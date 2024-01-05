Последние из россиян. Сафиуллин и Рублёв шагнули в дебютные полуфиналы сезона-2024

А вот Павел Котов не cумел продвинуться дальше по сетке в Гонконге, уступив обидчику Карена Хачанова.

В пятницу, 5 января, в Брисбене и Гонконге прошли четвертьфинальные встречи турниров ATP-250. Первым на корт среди российских теннисистов вышел именно Роман Сафиуллин. В матче 1/8 финала Брисбена 26-летний уроженец Подольска сражался с итальянцем Маттео Арнальди.

На старте соревнований отечественный спортсмен в тяжелейшей трёхсетовой борьбе одолел талантливого американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:7 (5), 6:3. Уже в следующем матче россиянин горел австралийцу Алексею Попырину в решающем сете 2:5, 0-40, но сумел отыграться и одержать волевую победу со счётом 6:7 (9), 6:4, 7:6 (3). На пути к первой очной встрече с Сафиуллиным Арнальди также пришлось нелегко. 22-летний уроженец Сан-Ремо с трудом прошёл венгра Фучовича — 6:7(5), 6:4, 7:6(7) и словака Клейна — 6:4, 3:6, 7:5.

В первом сете дебютного очного противостояния игроки уверенно держали свои подачи и так дошли до тай-брейка. Ближе к тому, чтобы сделать брейк, был именно Роман, но ему не удалось воспользоваться своими четырьмя шансами на приёме. Однако «теннисное» пенальти всё же завершилось победой Сафиуллина. 39-й ракетке мира хватило одного мини-брейка, чтобы оставить стартовую партию за собой — 7:6 (4).

Во втором сете россиянин и вовсе не оставил почти никаких шансов своему оппоненту. Роман с ходу взялся за дело и повёл со счётом 5:0. Повесить «баранку» у Сафиуллина не вышло: Арнальди сумел забрать два последующих гейма, но на итоговый результат это обстоятельство не повлияло. 26-летний уроженец Подольска добился уверенной победы со счётом 7:6 (4), 6:2 за 1 час 48 минут и четвёртый раз в карьере вышел в полуфинал на личном турнире. После выхода в финал австралийских соревнований теннисист признался, что обрёл уверенность во второй половине прошлого сезона.

«После Уимблдона моя уверенность возросла. Особенно после окончания сезона. Промежуток между победой над Алькарасом и попаданием в топ-40 рейтинга ATP… это было великолепное завершение сезона-2023 и отличное начало 2024 года», — сказал Сафиуллин в интервью на корте после победы над Арнальди.

В битве за выход в финал Брисбена отечественный спортсмен сразится с первым сеяным Хольгером Руне.

Следом из россиян свой матч в Гонконге проводил Павел Котов. 67-й ракетке мира противостоял представитель Финляндии Эмиль Руусувуори, который ранее выбил из борьбы второго сеяного турнира Карена Хачанова (7:6 (2), 2:6, 6:2), а перед этим обыграл Бенжамена Бонзи из Франции — 6:7 (5), 6:2, 6:1. Павел, в свою очередь, оставил не у дел португальца Нуну Боргеса (6:2, 6:4) и итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:3). Между собой россиянин и финн играли дважды в 2019 году на челленджерах, и обе встречи остались за 24-летним уроженцем Хельсинки.

В стартовой партии нового очного противостояния всё решил один брейк, который Руусувуори удалось сделать в шестом гейме. Примечательно, что геймом ранее Котов упустил шанс повести в счёте, однако не реализовал три своих шанса. Эмилю оставалось удерживать свою подачу, что ему и удалось. Первый сет финн в итоге забрал за 37 минут со счётом 6:3.

Эмиль и не думал сбавлять оборотов и сделал брейк уже на старте второй партии. 69-я ракетка мира действовал уверенно вплоть до 10-го гейма сета. Руусувуори не удалось подать на матч, и, таким образом, он вернул Котова в игру, в которой всё решалось на тай-брейке. У отечественных фанатов даже появилась надежда на камбэк их кумира: в 13-м гейме Павел вёл со счётом 4:1, но затем проиграл шесть (!) очков подряд и вместе с ними весь поединок — 3:6, 6:7 (4).

Закрывал программу игрового дня в Гонконге первый сеяный турнира Андрей Рублёв. В соперниках у пятой ракетки мира был молодой француз Артюр Фис, с которым россиянин никогда не встречался. Теннисисты уже успели провести матчи на этих соревнованиях. 26-летний уроженец Москвы, пропускавший первый круг, в непростом двухсетовике оказался сильнее британца Броэди (6:4, 7:6 (8)), а представитель «трёхцветных» обыграл хорвата Гойо (6:3, 4:6, 6:1) и швейцарца Хюслера (7:5, 7:5).

Первый сет дебютной очной встречи теннисистов Андрей смог взять с преимуществом в один брейк. При этом никакой борьбы, по сути, не было — за всю партию Фис выиграл лишь одно очко на приёме. Оба теннисиста в целом уверенно действовали на подаче, но стартовая партия осталась за Рублёвым — 6:4. Её продолжительность составила 36 минут.

Однако следующий сет российский теннисист начал очень слабо, сразу проиграв свою подачу — а следом и ещё одну. Андрей стал подавать слабее, а ошибаться больше, в то время как Артюр, напротив, прилично добавил. В конечном итоге пятая ракетка мира взял всего один гейм в партии и проиграл её со счётом 1:6.

И всё же Рублёв собрался и подтвердил свой статус фаворита поединка в его решающем отрезке. Уже на старте сета 26-летний уроженец Москвы повёл со счётом 3:0. Немаловажную помощь в этом россиянину оказал его соперник, который допустил двойную ошибку во втором гейме на брейк-пойнте. Француз окончательно надломился после этого момента, стал выяснять отношения с судьёй на вышке и супервайзером соревнований. В итоге Андрей воспользовался этими обстоятельствами и одолел Фиса со счётом 6:4, 1:6, 6:2. За выход в финал Гонконга вторая ракетка России сразится с Цзюнчэном Шаном из Китая, который обыграл третьего сеяного Фрэнсиса Тиафо.

Турниры в Брисбене и Гонконге завершатся 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».