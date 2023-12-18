Мэрия Белграда вынудила Джоковича закрыть академию. Чьим проектам игроков повезло больше?

Пришла неприятная новость из Сербии – Новак Джокович закрыл свою академию в пригороде Белграда, которая функционировала 14 лет. Novak Tennis Centre включал 14 грунтовых кортов (по качеству идентичны тем, что в Риме и Монте-Карло), три площадки с твёрдой поверхностью, огромный бассейн с развлечениями и музей прославленного теннисиста. Ежегодно Центр принимал 24 студента с упором более на качество подготовки, нежели на количество – главным тренером работал экс-игрок ATP Юнес Эль-Айнауи. Также в академии практиковались еженедельные курсы, на территории комплекса несколько лет подряд проходил турнир Serbia Open категории ATP-250.

Теннисист вёл переговоры с мэрией о строительстве вместительного кампуса и дополнительных кортов, но, похоже, договориться не удалось. Джокович не комментирует информацию о закрытии академии – сербская пресса пишет о его планах строительства нового центра по высшим стандартам в другом районе города.

Академия Николы Пилича

Сам Новак свои главные теннисные уроки получал неподалёку от Мюнхена в академии легендарного хорватского специалиста Николы Пилича. Лучшим достижением Николы-игрока стал финал «Ролан Гаррос» – 1973, а тренером он установил историческое достижение – выиграл в качестве капитана Кубок Дэвиса с тремя различными сборными (Германия, Хорватия, Сербия). Свою академию Пилич открыл в середине 1990-х, сделав ставку на подготовку игроков с акцентом на их будущую профессиональную жизнь. Поэтому в школе применяется железная дисциплина.

Джокович и Пилич в мюнхенской академии Фото: Из личного архива Николы Пилича

Здесь выросли такие таланты, как Эрнест Гулбис, Елена Докич, Иво Карлович, а найти Джоковича помогла жена Пилича, увидевшая 12-летнего серба на одном из турниров. «У него был не только удивительный талант, но и самодисциплина. В желании Новака выиграть он напоминал мне Бориса Беккера. Уже в 13 лет, анализируя проигранный матч, он демонстрировал особенный интеллект», – восхищается воспитанником Пилич.

Академия Рафаэля Надаля

20-кратный победитель «Шлемов» открыл академию на родной Майорке в октябре 2016 года – на презентацию Король грунта позвал друга и многолетнего соперника Роджера Федерера. Главное подразделение академии расположено в Манакоре, также функционируют филиалы в других городах Испании. Академия ориентирована не только на юных теннисистов, но и на желающих получить среднее образование по американскому образцу.

Тренерский штаб состоит из более 20 специалистов, в том числе есть два тренера по физической подготовке, один физиотерапевт и спортивный психолог. В распоряжении посетителей 45 кортов (грунт, хард, трава и крытый), 10 кортов для игры в падел-теннис, семь футбольных полей, отель (72 двухместных номера), спортивный центр, бассейны. Самый известный воспитанник академии – трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» Каспер Рууд.

Федерер и Надаль на открытии академии испанца Фото: Академия Надаля

Ложкой дёгтя среди хвалебных отзывов об академии Рафы стала критика одной из воспитанниц центра Арианы Гирлингс. «Тренеры придерживаются той же философии, что и Рафа: много тренировок и мало отдыха, полная концентрация на корте. Это приводило к множеству травм, потому что у всех игроков разное телосложение. Многие не выдерживали темп тренировок с безумными нагрузками по пять часов в день и без выходных. Я думаю, что нужен индивидуальный подход для каждого игрока», – сокрушается девушка.

Академия Ника Боллетьери

Самая известная и плодовитая академия мира принимает каждый год около 12 тысяч детей, студентов и взрослых из самых разных уголков планет – с ними занимаются более 100 профессиональных тренеров. Школа может похвастать университетом на территории кампуса и филиалом Университета Майами, предоставляющим обучение по программам самого высокого уровня. Академия Боллетьери функционирует с 1978 года. Ник не был профессиональным теннисистом, но обладал великолепным чутьем на талант, воспитав 10 первых ракеток мира в одиночном разряде – Бориса Беккера, Джима Курье, Андре Агасси, Марсело Риоса, Монику Селеш, Мартину Хингис, Серену и Винус Уильямс, Марию Шарапову и Елену Янкович.

Боллетьери (в центре). По краям от него Андре Агасси и Джим Курье Фото: Из личного архива Ника Боллетьери

Краткосрочные программы Bollettieri Tennis Academy уже не первый год привлекают юных теннисистов со всего мира. Особенность программы заключается в том, что даже за короткий промежуток времени (2-3 недели) учащиеся не только интенсивно тренируются, но и знакомятся с разнообразными игровыми аспектами, как, например, техника и тактика игры. Академия (её основатель умер в прошлом году в возрасте 91 года) также организует различные развлекательные мероприятия для своих студентов как на кампусе, так и за его пределами.

Академия Хуана Карлоса Ферреро

В 2003 году Ферреро выиграл «Ролан Гаррос», но продолжения не последовало – помешало отсутствие уверенности в себе. И тогда Хуан Карлос решил воспитать игрока, который сумел бы избежать его ошибок – таким оказался Карлос Алькарас. Занятия проходили в Аликанте на базе академии Equelite, которую ещё в 1995-м основал тренер Ферреро Антонио Мартинес Каскалес. Ментор Алькараса вложил в её развитие несколько миллионов евро и теперь владеет заведением с Каскалесом на паритетной основе.

