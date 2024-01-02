Российские теннисисты проиграли все матчи 2-го дня года. А дерби юной Мирры сорвал дождь

Во вторник, 2 января, в Брисбене и Окленде продолжились матчи турниров ATP и WTA. В Брисбене некоторые матчи россиян из-за дождя пришлось перенести на завтра. Так, не состоялось дерби с участием Мирры Андреевой и первой ракетки России Людмилы Самсоновой, посеянной под четвёртым номером. Эта встреча второго круга, как и игра Вероники Кудерметовой (6) и словачки Анны Шмидловой, состоится уже в среду, 3 января.

Единственный представитель сильного пола от России, выходивший на корт в этот день, — Аслан Карацев, 35-я ракетка мира. В первом круге Брисбена Карацев играл с 30-летним австралийцем Джэйсоном Каблером, располагающимся за пределами первой сотни рейтинга ATP. В этом матче также не обошлось без дождя — правда, лишь в первом гейме. После паузы погода улучшилась, и игру уже не прерывали. Гейм этот Карацев вытянул с трёх брейк-пойнтов, после чего взял подачу соперника — 2:0. Однако Каблеру удался ответный брейк, после которого он забрал и свой гейм — 2:2. Следующие свои геймы россиянин брал более чем уверенно, отдав лишь одно очко, а в двух чужих геймах упустил в общей сложности три брейк-пойнта. Однако после 4:4 австралиец перехватил инициативу. Сделав брейк в девятом гейме, в котором было 30:0 на подаче Аслана, Джэйсон затем подал на партию, реализовав второй сетбол, — 6:4 за 59 минут.

Во второй партии Каблер уже в третьем гейме взял чужую подачу — с первого же брейк-пойнта. Австралиец контролировал ход поединка, но в восьмом гейме дал сбой, и Карацев восстановил равновесие, выиграв наконец-то приём — 4:4. В итоге Аслан вытащил эту партию. При 5:5 Джэйсон сделал второй брейк, но потом не смог подать на матч, взяв лишь одно очко в 12-м гейме. На тай-брейке Карацев повёл 4:0, затем позволил оппоненту сократить отрыв, но всё же сравнял счёт по партиям — 7:6 (7:4) за 1 час 5 минут.

А решающего сета не состоялось — Аслан в первом гейме упал, повредил правое колено и снялся. Так Каблер прошёл дальше на отказе соперника — 6:4, 6:7 (4:7) (отказ).

Аслан Карацев упал в матче с Джэйсоном Каблером на турнире ATP в Брисбене в 2024 году Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге Каблер сыграет с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем, который в первом после долгого перерыва одиночном матче обыграл победителя US Open 2020 года Доминика Тима — 7:5, 6:1.

Женский турнир в Брисбене, в отличие от мужского, имеет статус «пятисотника». Свой матч второго круга провела Анна Калинская, игравшая с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, посеянной под восьмым номером. Калинская провалила первый сет, выиграв лишь один гейм. Более того, она и «баранку» могла получить, но Азаренко при 5:0 в свою пользу упустила четыре сетбола на приёме. Но при 5:1 белоруска, отыграв брейк-пойнт, использовала третий сетбол — 6:1.

Во второй партии у Виктории, как казалось поначалу, тоже не будет особых проблем. Она начала сет с брейка, после чего забирала свои геймы. Но при 5:4 не смогла подать на матч, упустив матчбол. После 5:5 соперницы обменялись брейками, а на тай-брейке Азаренко реализовала четвёртый матчбол — 6:1, 7:6 (10:8) за 2 часа 12 минут.

Наконец, в Окленде свой матч первого круга провела 48-я ракетка мира Анна Блинкова. Её соперницей была 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова (Q), не входящая в топ-100 рейтинга WTA. В первом сете россиянка в пятом гейме взяла чужую подачу и повела 3:2 с брейком. Но при 5:4 Анна не смогла подать на партию, упустив при этом сетбол. После этого Фрухвиртова дожала Блинкову — 7:5.

В середине второго сета Анне дважды подряд удалось сделать обратный брейк. А при 4:5 не в свою пользу Блинкова позволила сопернице сделать решающий брейк в этом матче. Та реализовала третий матчбол на приёме и оформила победу — 7:5, 6:4 за 1 час 39 минут.

Турниры в Брисбене и Окленде завершатся 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».