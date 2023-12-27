«Для меня будет большим испытанием встреча с ним». Теннисный мир уже боится камбэка Надаля

Легендарный испанский игрок вернётся в тур на соревнованиях в Брисбене, которые начнутся в последний день уходящего 2023 года.

Это случится уже совсем скоро. Звезда тенниса, 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль после годичного перерыва, связанного с травмой, вернётся на корт через считаные дни. Испанец заявлен на турнир ATP-250 в Брисбене, который стартует в австралийском городе 31 декабря. Именно эти соревнования должны помочь экс первой ракетке мира набрать игровой тонус в преддверии главного состязания в начале сезона-2024 — Australian Open.

Надаль не выходил на корт на турнирах с января 2023 года. Тогда он уступил на Открытом чемпионате Австралии американцу Маккензи Макдональду во втором раунде из-за травмы бедра. В июне испанец перенёс артроскопическую операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, а своё возвращение в тур анонсировал совсем недавно. Лишь в начале декабря 37-летний уроженец Манакора официально сообщил, что примет участие в турнире в Брисбене.

«Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене на первой неделе января. Увидимся», — заявил Рафа в видео, выложенном в его соцсетях.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» готовился к своему возвращению на протяжении последних несколько месяцев. В начале декабря легендарный испанец отправился на специальный сбор в Кувейт, где практиковался с французом Артюром Фисом. Затем бывшая первая ракетка мира проводил всё более и более интенсивные тренировки в своей академии на Мальорке с ещё одним представителем «трёхцветных» Ришаром Гаске и с немцем Ян-Леннардом Штруффом. К слову, в тренировочном матче в Испании Надаль уступил Гаске в двух из трёх сетов.

Надаль на тренировке со Штруффом Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

Как теннисный мир воспринимает возвращение Надаля

Всё это время фанатов Короля грунта мучил вопрос: в какой же форме находится сейчас их кумир? Первыми инсайдами поделился бывший тренер Роджера Федерера Иван Любичич.

«Артюр Фис мне написал, что Надаль играет на очень высоком уровне. Я всегда жду от Рафы больших результатов», — приводит слова Любичича We Are Tennis.

Теннисное сообщество, естестественно, не могло пройти мимо важного события в жизни ATP-тура и отреагировало на возвращение 37-летнего спортсмена на корт.

«Возвращение Рафы радует меня. Он всегда был моим любимым теннисистом. Я нахожу его исключительным не только как спортсмена, но и как человека. То, как он борется в каждом матче, его отношение к делу. Я всегда смотрела его матчи в большом количестве. Честно говоря, я восхищаюсь им, поэтому я стараюсь следовать его примеру», — приводит слова 50-й ракетки мира российской теннисистки Анны Блинковой Essentially Sports.

25-летняя уроженка Москвы также раскрыла характер Надаля вне корта. «Вне корта он очень приятный человек. Так что его возвращение — очень хорошая новость, это превосходный имидж, он так много привнёс в теннис».

Другая отечественная теннисистка Дарья Касаткина также высказалась о возвращении в тур 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема». Не секрет, что именно Рафа является кумиром полуфиналистки «Ролан Гаррос»— 2022 в одиночном разряде.

«Каким вернётся Надаль? Я уже счастлива, что он просто возвращается. Удивительно, как он каждый раз доказывает. Все списывают его со счетов, а он каждый раз возвращается как птица феникс и что-то выигрывает. Это вообще невероятно.

Что касается перспектив, то я не знаю, потому что ему всегда требовалось какое-то время после возвращения. Но я слышала, что Рафа сейчас в очень хорошей форме — это самое главное. Мне кажется, для него уже невероятная победа, что он возвращается. Если уже в Австралии у него получится показать какой-то результат, это будет очень круто. Я как фанат с пелёнок хочу отложить слёзы, когда твой кумир завершает карьеру. Я не тороплюсь, я бы ещё посмотрела», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?».

Феномен великого спортсмена заключается ещё и в том, что, даже когда он отсутствует на площадке, его уже боятся противники. Так происходит и в случае с Надалем. Рафаэль находится вне соревновательной практики уже на протяжении 12 месяцев, однако оппоненты уже взволнованы предстоящим камбэком представителя Big-3. Вот что сказал чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев о возвращении Короля грунта на корт. Выглядит россиянин весьма напряжённым.

«На самом деле, в матчах с Рафаэлем, возможно, я добился бы меньшего успеха, чем во встречах с Новаком Джоковичем. Но у нас было несколько интенсивных матчей, в которых я чувствовал, что могу победить, но он получал некоторое преимущество.

Для меня будет большим испытанием встреча с Надалем, если нам предстоит личный матч. Сейчас никто не знает, в какой он форме и как справится. Но то, что я видел, показывает, что у него всё хорошо, и это здорово для тенниса», — цитирует Даниила Медведева издание The National.

Об опасности испанца для конкурентов говорит и известный французский тренер Патрик Муратоглу.

«Рафа на долгое время выбывал из строя, поэтому кажется, что физически, учитывая его возраст и серьёзные травмы по ходу карьеры, он не в хорошей форме. Но давайте внесём ясность: если он физически здоров, он опасен для любого игрока. Тогда, без сомнения, «Ролан Гаррос» станет самым важным турниром в его сезоне.

Будет интересно увидеть Надаля на корте, потому что многие молодые игроки прибавили, пока он отсутствовал, и поэтому всем не терпится увидеть его в деле.

Никто не знает, что на самом деле чувствует Надаль, только он в курсе его физического состояния. Оно имеет фундаментальное значение для его реального уровня в 2024 году», — признался Муратоглу в интервью Tennis Head.

При этом часть экспертов считает, что полноценное возвращение 37-летнего уроженца Манакора на корт произойдёт лишь на грунтовых кортах. Такой точки зрения, например, придерживается бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн.

«Ему нужно выйти на корт, освоиться в турнирной среде, ему нужно соревноваться в более длительных матчах, преодолевая трудности, с которыми он не сталкивался уже очень давно. И вернуться к соревнованиям в таком виде непросто», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

«Однако, если он сможет обойтись без травм и сыграть на турнирах в начале года, я чувствую, что его возвращение действительно начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты, и у нас будет возможность увидеть, в каком состоянии он сейчас находится», — добавил британец.

Весьма скептически к камбэку Надаля относится и бывшая 17-я ракетка мира француз Фабрис Санторо.

«Учитывая возраст Надаля, его возвращение выглядит неестественным. Но, конечно, это прекрасно. Когда я смотрел его обращение, у меня мурашки пошли по коже. Его страсть к теннису превосходит всё. Знаю, какие усилия ему пришлось приложить в последние месяцы, чтобы рассчитывать на возвращение. Надаль рискует. Я бы хотел, чтобы он прошёл весь путь на «Ролан Гаррос», но это огромный вызов. Если он выиграет турнир, это будет нечто сверхчеловеческое. По сути, его возвращение — это уже победа. Не могу дождаться момента, когда он выйдет на корт в Австралии. Это будет невероятно», — приводит слова Санторо L'Equipe.

Жеребьёвка турнира ATP-250 в Брисбене состоится 30 декабря, а расписание стартового игрового дня турнира будет сформировано в последний день года. Уже в первом круге 22-кратный чемпион ТБШ может сразиться с такими грозными оппонентами, как Хольгер Руне (№8 в рейтинге ATP), Григор Димитров (№14), Бен Шелтон (№17), Себастьян Корда (№24) и Энди Маррей (№42). Остаётся лишь пожелать Рафе удачи в его очередном камбэке. И верить, что 2024-й не станет прощальным сезоном в карьере легендарного спортсмена!