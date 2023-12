Рублёва заводит Iron Maiden, Медведев любит Рианну. Музыкальные предпочтения теннисистов

В Абу-Даби прошёл выставочный турнир World Tennis League (Мировая теннисная лига), победителем которого стала команда «Иглз» (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американская уроженка Москвы Софья Кенин). Аравийцы создали очень крутую атмосферу – помимо шикарных теннисных условий, каждый вечер участники лиги и болельщики могли насладиться концертом известных музыкальных исполнителей. В разные дни турнира публику заводили рэпер 50 Cent, обладатель трёх Грэмми Ни-Йо и ещё один рэпер Эйкон. Их творчеством прониклись и известные меломаны Рублёв и Медведев.

Особенно музыку обожает Андрей. Его любимая группа – Iron Maiden, также он фанатеет от Halloween, Ронни Джеймса Дио, Джастина Бибера и Гарри Стайлза. Пятая ракетка мира пробовал и сам писать мелодии: во время ковидного «пузыря» в туре брал уроки игры на гитаре, а на предсезонке учился сочинять песни. Ещё в 2016-м Андрей записал песню Steal My Girl («Украсть мою девушку») совместно с группой Afternoon. «Основатели группы – два моих друга детства, братья-близнецы. Мы вместе тренировались в школе. Это был не проект. Просто стало интересно, как записываются проекты на студии: вживую эти гитары и барабаны», – рассказал Андрей.

Андрей Рублёв и Эйкон Фото: Из личного архива Андрея Рублёва

Любимая группа Медведева – Mushmellow из Москвы. Также в плейлисте Даниила регулярно звучат две композиции Рианны — Rude Boy («Грубый парень») и We Found Love («Мы нашли любовь»). «В дни матчей всегда присутствует волнение, а быстрая музыка, как ни странно, успокаивает меня и приводит в тонус. Но непосредственно перед самой игрой никакой музыки, это скорее утром, чтобы проснуться, и пока еду в машине. Очень нравится песня Pon de replay Рианны. На концерты редко получается ходить, но если что-то рядом проходит, то заглядываю. В целом могу слушать любую музыку, будь то русская, американская или африканская», – признался Медведев в интервью Eurosport.

Разузнали, какие музыкальные предпочтения и таланты у других теннисных звёзд.

Новак Джокович

Родители Новака хотели, чтобы сын был всесторонне развитым, поэтому параллельно с уроками тенниса будущая первая ракетка мира брал уроки игры на скрипке. Но настоящую любовь к музыке зародила в Джоковиче его первый тренер Елена Генчич, которая хорошо играла на фортепиано и увлекалась классической музыкой. Однажды она включила одно из произведений Чайковского, Новак услышал и сказал Генчич, что у него по коже бегут мурашки. Она дала подростку бесценный совет: «Когда ты окажешься в нескольких очках от поражения, то вспомни эту музыку и свои ощущения. Ты почувствуешь прилив адреналина и тогда вполне можешь выиграть».

Новак уверенно себя чувствует и за роялем.

Неудивительно, что сегодня Джокович часто слушает Чайковского, Шопена и Дебюсси – говорит, что это помогает очистить себя от лишних мыслей. В 2010 году Новак вместе с Гаэлем Монфисом снялся в клипе французского диджея и продюсера Мартина Солвейга. Действие клипа на песню Hello происходит на кортах «Ролан Гаррос». Ноле хорошо играет на гитаре – в 2015 году он посетил концерт Кита Урбана в Мельбурне и исполнил несколько композиций австралийского кантри-певца и мужа актрисы Николь Кидман.

Серена Уильямс

Легендарная теннисистка наслаждается заслуженным отдыхом. В октябре обладательница 23 «Шлемов» посетила концерт-тур «Трилогия» в Майами, где выступили знаменитые музыканты Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. На концерте Серена встретилась с подругой Анной Курниковой и актрисой Евой Лонгорией. «Отлично провела время на шоу! Я на всю жизнь поклонница латинской музыки», – написала Уильямс в соцсетях. Американка давно увлекается музыкой и дружит с популярными исполнителями. В 2012-м она созрела, чтобы попробовать себя в рэпе, и выпустила трек, посвящённый в основном теннису, мыслям и своему образу жизни. «Я смотрю на своих ненавистников сквозь очки от Guссi, могу заверить хейтеров – они у меня получат», – такими строками начинается композиция.

Серена в клипе Бейонсе Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Лучшая подруга Серены среди музыкантов – Бейонсе. В 2016 году теннисистка снялась в её клипе, станцевав тверк, а спустя три года Уильямс-младшая предстала в образе Бейонсе в американском шоу Lip Sync Battle, участники которого соревнуются в пении под фонограмму. Певица в долгу не осталась и специально для фильма о становлении сестёр Уильямс «Король Ричард» написала песню Be Alive, ставшую саундтреком картины. Бóльшую часть карьеры Серена выходила на матчи, слушая творение Майкла Сембелло Maniac из фильма 1983 года «Танец-вспышка».

