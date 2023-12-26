«Люди думают, что я – кроссовка». Победитель Уимблдона Стэн Смит – лицо культовой обуви

Атмосфера на трибунах во время финала Уимблдона-1972 наэлектризовалась до предела, когда спустя 160 минут сумасшедшей рубки в пятом сете американец Стэн Смит заполучил пятый матчбол. Его соперник Илие Настасе мощно подал и рванул к сетке – мяч удобно прилетел ему полусвечкой прямо на ракетку, и тут с первых рядов стадиона одна слабонервная барышня пролепетала: «Ой-ой-ой!» От её возгласа румын потерял концентрацию, на миг обернулся и послал мяч в трос. Мяч пару секунд повисел на нём и свалился на стороне Илие. Так Смит в первый и в последний раз в карьере выиграл Уимблдон и заявил после матча: «У меня простой рецепт победы: 80% трудолюбия и немного удачи».

И всё же свою главную победу Стэн одержал годом ранее. И нет — это вовсе не триумф на US Open – 1971 (всего за карьеру американец взял два одиночных «Шлема»). В тот год теннисист заключил сделку с adidas, став лицом их линейки кроссовок из кожи с подошвой ёлочкой для лучшего сцепления с грунтовыми кортами и с поддержкой ахилла с помощью уплотнённого задника зелёного цвета. Прошло уже полвека с того момента, как «смиты» вышли за пределы спорта и стали настоящим культурным феноменом. Их популярность настолько велика, что продано более 100 млн пар.

До выпуска «смитов» никто не делал кроссовки из кожи

Дизайнеры немецкого бренда обуви ещё в 1960-х задумались над созданием стильных и долговечных теннисных кроссовок на замену служившим не более месяца моделям из парусины с резиновой подошвой. В те времена игроки в основном выступали в обуви Converse, славившейся удобством, но уже после нескольких напряжённых затяжных поединков её можно было выбрасывать. Дело в том, что при подаче игроки тянут ногу в сторону носка, поэтому кроссовки рвались на пальцах – как-то Смит за один сезон сносил 12 пар.

В итоге в 1966 году компания выпустила белоснежные кроссовки с перфорацией по бокам вместо привычных трёх полосок, ещё одной фишкой стал стильный зелёный язычок. Для продвижения модели был заключён контракт с одним из лучших французских теннисистов середины 1960-х Робером Хайе. Единственное, что не учёл производитель, так это почтенный возраст лица модели, поэтому после завершения карьеры Робера в начале следующего десятилетия они нашли нового чемпиона. Победа на US Open прославила американца Стэна Смита, за счёт которого компания хотела выйти на американский рынок.

Стэн Смит после победы на Уимблдоне-1972 Фото: Getty Images

«Руководитель компании Ади Дасслер назначил мне встречу в 12 часов в Париже во время «Ролан Гаррос». Я сказал: «Извините, но у меня матч в два часа». И тогда он уточнил, что вообще-то имел в виду полночь – настолько этот человек был работоспособным», – удивлялся Смит. Переговоры шли сложно – Дасслеру не понравилось, что американец хотел вставить свои «пять копеек» в дизайн модели: теннисист предложил проделать отверстие в языке кроссовки, чтобы пропускать через него шнурки. Также чемпион добился расположения на язычке своего изображения и имени с фамилией.

Производители модели упорствовали, рассчитывая после окончания карьеры Смита привлечь к выпуску обуви нового звёздного теннисиста, но Стэн пригрозил в таком случае отменой сделки, и немцы согласились. Американец подписал пятилетнее соглашение и убедил компанию в правильном выборе победой в 1972 году на Уимблдоне. На американский рынок компания заходила осторожно – чтобы не спугнуть покупателя, было решено не отказываться с ходу от относительно раскрученного имени Haillet, но и прописать на модели также Смита с его фото. Любопытно, что был использован портрет Смита, сделанный в единственные полгода его взрослой жизни, когда он не носил усы.

В 1988 году легендарные кроссовки вошли в Книгу рекордов Гиннесса

«Честно говоря, я был уже готов согласиться на выпуск без своего фото, но после победы на Уимблдоне-1972 пошёл на принцип. Оказалось, что эта настойчивость привела к главной победе в моей жизни», – признался Смит. Производитель поместил изображение теннисиста на язычок кроссовок, что носило и практический смысл – язычок не съезжал в сторону. Резиновая подошва с протектором ёлочкой особенно хорошо зарекомендовала себя на грунтовых кортах.

Защите титула на Уимблдоне Смиту помешал бойкот игроков в 1973-м в знак солидарности с югославским игроком Ники Пиличем, отстраненным от «Шлемов» за отказ сыграть за сборную. Стэн присоединился к другим ведущим игрокам и отправился играть выставочные турниры, в одном из которых сильно повредил локоть. Пришлось делать операцию, и это отразилось на качестве подачи американца – ему пришлось сосредоточиться на парной игре, выиграв в этом разряде несколько «Шлемов».

