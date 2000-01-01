Необычный постер к «Ролан Гаррос». Видео
Во Франции представили официальный постер к «Ролан Гаррос» — 2024. Афиша юбилейного, 45-го турнира выполнена фотографом Полем Русто с помощью нейтросетей. Постер напоминает картины Клода Моне!
Крутая идея
«У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж», — сказал Русто.
Во Франции представили необычный постер к «Ролан Гаррос». Он сделан с помощью нейросетей!
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