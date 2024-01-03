Котов и Сафиуллин уже в четвертьфиналах. Роман ушёл с пяти матчболов в Брисбене

А вот российскому дерби в Гонконге помешал Руусувуори, обыгравший Карена Хачанова. В Австралии дальше не сумел пройти Александр Шевченко.

В cреду, 3 января, в Брисбене и Гонконге прошли матчи второго круга турниров ATP-250. Первым на корт среди российских теннисистов вышел именно Роман Сафиуллин. Во встрече 1/8 финала Брисбена отечественный спортсмен выяснял отношения с австралийцем Алексеем Попыриным.

На старте соревнований 26-летний уроженец Подольска в тяжелейшей трёхсетовой борьбе одолел перспективного американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:7 (5), 6:3. Попырин, в свою очередь, с трудом прошёл своего соотечественника Кристофера О'Коннелла — 6:4, 6:7 (5), 7:6 (4). До сегодняшнего противостояния теннисисты встречались два раза. В Марселе-2022 сильнее был россиянин, однако австралиец взял реванш у соперника в Риме-2023.

В первом сете нового очного матча игроки поочерёдно брали свои подачи и в итоге дошли до тай-брейка. При этом Алексей был ближе к тому, чтобы сделать брейк, однако не воспользовался своими пятью шансами в дебютной половине партии. «Теннисное» пенальти всё же завершилось победой Попырина. В 13-м гейме 24-летний уроженец Сиднея отыграл два сетбола и в итоге забрал стартовую партию — 7:6 (9).

Далее Сафиуллин собрался и уже в первом гейме второго сета оформил брейк. Этого было достаточно, чтобы в итоге оставить партию за собой — 6:4. Роман мог взять чужую подачу ещё как минимум дважды, но суммарно упустил три брейк-пойнта. Продолжительность второго сета составила 44 минуты.

Решающая партия началась под диктовку Попырина. Уже во втором гейме на приёме Алексей сделал брейк и обеспечил себе необходимый задел, дойдя в итоге до счёта 5:3 в свою пользу. Однако далее Роман сумел перевернуть исход встречи. Сначала отечественный спортсмен отыграл три матчбола на своей подаче при счёте 3:5, затем с четвёртой попытки оформил брейк, а при счёте 5:6 ушёл ещё с двух матчболов.

Россиянину оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы дожать оппонента, и он их сделал. Сафиуллин легко забрал тай-брейк и добыл итоговую победу над представителем Австралии за 2 часа 56 минут — 6:7 (9), 6:4, 7:6 (3). Стоит отметить, что в этом матче 26-летний уроженец Подольска наколотил 23 эйса. Далее Роман сыграет с Маттео Арнальди из Италии.

Также в Брисбене свой матч проводил и шестая ракетка России Александр Шевченко. Уже в 1/8 финала австралийского турнира отечественный спортсмен попал на первого сеяного Хольгера Руне, с которым ранее никогда не играл. Россиянин на старте соревнований прошёл Люку Ван Аша из Франции (6:3, 6:2), а датчанин в трёх сетах справился с хозяином кортов Максом Пёрселлом — 4:6, 6:2, 6:2.

Уже в первой партии дебютного очного противостояния соперники цеплялись на приёме, но брейк им сделать так и не удавалось. Так Александр и Хольгер дошли до счёта 3:3. Однако первым дрогнул именно россиянин. 23-летний уроженец Ростова-на-Дону отдал свою подачу с 40:0 и этим подарил оппоненту победу в сете. Руне взял его со счётом 6:4 за 54 минуты.

Вторая партия получилась ещё более упорной и вязкой. В ней было больше затяжных геймов и длинных обменов. До 12-го гейма теннисисты заработали на двоих лишь один брейк-пойнт. Правда, реализовать его у Шевченко не получилось. Однако он сумел зацепиться на приёме в самой концовке сета и с первого же сетбола оставил партию за собой — 7:5.

Продолжить победное шествие у Александра не получилось. Александр с ходу отдал гейм на своей подаче, допустив обидную ошибку с форхенда на брейк-пойнте. Затем Руне сделал очередной брейк и повёл со счётом 4:0. Далее теннисисты брали геймы на своей подаче, и в итоге датчанин за 2 часа 28 минут переиграл Шевченко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. В 1/4 Брисбена Хольгер сыграет с хозяином кортов Джеймсом Даквортом.

На «250-нике» в Гонконге из представителей России сегодня на корт выходили Карен Хачанов и Павел Котов. Организаторы соревнований поставили поединки отечественных теннисистов третьим и четвёртым запуском на главную площадку соответственно. В случае побед в своих матчах в Гонконге могло состояться российское дерби на четвертьфинальной стадии.

Серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде, посеянный на турнире в Гонконге под вторым номером, пропускал первый круг. В 1/8 финала Карен сражался с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. По личным встречам Хачанов был впереди со счётом 2-0. Он уже обыгрывал своего соперника со счётом 6:2, 7:5 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, а также во втором раунде Дохи-2022 — 7:6 (4), 6:3.

На этот раз стартовую партию противостояния с Руусувуори 27-летний уроженец Москвы провёл не лучшим образом. Карен обидно проиграл первый сет, хотя вёл в нём с брейком, а затем имел четыре брейк-пойнта, включая тройной, при счёте 5:5. Однако Эмиль спас тяжёлый 11-й гейм, а тай-брейк у Хачанова совсем не получился — 6:7 (2).

Начало нового сета у россиянина также выдалось непростым. Уже во втором гейме партии Карену пришлось уходить с двойного брейк-пойнта. Но именно это и придало необходимый импульс Хачанову. Он заметно прибавил в своей игре, а соперник, напротив, стал допускать много ошибок. Как итог, серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде закрыл сет со счётом 6:2.

Насколько хорош был Хачанов во второй партии, настолько же неудачно он провёл третью. Теннисисты поменялись местами относительно предыдущего сета — это было видно и по итоговому счёту, и по игре. Карен слишком много ошибался в решающей партии, а Эмиль, наоборот, хорошо подавал и в целом здорово сыграл в решающих отрезках встречи. В результате Руусувуори оказался сильнее россиянина со счётом 7:6 (2), 2:6, 6:2 за 2 часа 27 минут.

Павел Котов, в свою очередь, в 1/8 финала Гонконга сражался с шестым сеяным турнира Лоренцо Музетти. Игроки лишь разу пересекались на корте друг с другом: на грунтовом челленджере в Милане в 2019 году победу одержал именно итальянец. На этот раз удача улыбнулась его оппоненту. Россиянин действовал куда активнее своего соперника в первой партии и уже в её середине сделал необходимый брейк. Далее Павлу оставалось лишь держать свою подачу, что у него и получилось. 6:4 — именно с таким счётом 25-летний уроженец Москвы оставил стартовый сет за собой.

Вторая партия также осталась за отечественным теннисистом. Котов не сбавил оборотов, продолжил гнуть свою атакующую линию, а в награду получил два брейка, которые и позволили ему добыть итоговую победу над Музетти — 6:4, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Турниры в Брисбене и Гонконге завершатся 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».