«Мне надо ещё полтора месяца, чтобы набрать форму». Подробности возвращения Елены Весниной

Уже второй раз перед самым Новым годом Елена Веснина объявляет о возвращении в тур. Три года назад российская теннисистка сделала объявление о выходе из декрета накануне Олимпиады в Токио. И сейчас уже дважды мама снова рвётся на корт и мечтает завоевать новую олимпийскую медаль, уже в Париже. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Елена рассказала, где и когда собирается выступить, кого рассматривает в качестве партнёров и как собирается совмещать материнство и карьеру.

Это будет Доха и Дубай

— Елена, насколько верна информация о том, что вы возвращаетесь в тур?

— Да. Всё верно. Эта новость неожиданная даже для меня самой. Не думала я, что у меня получится прийти к этому решению. Но, начав тренироваться и понимая, что у меня ещё имеется «замороженный» рейтинг, как оказалось… Мне в WTA сообщили эту приятную новость, что у меня ещё есть «замороженный» рейтинг, и я могу его использовать. Так что в преддверии Олимпийских игр я решила попробовать. Я думаю, что имея такой шанс, можно им воспользоваться. Тем более, когда есть силы, есть мотивация, хочется сыграть, попробовать себя – исполнить такой своеобразный Last Dance («Последний танец») и после этого уже попрощаться – завершить карьеру, как полагается.

— У вас есть оба «замороженных» рейтинга? И одиночный, и парный?

— Да, у меня оба рейтинга заморожены, но я начну играть с пары, как и в прошлый раз, когда я возвращалась, потому что тяжеловато будет сразу играть одиночку – нужно будет почувствовать своё тело, понять, как я буду чувствовать себя после самих матчей. Всё-таки, одно дело – тренировки, а совсем другое – соревнования. И тогда я уже решу, на каком турнире буду готова сыграть в одиночке.

— Чем отличается ситуация с вашим возвращением сейчас, в декабре 2023 года, от той, что была в декабре 2020 года, когда вы возвращались в тур в прошлый раз?

— Отличается тем, что сейчас у меня уже двое детей. Когда я в тот раз возвращалась, моей старшей дочери Лизе было тогда два года. А сейчас нашей малышке Анечке – 7 месяцев. И сейчас я начала тренироваться, потихоньку набирать форму, играть на корте и подумала, что в принципе, неплохо прибавляю. Скажем так, я знаю, как себя надо собрать, как себя привести в это состояние и решила попробовать. Конечно, времени не так много осталось до Олимпийских игр. Скажем, если сравнить, сколько было до Токио в 2021-м и сейчас с Парижем-2024. Но посмотрим, у меня уже есть опыт. Я ставлю цели и обычно их добиваюсь. Надеюсь, что и в этом случае всё так и получится.

— Вы сказали, что пока начнёте только с парного разряда. Есть какие-то договорённости с девушками – вашими будущими напарницами?

— Пока ещё нет. Мы как раз обсуждаем сейчас. Мне бы, конечно, хотелось сыграть с кем-то из наших девушек, с учётом предстоящих Олимпийских игр. Если, конечно, это получится. Но я открыта к предложениям и готова с кем-то сыграть и не из России. Начну я сезон не с Australian Open, как все, а чуть позже – это будет Доха и Дубай.

— То есть решили не форсировать события и не лететь на другой конец света на Зелёный континент, а начать чуть поближе.

— Да, мне нужно ещё полтора месяца, чтобы потренироваться и набрать форму. Всё-таки я ещё не до конца готова. Я уже анонсировала возвращение, но для того, чтобы прийти в форму, нужно ещё время.

С двумя детьми будет сложно

— Как ваша младшая дочь Аня относится к вашим тренировкам? Потому что старшая Лиза довольно боевая и можно сказать, что у неё как раз спортивный характер.

— Они разные. Анечка не такая взрывная и импульсивная, как старшая Лиза. Она поспокойнее и более такой, можно сказать, понятный ребёнок. Хотя, возможно, и мы с мужем стали уже более опытными родителями. Мы чувствуем ребёнка, понимаем. Она, конечно, сладость наша, булочка такая. Она более спокойная девочка и даёт маме тренироваться. То есть я чётко знаю, когда она спит, когда ест. Конечно, без поддержки и помощи мужа мне бы было очень тяжело. Можно сказать, что я могу себе это позволить – силы есть, знания есть, желание есть. Поэтому посмотрим. С двумя детьми это, конечно, будет сложно. Я не уверена, что возможно будет с ними путешествовать. Но я постараюсь распланировать свой календарь так, чтобы можно было играть не подряд много турниров, а с паузами. Хотя я в принципе так никогда и не играла. А чтобы я возвращалась домой и если бы было можно взять куда-то с собой детей, то, конечно, если такая возможность будет – то я их возьму.

