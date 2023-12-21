Рублёв, Медведев, Мирра Андреева бьются в Мировой лиге. «Русские орлы», вперёд! LIVE!

Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Кайтсы». Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Андрей Рублёв (пятая ракетка мира), Даниил Медведев (3), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В первом матче «русской команде» будут противостоять «Кайтсы» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2) и Паула Бадоса (64). В рамках матча пройдут поединки в одиночках, парах и миксте. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

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