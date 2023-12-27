«Ничто не сравнится с этим». Реакция на победу Алькараса над Джоковичем в «выставке»

В конце декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошёл небольшой выставочный турнир под названием Tennis Cup (англ. «теннисный кубок»). Мероприятие состоялось в рамках четвёртого Riyadh Season — многомесячного фестиваля, включающего в себя не только спортивные мероприятия, причём как выставочные, так и официальные, но и музыкальные концерты. Tennis Cup включал в себя всего два показательных поединка. В первом из них чемпионка Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема» Онс Жабер — 4:6, 6:3, 6:2.

Женщины сыграли 26 декабря, а 27-го числа на корт вышли мужчины. Причём какие мужчины! Новак Джокович и Карлос Алькарас занимают первые два места в рейтинге ATP, поэтому неудивительно, что к игре было приковано большое внимание.

Сезон-2023 Джокович закончил позже Алькараса. Выиграв Итоговый чемпионат ATP, Новак затем пытался помочь сборной Сербии выиграть Кубок Дэвиса. Но не сложилось. Коллектив, ведомый одним из лучших теннисистов в истории, остановился на стадии полуфинала. Что касается Алькараса, то он после поражения от Джоковича в полуфинале Итогового, скорее всего, также сыграл бы в плей-офф Кубка Дэвиса. Но Испания туда просто-напросто не попала.

Перед этим показательным матчем Джокович навешал комплиментов Алькарасу. «Карлос будет одним из величайших лидеров этого вида спорта в течение следующих 10-15 лет, и, определённо, мы продолжим видеть от него много вещей на крупнейших турнирах. Надаль не играл в 2023 году, Федерер завершил карьеру. Наше поколение уходит. Но то, что появляется в Алькарасе, великолепно», — цитирует Новака Eurosport.

При этом сам 36-летний серб подчеркнул, что и не думает уходить на покой. «Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если по-прежнему отлично играешь? Так что я продолжу и буду просто играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду», — цитирует его Reuters.

Ранее Джокович и Алькарас пять раз играли друг с другом в официальных матчах. Новак впереди со счётом 3-2. Сегодняшняя встреча, разумеется, не пошла в официальную статистику, хотя правила были вполне стандартные: трёхсетовый формат, никаких решающих очков при 40:40 (то есть, как обычно, «больше/меньше» после «ровно»). Начало матча у теннисистов ушло на то, чтобы освоиться на корте. Организаторы уложили довольно медленный хард, так что первые геймы ушли на притирку. В первые минуты лучше выглядел Алькарас. Испанец начал игру с брейка, а во втором гейме спас два брейк-пойнта и повёл 2:0.

Однако после этого включился и Джокович. Сербский теннисист вернул брейк и сравнял счёт — 2:2, затем 3:3. Седьмой гейм Новак вытащил с 0:40 на своей подаче, и то был ключевой момент всей первой партии. Что касается Карлоса, то он какое-то время держался, но концовку сета вчистую провалил, допустив две двойные ошибки подряд и под ноль проиграв свою подачу. В итоге Джокович за 32 минуты выиграл первую партию со счётом 6:4.

Во втором сете игроки стали чуть чаще ошибаться — возможно, потому, что успели утомить друг друга в первой партии. Несмотря на это, они не прекратили радовать публику зрелищными розыгрышами, особенно в начале сета. Что касается хода партии, то тут всё было просто: Алькарас, как и в начале матча, начал с брейка, а вот затем всё время чётко подавал и зеркально ответил — 6:4 за 33 минуты. И если первую партию испанец закончил двумя двойными, то вторую — двумя эйсами!

Карлос смог прибавить, а вот о Новаке нельзя было сказать того же. В третьем сете испанец добился брейка в третьем гейме, после чего, как и во второй партии, контролировал ход событий. В одном из моментов Алькарас записал на свой счёт виннерс с форхенда, после чего Джокович выронил ракетку, словно не веря, что такое возможно.

Новак Джокович и Карлос Алькарас играют выставочный матч в Эр-Рияде в 2023 году Фото: Кадры из трансляции

Но Джокович не сдавался. У Алькараса был шанс сделать 4:1 с двумя брейками, но он упустил брейк-пойнт. Новак же словно «забыл», что это выставочный матч, и в шестом гейме ценой немалых усилий спас три брейк-пойнта и сравнял счёт — 3:3. И всё же в финальные моменты Алькарас оказался чуть лучше. По факту всё решилось в девятом гейме, когда Джокович на подаче дважды подряд ошибся с форхенда. После этого его 20-летний соперник под ноль подал на матч — 4:6, 6:4, 6:4 за 1 час 52 минуты.

«Очень хороший матч, учитывая момент сезона. Они выглядят ГОТОВЫМИ к его началу», — написал журналист Жозе Моргадо в своих соцсетях.

«В преддверии нового теннисного сезона они показали достойный уровень, не так, как традиционно бывает на «выставках». Вероятно, они оба используют это как хороший элемент предсезонной подготовки», — отметили журналисты из Tennis Updates.

«Ничто не сравнится с небольшой «выставкой» лучших из лучших, которая заставит вас с нетерпением ждать сезона-2024. Готовы к большему», — добавили журналисты из Tennis Letter.

Сам Джокович вновь порадовался, что в теннисе есть Алькарас. И выразил надежду, что и ему самому, и Карлосу удастся посражаться в 2024-м с Рафаэлем Надалем. «Это фантастика, что Алькарас пришёл в наш спорт. Он будет одним из лидеров нашего спорта в ближайшие 10-15 лет. Отличные качества, скромный, трудолюбивый…

Надеюсь, и Карлос, и я сможем провести отличные матчи против Рафы Надаля в 2024 году. Это было бы здорово для спорта», — сказал Новак в интервью на корте после матча.

Алькарас же отдал должное сопернику. «Учиться у Джоковича — это потрясающе. Я рос, наблюдая за его победами. В 2024-м я хочу продолжать совершенствоваться как игрок и как человек. Я буду стараться играть как можно лучше и добиваться больших целей. Буду продолжать учиться», — сказал он в интервью на корте после матча.

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Что теперь? Теперь Джоковича ожидает выступление на United Cup за сборную Сербии. Турнир пройдёт в австралийских городах Перт и Сидней с 29 декабря по 7 января. А Алькарас пропустит соревнования перед Australian Open и прилетит уже непосредственно на мельбурнский мэйджор.