— Как ваши дочери – две сестры взаимодействуют друг с другом?

— Ой, замечательно! Лиза нас очень удивила в хорошем смысле. Это очень заботливая сестра. Она настолько любит помогать, настолько любит Аню. Она гордится ей, хочет всё время её всем показать, хочет всем сказать, что она старшая, а это её младшая сестра. А ещё ей очень нравится Анечку веселить, когда младшая начинает плакать. Лизе очень нравится, что её сестра на неё реагирует, видит, радуется ей, каждый раз встречает её с улыбкой. Для Лизы это большая гордость и счастье. Мы изначально побаивались, что будет ревность, но оказалось, что Лиза готова быть старшей сестрой.

Дочка Весниной – Лиза с Андреем Рублёвым Фото: Из личного архива Елены Весниной

— Когда вы возили Лизу с собой по туру и все были в восторге от неё, такое ощущение, что с тех пор тур стал ещё более семейным.

— Да. Есть такое ощущение. Потому что девушки всё чаще стали возвращаться в тур после рождения вместе с детьми. И мужчины стали чаще ездить с семьями. Хотя ребятам, конечно, попроще в этом плане. Мне кажется, что главной вдохновительницей в этом вопросе была Ким Клейстерс. Она первая показала нам, что это возможно. И как она с лёгкостью это всё преодолевала! Хотя, конечно же, это очень сложно, это труд. Быть мамой – это труд без выходных, 24 часа на 7. Но когда ты всё делаешь с любовью, когда у тебя есть поддержка и помощь, и у тебя есть силы. Тем более, я так же, как и Ким, очень люблю теннис. Я люблю этот спорт, я люблю его смотреть, я люблю его комментировать, я люблю в него играть. Поэтому для меня это решение далось не так сложно, потому что как только я вышла на корт и начала приводить себя в форму, я поняла, что, наверное, попробую. Конечно, говорить наперёд нехорошо, но хотелось бы попасть на Олимпийские игры, сыграть на них и выиграть медаль. Потому что для меня это всегда основная цель была на всех Олимпийских играх в моей карьере. И потом уже красиво махнуть ручкой – попрощаться с большим спортом и заниматься уже более важными делами: семьёй и моей академией тенниса, которая строится в Сочи. Это мой третий ребёнок, можно сказать. Планов много и, конечно же, хотелось бы, чтобы это всё реализовалось.

Каролина Возняцки меня вдохновила

— Ваше нынешнее возвращение выглядит более продуманным, чем когда рискнули вернуться перед Олимпиадой в Токио. С кем-то вы советовались, когда собирались вернуться сейчас – во второй раз?

— Вы знаете, когда я вернулась первый раз в 2021 году, было сложно в плане того, что это была пандемия, коронавирус. Я тогда путешествовала с ребёнком, с Лизой, и у меня даже было какое-то чувство вины, потому что путешествовать было очень сложно. Постоянные ПЦР-тесты, ограничения, не выпускали из гостиницы. Только потом начались какие-то послабления, и мы смогли хотя бы куда-то выходить на улицу – гулять в парках, смотреть какие-то достопримечательности. А вначале было очень сложно с этими ограничениями. Сейчас другие сложности в плане того, что труднее вылететь из Москвы и куда-либо добраться. Потому что надо выбирать маршрут с остановкой в Стамбуле или Белграде, где-то ещё. Благо есть рейсы Москва – Доха и Москва – Дубай. Хотя бы туда можно попасть прямым рейсом. Сейчас я ни с кем из игроков не советовалась, но я всегда была на связи с Вероничкой Кудерметовой, и с Настей Павлюченковой, и с Людой Самсоновой, со всеми нашими девочками. Мы со всеми ними общаемся – я слежу за их результатами, за успехами, очень радуюсь, как они прибавили. И подумала, что это было бы красиво – сыграть вот так с двумя детьми. Кстати, Каролина Возняцки меня тоже вдохновила. Я могу так сказать. С Каролиной мы тоже на связи – она умничка. Правда, она родила сначала двоих детей, а потом вернулась (смеётся). Мы спортсменки. Это у нас в крови – быть в форме, быть в хорошем позитивном настрое. И я думаю, что дети нам только в этом будут помогать. Конечно, это будет не так легко. Но мы уже знаем, как с этим справляться.