Классические «смиты» Фото: Fabian Nitschmann/Getty Images

Если звезда теннисиста постепенно заходила, то модель его имени стремительно набирала обороты. В 1978 году «смиты» благодаря удобству и практичности стали теннисной обувью №1, поэтому производители убрали с них надпись Haillet. Стэну очень льстило, что соперники выходили против него в обуви с его именем на заднике, поэтому он часто шутил: «Ну, не могу же я проиграть сопернику в моих кроссовках!» Дошло до того, что аргентинский теннисист Рикардо Кано, имевший контракт с Puma, выступал в «смитах» с пришитым на них логотипом спонсора. Стэн завершил карьеру в 1985-м с 90 титулами в одиночном и парном разрядах. Спустя два года американца включили в Международный зал теннисной славы, а «смиты» вышли на запредельный уровень популярности.

Кроссовки здорово смотрелись и со спортивным костюмом, и с джинсами, и даже с пиджаками со строгими брюками. Существенный импульс в раскрутке обуви придала в 1978 году легенда британской музыки Дэвид Боуи – он пришёл на встречу с королевской семьёй в подвёрнутых белых брюках и «смитах». А дальше понеслось – в 1980-е кроссовки стали частью уличной моды и скейтбординга, их носили танцоры брейк-данса, пионеры хип-хопа, рок-музыканты, а наибольшую популярность они завоевали у британских футбольных фанатов. Производитель несколько раз обновлял дизайн модели, и это всегда находило отклик у почитателей «смитов». Они с удовольствием носили как модель на липучке, так и классику с пожелтевшей подошвой или обувь с разноцветными шнурками.

Благодаря минималистичному дизайну, удобству и практичности кроссовки стали классикой моды и ещё в 1988 году вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в истории (на тот момент 22 миллиона пар). Тем временем пожилой улыбчивый 77-летний дядечка ежегодно посещает свой любимый турнир Уимблдон и купается в лучах славы. Во время розыгрыша 2015 года американец пересёкся в ложе с актёром Хью Грантом, тот обнял теннисиста и с благодарностью сказал: «Представляете, я впервые поцеловался в ваших кроссовках! Спасибо за то, что соединяете людей».

В 2019-м Смит подарил кроссовки Кейт Миддлтон для её маленького сына Фото: Karwai Tang/Getty Images

Смит не ограничивается обувью, в 2019 году в продажу поступили его именные швейцарские часы

Чтобы подогреть интерес публики к модели, в 2012 и 2013 годах производитель прекратил производство «смитов». Этот ход себя оправдал на все сто – фанаты были готовы платить сумасшедшие деньги, чтобы достать обувь. 14 января 2014 года производитель перевыпустил Stan Smiths, отправив персональные пары таким звёздам, как Колин Фаррелл и Эллен Дедженерес, чтобы вызвать ажиотаж. Для ноябрьского номера Vogue Paris за 2013 год Жизель Бундхен позировала на обложке в паре Stan Smiths.

В фирменные магазины хлынуло огромное количество людей – неудивительно, что год спустя был установлен годовой рекорд в виде 8 млн проданных пар. В новой серии бренд предложил оригинальные цветовые решения: взамен привычных зелёных акцентов задник и язычок получили красный, синий, чёрный и серебристый оттенки. «Трудно поверить, что обувь живёт и процветает вот уже полвека. Я до сих пор поражаюсь такому успеху», – написал Смит в изданной в 2018 году книге «Стэн Смит. Люди думают, что я – кроссовка».

«Смиты» теперь — это не только кроссовки, но и часы Фото: Из личного архива Стэна Смита

Легендарные кроссовки упоминали в своём творчестве Мадонна, Run DMC и Jay-Z, а топовые модельеры Стелла Маккартни и Раф Симонс сделали свои версии «смитов». Самым преданным фанатом модели считается американский певец и дизайнер Фаррелл Уильямс. В разные годы он выпускал коллекции «смитов» из ворсистого материала с розовой, чёрной и голубой подошвами, а также с цветочной вышивкой, пальмами и узором в горошек.

Несмотря на почтенный возраст, Смит продолжает развиваться и раскручивать свой бренд в неожиданных направлениях. В 2019 году швейцарская компания Maurice de Mauriac совместно с американским теннисистом выпустила лимитированные часы Stan Smith Signature Watch. В продажу поступило 300 моделей часов: по 100 зелёного, синего и красного цветов. На циферблате стоит автограф экс третьей ракетки мира, а на обороте изображён его портрет. Возможно, однажды кто-то скажет: «Стэн Смит: некоторые люди думают, что я – часы!»