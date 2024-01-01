Российские теннисисты победно ворвались в новый год. Сафиуллин подарил сенсацию

В понедельник, 1 января, в Брисбене, Гонконге и Окленде проходят матчи турниров ATP и WTA. Российские теннисисты и теннисистки в целом успешно выступают в канун Нового года и непосредственно в праздничный день, радуя болельщиков победами. О яркой победе 16-летней Мирры Андреевой 31 декабря читайте в отдельном материале.

А теперь обо всём по порядку. Так, 31 декабря победу в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене одержал Александр Шевченко, представитель топ-50 мировой классификации. Шевченко обыграл 19-летнего француза Люку Ван Аша, 90-ю ракетку мира. Россиянин не испытал особых проблем и ни разу за весь матч не отдал свою подачу. При этом его соперник лишь дважды выходил на брейк-пойнты, но Александр оба раза отводил угрозу. Как итог, 6:3 6:2 в пользу Шевченко за 1 час 15 минут.

Во втором раунде 23-летнего россиянина ожидает куда более сложный соперник. Шевченко сразится с восьмой ракеткой мира Хольгером Руне, который на этом турнире посеян под первым номером.

А уже сегодня, 1 января, свой матч первого круга в Брисбене провёл 39-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Он играл с 21-летним американцем Беном Шелтоном (3), занимающим 17-е место в мировой классификации. И Сафиуллину удалось преподнести сенсацию: Роман обыграл оппонента, располагающегося 22 строчками выше в рейтинге ATP!

В первом сете Сафиуллин сделал лишь один брейк. В восьмом гейме он с четвёртого брейк-пойнта взял чужую подачу, после чего подал на партию — 6:3. За весь второй сет у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих, но Роман не воспользовался этим единственным шансом в первом гейме. А на тай-брейке Шелтон оказался сильнее — 7:5.

Решающая партия по развитию событий оказалась похожа на первый сет. В восьмом гейме Сафиуллин с третьего брейк-пойнта взял подачу соперника, после чего подал на матч — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа 39 минут. Во втором круге Брисбена Роман сыграет с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным.

На «250-нике» в Гонконге, где первые два номера посева получили Андрей Рублёв и Карен Хачанов (они пропускают первый круг), порадовал Павел Котов. 25-летний россиянин, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, оказался сильнее представителя Португалии Нуну Боргеса, располагающегося строчкой выше.

В первом сете Котов сделал два брейка и выиграл партию со счётом 6:2. Во второй партии россиянин также дважды взял чужую подачу, но при 5:2 неожиданно не смог подать на матч, упустив четыре матчбола, в том числе тройной при 40:0. Вторую попытку подать на матч Павел получил при 5:4. И тут уже не упустил своего: 6:2, 6:4 за 1 час 29 минут.

Следующий соперник Котова определится в противостоянии Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, WC). Этот матч состоится во вторник, 2 января.

А на турнире WTA-250 в Окленде свои матчи первого раунда провели две россиянки. Сперва 21-летняя Элина Аванесян обыграла свою ровесницу из Австралии Моник Бэрри, получившую уайлд-кард в основную сетку. Аванесян пришлось приложить определённые усилия для победы, притом что она занимает 74-е место в мировой классификации, а её соперница — лишь 649-е.

В первом сете теннисистки дошли до тай-брейка, сделав по три брейка по ходу партии, причём россиянка всё время была в положении догоняющей, но всякий раз отыгрывалась. Тай-брейк Элина взяла лишь с третьего сетбола — 8:6. А вот во второй партии её преимущество уже не вызывало сомнений — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 34 минуты.

Единственное поражение россиян/россиянок в эти два дня произошло во встрече с участием финалистки «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасии Павлюченковой. 32-летняя россиянка, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, уступила 22-летней Аманде Анисимовой. В мае 2023 года представительница США решила взять паузу в карьере и вот только теперь вернулась — в Окленд ей дали уайлд-кард.

В первой партии соперницы долгое время не могли наладить подачу. До 4:4 они дошли с тремя брейками у каждой. При 5:5 Анисимова забрала гейм на подаче Павлюченковой, после чего подала на сет — 7:5. Во второй партии американка из первых шести геймов выиграла пять. Россиянка на этом отрезке ни разу не взяла свою подачу, а сама лишь раз добилась брейка. Затем Анастасия чуть прибавила и сократила отставание по брейкам, но при 5:4 Аманда всё же подала на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 56 минут.

Точное расписание на вторник, 2 января, ещё не обнародовано. Однако известно, что в этот день на корт вернётся 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Строго говоря, Надаль уже вернулся, но только в парном разряде. 31 декабря он проиграл парный матч в Брисбене. А в одиночном разряде Брисбена первым соперником Рафаэля, получившего уайлд-кард, станет чемпион US Open 2020 года Доминик Тим (Австрия, Q). Будет очень интересно!

Турниры в Брисбене, Гонконге и Окленде завершатся 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».