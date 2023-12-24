Британскую теннисистку оправдали за съеденное «мясо с допингом». Похожие случаи уже были

15 декабря стало самым счастливым днём в карьере британки Тары Мур и чилийки Барбары Гатики. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) наконец-то оправдало обеих теннисисток по подозрению в употреблении допинга. Разберёмся, каким образом запрещённые вещества попали в организм спортсменок, и вспомним другие похожие истории.

Мясо с допингом

В апреле прошлого года в Боготе в пробах Тары и Барбары нашли анаболический стероид болденон (у Мур ещё и нандролон). Мур временно отстранили 27 мая 2022 года, Гатику – 17 июня того же года. Отметим, что применение болденона в спорте фиксируется с начала 1990-х — в основном в бодибилдинге и в смешанных единоборствах, где критична мышечная масса. А само вещество широко используется в Латинской Америке при выращивании мясных пород скота.

31-летняя уроженка Британского Гонконга тогда же незамедлительно отреагировала на то, что её апрельская допинг-проба оказалась положительной. Из-за данного факта Мур временно была отстранена от участия в соревнованиях.

«За всю свою карьеру я никогда сознательно не принимала запрещённых веществ. Я буду разбираться с тем, как моя допинг-проба могла оказаться положительной, с нетерпением жду возможности доказать, что я чистый спортсмен. Я глубоко опечалена временным отстранением и надеюсь вернуться на корт как можно скорее», — написала тогда Мур в своих социальных сетях.

Лишь 14 и 15 декабря 2023 года состоялось дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещённых веществ стало загрязнённое мясо, которое игроки ели за несколько дней до взятия проб. Обеим теннисисткам отменили временные отстранения за допинг, но Гатика по-прежнему дисквалифицирована до декабря 2025-го за договорной поединок.

«ITIA распространяла и будет распространять среди всех игроков информацию о риске загрязнения мяса в некоторых регионах мира», – говорится в заявлении.

Бывшая 77-я ракетка мира в парном разряде, естественно, не могла не прокомментировать произошедшее.

«19 месяцев. 19 месяцев потерянного времени. 19 месяцев моей репутации, моего рейтинга, моего заработка медленно утекали. 19 месяцев эмоциональных переживаний.

19 месяцев спустя мы с командой наконец-то получили ответ, который знали с самого начала. На восстановление и перезагрузку после того, что мы пережили, уйдёт больше 19 месяцев, но мы вернёмся сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за поддержку, я надеюсь увидеться с вами на корте в 2024 году!» – заявила Мур в соцсетях.

Тара Мур Фото: Getty Images

Аналогичные случаи

Роберт Фара (теннис)

В самом начале 2020 года прогремела новость о том, что допинг-проба лидера парного мирового рейтинга ATP колумбийца Роберта Фары дала положительный результат. В его крови было обнаружено запрещённое вещество болденон. 36-летний уроженец Монреаля рассказал, что его положительный внесоревновательный тест на болденон, сданный в городе Кали 17 октября 2019 года, был вызван съеденным накануне мясом коровы, в рацион которой фермерами были включены стероиды. Правоту чемпиона Уимблдона и US Open в парном разряде в частичной форме подтверждало сравнительно малое содержание допинга в анализах.

Но всё же Роберт сумел доказать, что болденон попал к нему в организм вместе с колумбийским говяжьим стейком. Спортсмен заявил, что действительно съел мясо со стероидом, которое приготовила его мать. По цепочке был выявлен завод, где производилась говядина, и его представители признались, что до сих пор используют болденон. В итоге Фара отделался выговором и продолжил играть без каких-либо жёстких санкций. В сентябре 2023 года Роберт сыграл свой последний матч за национальную команду в Кубке Дэвиса и завершил карьеру.

Фабиан Пуэрта (велоспорт)

Однако не у всех представителей Колумбии, попавшихся на болденоне, получается добиться оправдания, ссылаясь на мясо. Так, в преддверии токийской Олимпиады известный трековый велогонщик Фабиан Пуэрта, несмотря на все усилия адвокатов, получил четыре года дисквалификации. Допинг-проба А спортсмена дала положительный результат на запрещённый стероид. Тестирование проводилось 11 июня 2018 года.

Сборная Мексики (футбол)

В похожую с Фарой ситуацию в 2011 году попала футбольная сборная Мексики, где у пяти игроков обнаружили кленбутерол. Основным аргументом со стороны спортсменов было то, что в Мексике тоже разрешено использовать стероиды в скотоводстве, и в результате разбирательства их оправдали (но у вратаря Гильермо Очоа из-за этой истории сорвался переход в «ПСЖ»). Добавим, что из-за инцидента местная федерация футбола на семь лет запретила мясо в сборной.

Сесар Рамирес (теннис)

В 2018 году наказание, аналогичное тому, что было у Пуэрты, было вынесено в отношении мексиканского теннисиста Сесара Рамиреса. Этот атлет пытался доказать «непреднамеренное употребление» через CAS, но лишь потерял время и деньги. Причиной отстранения стала допинг-проба мочи, взятая у спортсмена на турнире серии «челленджер» в Мексике. Именно в ней были обнаружены метаболиты нандролона, болденон и связанные с ним стероиды дростанолон и станозолол.

Уилл Клэй (лёгкая атлетика)

В 2018 году в США закрыли допинговое дело в отношении трёхкратного призёра Олимпийских игр легкоатлета Уилла Клэя. В организме спортсмена было обнаружено запрещённое вещество кленбутерол, однако в USADA постановили, что прыгун употребил его вместе с едой.

Как посчитали в организации, атлет во внесоревновательный период, когда у него и была взята проба, находился в Мексике, где, как уже было сказано выше, кленбутерол используется в животноводстве для увеличения массы скота. Там Уилл и съел мясо, по убеждению USADA, содержащее это вещество, и, таким образом, невольно нарушил антидопинговые правила. В организации подчеркнули, что тщательно изучили все допинг-пробы уроженца Тусона, его диету и даже отследили, чем занимался Клэй в указанный период. В результате Уилл был признан невиновным.