Роджер Федерер

Если Новак пиликал на скрипке, то швейцарский гений осваивал фортепиано. Правда, всегда непоседливый парень норовил улизнуть на теннис, футбол или баскетбол. После окончания карьеры Федерер вновь стал убрать уроки на этом инструменте – занимается вместе с дочерьми. «Вообще-то, я вырос на техно, – признавался Tennis World USA теннисист. – Ещё нравился транс. Кроме того, люблю музыку 1980-х, а также Backstreet Boys, Бритни Спирс и Roxette. Слушаю и рок, так как мой тренер любит AC/DC и Metallica. Но в последнее время предпочитаю что-то спокойное с уклоном на мелодии 1980-х».

Трио Backhand Boys.

В 2017 году Роджер в компании друзей-теннисистов Григора Димитрова и Томми Хааса спел Hard To Say I'm Sorry под аккомпанемент канадского клавишника Дэвида Фостера. «Мы звучали так ужасно, что решили пойти и записаться в студии повторно. Не скажу, что сейчас звучим очень хорошо, но мы сделали новый клип. Мы еще не придумали название для нашего бойз-бенда, но пока что это – Backhand Boys», – смеётся Федерер. В этом году швейцарец присоединился к группе Coldplay во время их шоу в Цюрихе и исполнил их хит Don’t Panic. Во время перформанса легендарный спортсмен тряс шейкер.

Джон Макинрой

Помимо тенниса, у харизматичного американца две страсти – музыка и живопись. «Я не певец в общепринятом понимании этого слова. Вот моя жена (рок-звезда Пэтти Смит. – Прим. «Чемпионата») – певица от бога. Я в другой лиге, слава The Rolling Stones мне не светит. Я просто чувствую музыку и делаю с гитарой то, что мне нравится», – признавался Джон. Теннисист излишне скромничает – ещё во время активных выступлений семикратный победитель турниров «Большого шлема» создал группу John McEnroe Band. В начале 1990-х Макинрой записал несколько композиций, в том числе совместно с группой Led Zeppelin.

Несколько лет Джон гастролировал по США и Европе, но сейчас играет на гитаре только ради удовольствия. О его творчестве лестно отзывались такие метры, как Эрик Клэптон и Би Би Кинг. «Я очень люблю что-то тяжёлое – Nirvana, Metallica. Люблю их лидера Ларса Ульриха. Его отец Торбен в своё время был первым хиппи тенниса. На протяжении почти 30 лет он выходил на корт и был неподражаем», – рассказал Макинрой.

Джон Макинрой и Янник Ноа на концерте в «Берси» в 1992 году Фото: Frederic REGLAIN/Getty Images

Янник Ноа

После окончания карьеры теннисиста последний французский победитель «Ролан Гаррос» (1983 год) реализовался в качестве певца. Музыкальную карьеру он начал в 1991 году с альбома Black & What, включающего суперхит Saga Africa. Свой стиль исполнения Ноа характеризует как «африканский регги» – сочетание ямайской музыки с ритмами чёрной Африки, где прошло детство Янника. В 2000 году при поддержке своего агента Жан-Пьера Вейлера музыкальная карьера Янника получила новый импульс с выходом одноимённого альбома Yannick Noah.

21 июля 2009 года Ноа дебютировал в США, выступив хедлайнером концерта перед переполненным залом на популярном фестивале Central Park Summer Stage. В 2010-м Янник вернулся с восьмым альбомом, содержащим сингл Angela, посвящённый Анджеле Дэвис. В том же году музыкант дал сольный концерт перед переполненным «Стад де Франс». На сегодня на счету музыканта 14 альбомов, последний из которых La Marfée вышел в 2022 году и посвящён арденнским корням Ноа.

Матс Виландер

В интервью Sports Illustrated швед признавался, что после победы на US Open — 1988 теннис ему наскучил – чемпион не прикасался к ракетке почти полгода и в это время полностью посвятил себя музыке. С самого начала карьеры Матс ездил по турнирам с гитарой и что-то записывал, а затем построил дома музыкальную студию. В 1989 году Виландер сколотил группу и дебютировал концертом на на вечеринке в Монте-Карло. Однажды друзья подшутили над теннисистом, «похитили» его, завязали глаза и отвезли в метро, где поставили играть на акустической гитаре.

Матс Виландер Фото: Clive Mason/Getty Images

«Рок – это музыка прыщавых юнцов, а настоящие мужчины слушают блюз», – любил повторять 20 лет назад Матс.

Виландер дружит со многими известными музыкантами – Китом Ричардсом из The Rolling Stones, Джоном Оутсом из дуэта Hall and Oates. В начале 1990-х Матс записал альбом – он пел, играл на гитаре и пианино. Его группа дала несколько концертов в барах Стокгольма. Однако после начала карьеры телеведущего Виландер угомонился – сейчас он иногда играет и поёт только дома для души.