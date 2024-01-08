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Australian Open — 2024: квалификация, почему перенесли матчи, расписание, кто из россиян играет, когда начало турнира

Australian Open ещё не начался, но уже есть проблемы. Дождь сорвал старт квалификации
Александр Насонов
Дождь сорвал старт квалификации Australian Open
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Не исключено, что основной турнир не удастся открыть в воскресенье, как хотели организаторы.

В понедельник, 8 января, в Мельбурне должны были стартовать квалификационные соревнования на Открытом чемпионате Австралии. Изначально организаторы планировали, что квалификацию удастся закончить в пятницу, 12 января, чтобы можно было начать Australian Open не в понедельник, а в воскресенье — впервые в истории турнира. Но теперь эти намерения оказались под угрозой.

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Первый день квалификации оказался сорван из-за дождя. Таким образом, матчи начнутся не ранее вторника. Организаторы пока не отказываются от идеи начать основной турнир в мужской и в женской сетках в воскресенье. Но теперь сделать это будет сложнее. Расписание квалификации необходимо уплотнять, а ведь в обоих разрядах присутствуют по 128 участников, из которых необходимо отобрать по 16 сильнейших, то есть отыграть по три раунда.

Почему же в понедельник не удалось провести ни одного матча, несмотря на наличие крытых кортов, на которых можно играть и в дождь? По информации Fox Sports, корты оказались заняты, так как на них тренировались топ-игроки. Полный список спортсменов не сообщается, однако указанное издание в этой связи упомянуло австралийца Алекса де Минора, сегодня дебютировавшего в первой десятке рейтинга ATP, и четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку, вернувшуюся в тур после рождения ребёнка.

Кто из россиян участвует в квалификации?

В середине декабря организаторы уже публиковали список участников отбора Australian Open — 2024. Однако с тех пор он претерпел изменения — по причине снятий тех или иных теннисистов из основных сеток. Так, у мужчин выбыли 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль, американец Райлли Опелка и Доминик Штрикер из Швейцарии. Это привело к тому, что в основной турнир без квалификации пробился, в частности, чемпион US Open 2020 года Доминик Тим, который изначально должен был участвовать в отборе.

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На россиянах эти перестановки не сказались. Иван Гахов как был, так и остаётся единственным российским участником квалификации AO-2024. Гахов, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, в первом круге отбора сыграет с немцем Рудольфом Моллекером, 194-й ракеткой мира.

Квалификация Australian Open — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

У женщин ситуация куда интереснее. После публикации предварительных списков из основной сетки снялись семь теннисисток, в том числе такие громкие имена, как девятая ракетка мира Каролина Мухова, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис. Вследствие этого в основную сетку поднялись, в частности, россиянка Камилла Рахимова, чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану, финалистка «Ролан Гаррос» — 2012 Сара Эррани, которая когда-то была пятой в мировой классификации. Все они должны были играть в квалификации — теперь их места займут другие спортсменки.

А вот на количественном представительстве России в женской квалификации AO эти изменения не сказались. Россиянок, как и прежде, будет 11, только вместо Рахимовой выступит Татьяна Прозорова (в девичестве Баркова), которая до этих массовых снятий даже в отбор не попадала. В настоящий момент 20-летняя Прозорова занимает 234-е место в рейтинге WTA. Кроме того, переход Рахимовой из квалификации в основную сетку означает, что теперь россиянкой с наименьшим номером в рейтинге WTA в квалификации AO является Эрика Андреева, старшая сестра Мирры. 19-летняя теннисистка получила пятый номер посева в отборе. И в случае успешного прохода первого круга во втором раунде может сыграть с 20-летней Полиной Кудерметовой, младшей сестрой Вероники.

Действующая чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева в этот раз дебютирует во взрослом турнире. В первом круге квалификации 16-летняя Корнеева сыграет с американкой Сачией Викери, имеющей 31-й номер посева в отборе. Наконец, будет в первом раунде и российское дерби: 21-летняя Дарья Астахова выйдет на корт с Марией Тимофеевой, которая на год младше.

Квалификация Australian Open — 2024. Женщины. Турнирная сетка

Действующим чемпионом Australian Open у мужчин является 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который 10 раз выигрывал австралийский мэйджор. У женщин титул будет защищать вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Открытый чемпионат Австралии 2024 года завершится 28 января.

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