Елена Веснина и Вероника Кудерметова – финалистки Уимблдона-2021 в паре Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Одна из ваших бывших напарниц и тоже теннисная мама – Вера Звонарёва – очень здорово выступила в концовке сезона и стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA в паре. Успели с ней пообщаться?

— Нет. С Верой мы ещё не общались. Вера вообще большая молодец – она пахарь, я даже не знаю теннисистку, которая бы выполняла такие большие объёмы работы на пределе, даже можно сказать на самоуничтожении. Как Вера тренируется – так не тренируются даже многие профессионалы в одиночном разряде. У неё это прям на каком-то запредельном уровне. Со стороны кажется, что она не может остановиться и играет очень много турниров подряд. Но она это любит, она чувствует себя счастливой на корте, она побеждает. И я вижу, что она прибавила очень сильно и стала, как мне кажется, даже лучше играть пару, чем она играла раньше.

Это была бы моя пятая Олимпиада

— 2024 год особый – олимпийский. Получается, что российские теннисисты не выполнили всех условий для участия в Играх в Париже, поскольку не играли два последних сезона в командных турнирах – Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. По словам Шамиля Тарпищева, решение о допуске или недопуске наших спортсменов на Олимпиаду может быть принято в последний момент. Как эта ситуация неопределённости влияет на всю подготовку?

— Конечно, от нас уже ничего не зависит. И от меня в том числе тоже. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы нас допустили соревноваться, потому что для спортсменов (я говорю про все виды спорта) Олимпиада – это самое главное соревнование в их жизни. Это то, ради чего они начали заниматься спортом. Поэтому очень бы хотелось, чтобы допустили наших ребят и девочек. Я понимаю, что ситуация в плане допуска нашей сборной непонятна, но должен же человек иметь в своей голове какой-то план, какую-то мечту, какую-то цель. И я её для себя поставила, и она меня будет мотивировать тренироваться. Если так произойдёт и нас не допустят, то, конечно же, это будет плохо для мирового спорта, в первую очередь. Ничего хорошего это не принесёт. Я думаю, все это увидели и поняли за последние несколько лет. Да, мне очень бы хотелось выступить на Играх, но если этого не случится, то, опять же, я сыграю те турниры, которые смогу сыграть, которые мне позволят сыграть по «замороженному» рейтингу. Также я буду запрашивать уайлд-кард на турнирах – если мне их будут предоставлять, соответственно, я там тоже буду участвовать. Но Олимпиада – это всё равно какое-то особенное соревнование для любого спортсмена. Мне кажется, оно сидит в ДНК очень многих наших спортсменов, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры придуманы для того, чтобы объединять мир, объединять людей, объединять виды спорта. Это большой праздник спорта. Мне бы очень хотелось попробовать сыграть, отобраться, попасть. Это была бы моя пятая Олимпиада. Мне даже тяжело поверить, что я имею шанс отобраться на пятую Олимпиаду. Есть такая фраза, что счастье – это дорога к какой-то цели. То есть то, как ты достигаешь этой цели. Не сам момент, когда ты уже побеждаешь, выигрываешь, а то, как тренируешься, работаешь, живёшь. Конечно же это интересный опыт для меня – понимать, что у меня двое детей, две замечательные дочки, что я могу себе позволить путешествовать и играть в тот спорт, который я люблю, в который меня отдали родители и за что я им очень благодарна. Это что-то особенное. И я с нетерпением жду этого опыта, но пока ещё нужно потренироваться и прийти в форму.

— До того, как россиян отстранили от командных турниров, они выиграли оба командных соревнования в 2021 году – и Кубок Дэвиса, и Кубок Билли Джин Кинг. В чём сила российских теннисистов именно в командных турнирах?

