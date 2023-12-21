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Медведев, Рублёв, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Рублёв, Медведев, Мирра Андреева бьются в Мировой лиге. «Русские орлы», вперёд! LIVE!
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига — 2023! LIVE
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Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Кайтсы». Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Андрей Рублёв (пятая ракетка мира), Даниил Медведев (3), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В первом матче «русской команде» будут противостоять «Кайтсы» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2) и Паула Бадоса (64). В рамках матча пройдут поединки в одиночках, парах и миксте. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2023. Сетка
Мировая теннисная лига. Группа
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
М. Андреева А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
П. Бадоса Г. Димитров
Мировая теннисная лига. Группа
21 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Мировая теннисная лига. Группа
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

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Live Даниил Сальников

Судя по расписанию, всё начнётся с парного мужского поединка.

14:06 Даниил Сальников

Пока идёт представление команд. Теннисисты выбегают по очереди на корт.

14:02 Даниил Сальников

Ну а пока всё внимание на 1-й матч дня, в котором «Фэлконс» сыграют с «Хоукс».

Матч «Хоукс» — «Фэлконс»

Матч «Хоукс» — «Фэлконс»

13:47 Даниил Сальников

Плакат к сегодняшнему матчу выглядит очень воодушевляющим.

Матч Кайтс — Иглз

Матч Кайтс — Иглз

13:35 Даниил Сальников

Появилось новое расписание на сегодня, из которого видно, что матч должен состоять из двух одиночек, двух пар и микста. Посмотрим, как столько поединков успеют провести в рамках отведённых трёх часов. На каждый поединок тогда остаётся по 36 минут.

Расписание 1-го игрового дня

Расписание 1-го игрового дня

13:22 Даниил Сальников

Обо всех подробностях турнира, его истории и составах команд — читайте в нашем превью.

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Медведев, Рублёв и Мирра — «Русская команда» бьётся за титул в Мировой теннисной лиге!
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