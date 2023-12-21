Мирра круче сестёр Уильямс? Американки 25 лет назад, как и Андреева, сыграли с мужчиной

Мирра Андреева совсем недавно заиграла в про-туре, но уже получила такой опыт, которым обладает не каждая другая теннисистка в WTA. В декабре на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж (Франция) 16-летней россиянке пришлось сыграть полноценный матч с мужчиной! Мирра пускай и проиграла 1145-й ракетке мира Янису Газуани Дюрану со счётом 5:7, 2:6, но всё же получила трофей турнира.

Похожий случай произошёл с сёстрами Уильямс в 1998 году. Тогда на одной из пресс-конференций во время Australian Open Серена заявила, что готова сыграть матч с мужчиной, стоящим ниже топ-200 рейтинга ATP. Вызов сразу же принял немец Карстен Брааш. В своё время он играл в числе первых 40 теннисистов мира, но в период AO-1998 стоял на 203-й строчке рейтинга и идеально подходил под запросы 16-летней Уильямс.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии согласились на авантюру американок и организовали звёздным сёстрам матч с Браашем. Первый сет сыграла Серена. Только вот значительных успехов в той игре против мужчины она не добилась: почти с разгромным счётом 6:1 партию забрал немец. Второй сет решила отыграть Винус – и та потерпела поражение со счётом 2:6.

Взять реванш у теннисиста-мужчины сёстрам Уильямс впоследствии не удалось. Да этого, возможно, уже и не требовалось.

Истории сестёр Уильямс и Андреевой созвучны. Да, Мирра не по собственному желанию сыграла с мужчиной: так вышло, ведь француз Дюран оказался единственной заменой снявшимся Донне Векич и Марте Костюк. Но всё-таки россиянка, как и американки 25 лет назад, противостояла на корте мужчине. А это всегда для теннисисток становится из ряда вон выходящим случаем.

У Мирры, между прочим, перед сёстрами Уильямс в матче против мужчины оказалось некоторое преимущество. Россиянка, если смотреть по счёту, гораздо результативнее сыграла с соперником противоположного пола. И если второй сет Андреева, как и Винус в 1998-м, проиграла 2:6, то первую партию юная россиянка забрала в боевой игре со счётом 7:5. Суперрезультат!

После поражения от Яниса Газуани Дюрана Мирра прокомментировала, пожалуй, самый необычный матч в её начинающейся карьере.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришёл сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз (смеётся). Всё было прекрасно до того самого момента, как ты (обращается к Газуани) меня сегодня обыграл. Но ты играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось (смеётся)», – поделилась Андреева на корте после матча.

До официального старта сезона Мирра примет участие в ещё одном выставочном турнире – World Tennis League. Соревнования пройдут с 21 по 24 декабря в Абу-Даби. Андреева сыграет в команде «Иглз» («Орлы») вместе с Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Софьей Кенин.