Australian Open ещё не начался, но уже есть проблемы. Дождь сорвал старт квалификации

В понедельник, 8 января, в Мельбурне должны были стартовать квалификационные соревнования на Открытом чемпионате Австралии. Изначально организаторы планировали, что квалификацию удастся закончить в пятницу, 12 января, чтобы можно было начать Australian Open не в понедельник, а в воскресенье — впервые в истории турнира. Но теперь эти намерения оказались под угрозой.

Первый день квалификации оказался сорван из-за дождя. Таким образом, матчи начнутся не ранее вторника. Организаторы пока не отказываются от идеи начать основной турнир в мужской и в женской сетках в воскресенье. Но теперь сделать это будет сложнее. Расписание квалификации необходимо уплотнять, а ведь в обоих разрядах присутствуют по 128 участников, из которых необходимо отобрать по 16 сильнейших, то есть отыграть по три раунда.

Почему же в понедельник не удалось провести ни одного матча, несмотря на наличие крытых кортов, на которых можно играть и в дождь? По информации Fox Sports, корты оказались заняты, так как на них тренировались топ-игроки. Полный список спортсменов не сообщается, однако указанное издание в этой связи упомянуло австралийца Алекса де Минора, сегодня дебютировавшего в первой десятке рейтинга ATP, и четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку, вернувшуюся в тур после рождения ребёнка.

Кто из россиян участвует в квалификации?

В середине декабря организаторы уже публиковали список участников отбора Australian Open — 2024. Однако с тех пор он претерпел изменения — по причине снятий тех или иных теннисистов из основных сеток. Так, у мужчин выбыли 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль, американец Райлли Опелка и Доминик Штрикер из Швейцарии. Это привело к тому, что в основной турнир без квалификации пробился, в частности, чемпион US Open 2020 года Доминик Тим, который изначально должен был участвовать в отборе.

На россиянах эти перестановки не сказались. Иван Гахов как был, так и остаётся единственным российским участником квалификации AO-2024. Гахов, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, в первом круге отбора сыграет с немцем Рудольфом Моллекером, 194-й ракеткой мира.

У женщин ситуация куда интереснее. После публикации предварительных списков из основной сетки снялись семь теннисисток, в том числе такие громкие имена, как девятая ракетка мира Каролина Мухова, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис. Вследствие этого в основную сетку поднялись, в частности, россиянка Камилла Рахимова, чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану, финалистка «Ролан Гаррос» — 2012 Сара Эррани, которая когда-то была пятой в мировой классификации. Все они должны были играть в квалификации — теперь их места займут другие спортсменки.

А вот на количественном представительстве России в женской квалификации AO эти изменения не сказались. Россиянок, как и прежде, будет 11, только вместо Рахимовой выступит Татьяна Прозорова (в девичестве Баркова), которая до этих массовых снятий даже в отбор не попадала. В настоящий момент 20-летняя Прозорова занимает 234-е место в рейтинге WTA. Кроме того, переход Рахимовой из квалификации в основную сетку означает, что теперь россиянкой с наименьшим номером в рейтинге WTA в квалификации AO является Эрика Андреева, старшая сестра Мирры. 19-летняя теннисистка получила пятый номер посева в отборе. И в случае успешного прохода первого круга во втором раунде может сыграть с 20-летней Полиной Кудерметовой, младшей сестрой Вероники.

Действующая чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева в этот раз дебютирует во взрослом турнире. В первом круге квалификации 16-летняя Корнеева сыграет с американкой Сачией Викери, имеющей 31-й номер посева в отборе. Наконец, будет в первом раунде и российское дерби: 21-летняя Дарья Астахова выйдет на корт с Марией Тимофеевой, которая на год младше.

Действующим чемпионом Australian Open у мужчин является 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который 10 раз выигрывал австралийский мэйджор. У женщин титул будет защищать вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Открытый чемпионат Австралии 2024 года завершится 28 января.