Хуан Карлос Ферреро с одним из своих воспитанников Фото: Из личного архива Хуана Карлоса Ферреро

Школа богата на звёздных учеников – отсюда также вышли Давид Феррер, Мария Хосе Мартинес и другие мастера. Многие лидеры мирового тенниса выбирают академию в качестве одного из центров своих тренировок. К услугам посетителей 20 кортов преимущественно с грунтовым покрытием, площадка для игры в волейбол на песке, футбольное поле, спортивный зал, два бассейна, ресторан и многое другое. Академия гарантирует индивидуальный подход к каждому ученику.

Академия Луиса и Серхи Бругеры

Отец Алькараса Карлос-старший обладал не менее сумасшедшим талантом, в юности его приглашали в самую известную испанскую академию Испании отца и сына Бругера, но у семьи не хватило денег. Школа, расположенная в предместье Барселоны, работает с 1986 года и славится семейной атмосферой. Как и в большинстве испанских теннисных центров, тренировки отличаются упором на физику – молодёжь занимается на 17 кортах, из них 13 – с грунтовым покрытием. Работа проходит на берегу моря или в горах, что добавляет настроения и азарта.

Воспитанницы академии Луиса и Серхи Бругеры Фото: Из архива академии Луиса и Серхи Бругеры

Академией занимается преимущественно Бругера-старший – Луис, а его знаменитый сын Серхи (победитель «Ролан Гаррос» – 1993, 1994) преимущественно тренирует топовых игроков. В его активе сотрудничество с Ришаром Гаске и Жо-Вильфридом Цонгой, последний год Бругера входил в тренерский штаб Александра Зверева. С 2017 по 2022 год Серхи занимал пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса – под его руководством сборная взяла титул в 2019 году. Луис Бругера считается не только сильнейшим специалистом, но и методистом. Несколько лет назад он написал книгу «Секреты испанского тенниса». В 2018-м филиал академии был открыт в Бангкоке.

Академия Крис Эверт

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» недавно сообщила, что у неё рецидив рака яичников. Пока 68-летняя легенда лечится, во Флориде продолжает функционировать её академия. Школа небольшая, рассчитана на 75-100 человек, потому что американка ценит индивидуальный подход. У каждого ребёнка персональный тренер, также дети часто проводят спарринги со старшими воспитанниками. «Мы очень щепетильно относимся к вопросу психологии. Каждая личность индивидуальна, и ей необходим особый подход. Поэтому в нашу команду входят несколько квалифицированных психологов», – рассказала Эверт.

Работа в академии Крис Эверт Фото: Из архива академии Крис Эверт

Evert Tennis Academy находится в престижном, красивом и спокойном районе городка Бока-Ратон в окружении зелёных парков и озёр. На территории комплекса расположены 23 корта: девять с жёстким покрытием (хард) и 14 грунтовых. Каждую неделю устраивается минимум 10 встреч учащихся с кураторами и тренерами, посвящённых технике, тактике и стратегии игры. Дисциплина жёсткая, как и правила поведения – молодых спортсменов приучают работать на результат и преодолевать себя.

Академия Джона Макинроя

Знаменитый скандалист 1980-х подчёркивает, что создал академию не для достижения сиюминутного результата. Он старается не перегружать детей физически, а больше времени уделять беседам с поиском индивидуального подхода. Специалист считает, что в становлении будущих чемпионов большую роль играют характер и психология победителя. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы ученик моей академии через какое-то время стал первой ракеткой мира, но главной задачей всё же стоит вернуть интерес к спорту в Нью-Йорке. В этом городе проходит US Open, и мне хочется стать одним из тех людей, кто сможет возродить любовь к теннису, кому удастся добиться того, чтобы эту игру вновь обсуждали на улицах», – отметил Джон.

Воспитанник академии Джона Макинроя покидает тренировку Фото: Из архива академии Джона Макинроя

Макинрой не поддерживает тренеров, которые считают, что даже в самом юном возрасте нужно ежедневно тренироваться по много часов и ставить теннис во главу угла. У семикратного победителя турниров «Большого шлема» нет цели вылепить из каждого ребёнка, пришедшего в академию, теннисиста, тем более игрока топ-уровня. В его школе большое внимание уделяется не только технике, но и психологии. Он считает, что чемпионский дух может помочь ученикам, даже если они не свяжут жизнь с теннисом. Макинрой пытается научить детей правильно мыслить и верит, что, даже в зрелом возрасте и не имея выдающихся физических данных, можно показывать хорошие результаты за счёт грамотной тактики и верного мышления.

Академия Эмилио Санчеса и Серхио Касаля

Энди Маррею было 15 лет, когда он попал на командный чемпионат среди юношей U16, проходивший в Андорре, где пересёкся с Рафой Надалем. По возвращении в Шотландию Энди сказал маме: «Этот испанец сказал, что тренируется по пять часов в день, у них всегда солнце, а я играю пять часов в неделю и в основном в зале». Спустя месяц он с мамой Джуди отправился в академию Эмилио Санчеса и Серхио Касаля (пятикратные обладатели «Шлемов» в парном разряде) и работал там следующие четыре года. Эту же академию в своё время выбрали такие знаменитости, как Светлана Кузнецова, Даниэла Гантухова, Григор Димитров, Ана Иванович, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако и многие другие теннисисты.

Американский филиал академии Санчеса и Касаля Фото: Из архива академии Эмилио Санчеса

Центр совмещает в себе спортивную подготовку и общеобразовательную школу. «Успех – это не станция, а способ передвижения, как сама жизнь. Наслаждайтесь дорогой и процессом. Если ваш взгляд застыл на цели, вы не сможете оценить прелесть пути к ней», – такой девиз у «Санчес-Касаль». Эта академия единственная в мире с центрами в Европе (Барселона), США (Флорида и Атланта) и Азия (Дубай, Нанкин). Школа готовит не только спортсменов, но и тренеров, чьи лицензии признаются Европейским регистром профессионального тенниса и Международным институтом тренеров.