ребёнка, пришедшего в академию, теннисиста, тем более игрока топ-уровня. В его школе большое внимание уделяется не только технике, но и психологии. Он считает, что чемпионский дух может помочь ученикам, даже если они не свяжут жизнь с теннисом. Макинрой пытается научить детей правильно мыслить и верит, что, даже в зрелом возрасте и не имея выдающихся физических данных, можно показывать хорошие результаты за счёт грамотной тактики и верного мышления.

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Академия Эмилио Санчеса и Серхио Касаля

Энди Маррею было 15 лет, когда он попал на командный чемпионат среди юношей U16, проходивший в Андорре, где пересёкся с Рафой Надалем. По возвращении в Шотландию Энди сказал маме: «Этот испанец сказал, что тренируется по пять часов в день, у них всегда солнце, а я играю пять часов в неделю и в основном в зале». Спустя месяц он с мамой Джуди отправился в академию Эмилио Санчеса и Серхио Касаля (пятикратные обладатели «Шлемов» в парном разряде) и работал там следующие четыре года. Эту же академию в своё время выбрали такие знаменитости, как Светлана Кузнецова, Даниэла Гантухова, Григор Димитров, Ана Иванович, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако и многие другие теннисисты.

Американский филиал академии Санчеса и Касаля

Американский филиал академии Санчеса и Касаля

Фото: Из архива академии Эмилио Санчеса

Центр совмещает в себе спортивную подготовку и общеобразовательную школу. «Успех – это не станция, а способ передвижения, как сама жизнь. Наслаждайтесь дорогой и процессом. Если ваш взгляд застыл на цели, вы не сможете оценить прелесть пути к ней», – такой девиз у «Санчес-Касаль». Эта академия единственная в мире с центрами в Европе (Барселона), США (Флорида и Атланта) и Азия (Дубай, Нанкин). Школа готовит не только спортсменов, но и тренеров, чьи лицензии признаются Европейским регистром профессионального тенниса и Международным институтом тренеров.

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