— У нас всегда была хорошая командная атмосфера. Во многие годы. Я была в сборных, можно сказать, трёх разных поколений. Вначале это были Лена Дементьева, Вера Звонарёва, да всё это поколение – Петрова, Чакветадзе, Кириленко, Шарапова. Потом поколение, когда только-только начинала Касаткина, Павлюченкова и другие. У нас всегда был хороший командный дух. И ещё отмечу, что мы очень здорово играем вопреки чему-то. Когда нам говорят, что у нас это не получится, нас это сильно мотивирует и собирает. У нас очень сильные духом спортсмены всегда были – что девушки, что мужчины. И что касается теннисистов, то мы всегда были очень упорные и сильные в плане того, что когда нам становилось тяжело, мы начинали прибавлять. Но, конечно, тот 2021 год был просто потрясающий. У нас тогда и на Олимпиаде было золото и два серебра, и командные Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, а также и Кубок ATP в январе. Мне кажется, это был вообще лучший год в истории российского тенниса. Это было потрясающе. И очень жаль, что нас потом отстранили, поэтому хотелось бы, чтобы это всё поскорее закончилось и мы могли уже дальше спокойно выступать и соревноваться.

— Следили ли вы за недавней Мировой теннисной лигой, где выступали Медведев, Рублёв, Мирра Андреева?

— Да. На самом деле в прошлом году я работала на телевидении на канале «Старт» и попробовала себя в роли ведущей как раз вот этой Мировой теннисной лиги, которая в том году проходила в Дубае, а в этом – в Абу-Даби. Классное соревнование, на самом деле, потрясающее шоу, очень хороший состав участников. И молодцы наши ребята, что смогли победить. Конечно, это не тот уровень подготовки, который бы они хотели, но, в любом случае, это очень важный этап подготовки к Australian Open, когда ты можешь провести вот такие соревновательные сеты. Даже несколько сетов в одиночке и паре – это всё равно соревнование, это адреналин. Тебе не хочется проигрывать. Поэтому очень здорово, что ребята смогли, с одной стороны, поиграть, а с другой, ещё и победить – получить такой положительный заряд перед новым сезоном и отправиться с хорошими эмоциями в Австралию.

Хочу сыграть с Джоковичем и Возняцки

— Что вы посчитаете для себя успехом? Какова ваша программа-минимум и программа-максимум во время возвращения в тур?

— Я не люблю так говорить – программа-минимум или максимум. Для меня, прежде всего, важно быть здоровой, чтобы не было травм, постараться себя сохранить. А цель всегда одна – это медаль Олимпиады. Это и во время прошлой Олимпиады так было – почему я вернулась. Кстати, если бы не пандемия и перенос Игр на год, то я бы не успела вернуться. Я бы не начала тренироваться. Так что можно сказать, что ковид мне немножко помог. А в этот раз это тоже будет Олимпиада, турниры «Большого шлема» и конечно же – любовь к игре. Получить удовольствие от игры, попробовать свои силы и красиво сказать: «До свидания» своей профессиональной карьере.

— Хотели бы с кем-то выступить вместе с каким-то неожиданным напарником или напарницей, с кем вы никогда не играли?

— С Новаком Джоковичем (смеётся). А почему нет? Я обожаю Новака, очень люблю его как теннисиста. Я за ним всегда слежу, болею. Он невероятный атлет и, наверное, сейчас уже величайший теннисист в истории. Я конечно бы хотела сыграть с Роджером Федерером – он мой любимый теннисист, но он уже закончил карьеру. Может быть потом получится, уже на ветеранских турнирах. А из девушек мне бы было интересно сыграть с Ариной Соболенко, Каролиной Возняцки. Мне кажется, у нас бы получилось с ней сыграть. Ещё бы с Викой Азаренко, мы с ней очень давно вместе играли. Ну и, конечно, с Вероникой Кудерметовой. Мне кажется, мы с ней неплохо сыграли в прошлый раз (Дошли до финала Уимблдона-2021. – Прим. «Чемпионата»).

Аслан Карацев и Елена Веснина – обладатели серебра Олимпиады в Токио Фото: Julian Finney/Getty Images

— Желаю вам, чтобы ваши мечты сбылись!

— Спасибо! А я, пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю всем-всем крепкого здоровья, чтобы было как можно больше позитива, радостных моментов, чтобы было как можно больше поводов встречаться с любимыми и родными людьми, делиться теплотой, добротой, быть терпимыми друг к другу и ко всему, что происходит. И самое главное – любить!