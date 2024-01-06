Первый финал россиянина в году. Рублёв добился волевой победы над 183-й ракеткой мира

В субботу, 5 января, на турнире ATP-250 в Гонконге прошли полуфинальные матчи. Во втором поединке игрового дня сражались пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под первым номером, и китаец Цзюнчэн Шан, занимающий 183-е место в мужской мировой табели о рангах.

Оба спортсмена уже успели провести несколько поединков на этих соревнованиях. 26-летний уроженец Москвы, пропускавший первый круг, в 1/8 финала в непростом двухсетовике оказался сильнее британца Лиама Броэди — 6:4, 7:6 (8), а в четвертьфинале одолел Артюра Фиса из Франции со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

После победы над представителем «трёхцветных» россиянин восторженно отозвался о своём 19-летнем сопернике.

«Он играет очень хорошо. Он суперталантлив. В своём возрасте он уже очень быстрый и мощный. Я думаю, что он будет действительно великим игроком. С такими игроками у нас будет отличный теннис. Я желаю ему всего наилучшего. Он действительно хороший парень», — сказал Рублёв в интервью на корте сразу после матча.

Новый соперник Андрея также является представителем Next Gen. 18-летний Цзюнчэн Шан в своём молодом возрасте уже чемпион четырёх турниров ITF и одного челленджера. В Гонконге талантливый китаец уже знатно пошумел, выдав два трёхчасовых матча-марафона против Ласло Джере и Ботика ван де Зандсхулпа, а затем обыграв 16-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира. Для Шана эта победа стала первой над представителем топ-20. Примечательно, что трижды играл против оппонентов такого уровня (и все три раза это был Тиафо).

В одном из недавних интервью Цзюнчэн рассказал, как пришёл в теннис.

«Я начал играть, когда мне было почти шесть лет, зимой, на крытом корте. Это и есть моё первое воспоминание. Я думал, что люди играют, бегают, у них в руках есть теннисный мяч. Это было довольно круто.

А потом я начал заниматься теннисом чуть больше и обнаружил, что это очень увлекательный вид спорта. Так я начинал свой путь. Мне действительно понравилось то время, и я думаю, что это стало хорошей основой для моей карьеры», — приводит слова Шана официальный сайт ATP.

Огромную мотивацию китаец находит в достижениях своих более именитых соотечественников.

«Определённо Ли На вдохновляла всех китайских спортсменок, которые сейчас играют в теннис. Видеть, как она выигрывает турниры ТБШ, было тем, о чём мы все мечтаем, и, я думаю, это очень вдохновляет. Сейчас также мы видим нескольких игроков. Многие наши теннисистки преуспевают в туре, у нас также есть мужчины, входящие в топ-100. Это определённо большая мотивация для меня», — признавался Шан в интервью официальному сайту ATP.

В данный момент юная звезда тенниса из Поднебесной уже находится на 143-й позиции в лайв-рейтинге. И, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Новую проверку на прочность Шану предстояло пройти в матче с теннисистом из первой десятки — Андреем Рублёвым. И молодой китаец на удивление не стушевался под напором более именитого соперника. В стартовой партии 18-летний уроженец Пекина показал отличный теннис. Уже в самом первом гейме Цзюнчэн сделал брейк и в итоге смог удержать его вплоть до конца сета. По ходу партии у теннисистов имелось несколько шансов взять чужие подачи, но в результате брейков не случилось. Отметим, что Рублёв так и не смог задавить темпом Шана — более того, китаец ещё и переиграл Андрея на высоких скоростях, забрав сет со счётом 6:4. Его продолжительность составила 43 минуты.

Начало следующей партии получилось очень тяжёлым для чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло-2023. За два гейма на своей подаче Рублёву пришлось отыгрывать сразу пять брейк-пойнтов, причём гейм при 2:0 он едва не отдал со счёта 40:0. Однако стоит отметить, что всё-таки в целом преимущество начало понемногу переходить к Андрею — Цзюнчэн стал допускать ошибки, а россиянин во второй половине партии ещё и усилил подачу. Несомненно, помог пятой ракетке мира и тот фактор, что китаец стал испытывать проблемы со здоровьем: сказалась усталость, которая накопилась у спортсмена за все предыдущие встречи в Гонконге. Шан прибегнул к помощи физио, но вернуться в сет было уже крайне трудно. В итоге вторая партия ушла Рублёву — 6:2.

В решающем сете 26-летнему уроженцу Москвы также пришлось непросто. Однако он проявил чемпионский характер и ушёл сразу с трёх брейк-пойнтов в первом гейме. Затем оба теннисиста уверенно держали свои подачи, даже не дав намёка друг другу на то, чтобы взять чужую. Но всё же в восьмом гейме партии Цзюнчэн откровенно провалился. Шан отдал свою подачу под ноль. Андрею оставалось лишь подать на матч, что у него и получилось. Россиянин добился волевой победы со счётом 4:6, 6:2, 6:3 за 2 часа 6 минут и шагнул в свой 24-й финал в карьере — первый в 2024 году. В битве за трофей Рублёв сразится с Эмилем Руусувуори из Финляндии. Отметим, что уже восемь лет подряд отечественный спортсмен доходит как минимум до одного финала ATP в сезоне (2017-2024).

Турнир в Гонконге завершится 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».