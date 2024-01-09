Корнеева и Андреева вышли в полуфинал квалификации AO. А единственный россиянин проиграл

Во вторник, 9 января, стартовали матчи первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Изначально отбор должен был начаться ещё 8 января, но в понедельник из-за дождя не удалось провести ни одной игры. Ситуацию не спасло даже наличие крытых кортов, которые оказались заняты ввиду тренировок с участием топ-игроков.

В мужской сетке квалификации единственным представителем России был 27-летний Иван Гахов, занимающий 177-е место в рейтинге ATP. В соперниках у него оказался 23-летний немец Рудольф Моллекер, 194-я ракетка мира. Увы, Гахов потерпел поражение. За весь матч у россиянина не было ни одного брейк-пойнта. Моллекер же, сделав по брейку в каждой из партий, одержал спокойную победу — 6:4, 6:4 всего за 1 час 5 минут.

А вот многие россиянки сумели порадовать, хотя не обошлось и без потерь. Напомним, в квалификацию Australian Open попали 11 наших девушек, и 10 из них играли сегодня, причём двое — друг с другом.

23-летняя Софья Лансере, занимающая 201-е место в рейтинге WTA, играла с Далмой Галфи из Венгрии, 139-й ракеткой мира. Лансере выиграла первый сет со счётом 6:3, причём для этого ей хватило единственного брейк-пойнта в шестом гейме. Подавая на партию, россиянка спасла брейк-пойнт и реализовала затем третий сетбол. В середине второго сета соперницы обменялись брейками, а при 4:5 не в свою пользу Софья не смогла взять свой гейм и, как следствие, проиграла партию. Решающий сет Лансере начала с брейка, но из оставшихся семи геймов отдала шесть и уступила. Далма трижды брала чужую подачу, хотя Софья боролась в своих геймах, и оформила волевую победу — 3:6, 6:4, 6:2 за 2 часа 9 минут.

21-летняя Анастасия Захарова, располагающаяся на 191-й строчке в мировой классификации, вышла на корт с 20-летней белоруской Яной Колодынской (228-е место в рейтинге WTA). В первом сете Захарова выиграла все геймы на подаче соперницы, а сама лишь раз отдала свою подачу и закончила партию со счётом 6:1. Во втором сете россиянка при 4:3 в свою пользу добилась брейка, после чего под ноль подала на матч — 6:1, 6:3 за 1 час 11 минут.

Во втором раунде квалификации Australian Open Захарова сыграет с Ребеккой Петерсон, 128-й ракеткой мира из Швеции.

160-я ракетка мира Валерия Савиных играла с 226-м номером мирового рейтинга Кэрол Чжао из Канады. Савиных не лучшим образом действовала на подаче в первом сете, проиграв три своих гейма. Сама же она лишь раз забрала подачу соперницы. Та при счёте 5:3 в свою пользу в девятом гейме использовала четвёртый сетбол на приёме — 6:3. В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, при счёте 5:5 россиянка выиграла чужой гейм, но подать на сет не смогла, и пришлось играть тай-брейк. Его Валерия проиграла, хотя при 7:6 имела сетбол, причём на подаче. Упустив этот шанс, Савиных отдала ещё два очка, а вместе с ними и матч, продолжавшийся 1 час 55 минут, — 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Чжао.

Российское дерби составили 21-летняя Дарья Астахова и 20-летняя Мария Тимофеева, которые в мировом рейтинге идут 215-й и 144-й соответственно. Тимофеева уверенно переиграла Астахову. В первом сете у неё случился лишь один сбой, когда она в четвёртом гейме проиграла свою подачу. Хотя это было не так критично, ведь до этого Мария вела 3:0 с двумя брейками. В дальнейшем Тимофеева спокойно довела дело до победы в этой партии — 6:2. Во втором сете решающий рывок Мария сделала после 3:3, взяв три гейма подряд, в том числе два на подаче соперницы. Окончательный счёт встречи, продолжавшейся 1 час 12 минут, — 6:2, 6:3 в пользу Тимофеевой.

Во втором круге Тимофеева сыграет с Астрой Шармой из Австралии, 132-й ракеткой мира.

Порадовала и действующая чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева, обыгравшая Сачию Викери, 138-ю ракетку мира из США. В первом сете 16-летняя Корнеева, занимающая 180-е место в мировой классификации, сделала на один брейк больше, чем соперница (три против двух), и при 5:4 подала на партию, отыграв при этом брейк-пойнт. Во второй партии Викери вела 4:1, россиянка сократила отставание, но при 3:4 не в свою пользу не смогла забрать свой гейм, после чего американка подала на сет — 6:3. В решающей партии теннисистки, сделав по два брейка, дошли до 5:5. Концовка осталась за Алиной: удачно отподавав в 11-м гейме, Корнеева затем реализовала второй матчбол на приёме — 6:4, 3:6, 7:5 за 2 часа 22 минуты.

Во втором раунде Корнеева выйдет на корт с китаянкой Есинь Ма, 220-м номером рейтинга WTA.

А вот 27-летняя Екатерина Макарова, занимающая 162-е место в рейтинге WTA, ничего не смогла поделать со 170-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой. За весь матч Макарова ни разу не взяла свою подачу, допустив пять двойных ошибок. В первом сете россиянка сделала два брейка, но больше успехов у неё не было. А вторая партия и вовсе закончилась «баранкой». Японка быстро закончила матч — 6:2, 6:0 всего за 51 минуту.

22-летняя Анастасия Тихонова (153-е место в мировой классификации) вышла на корт с немкой Юле Нимайер, 163-й ракеткой мира. В первом сете Тихонова сразу же отдала свой гейм, но в середине партии отыгралась — 3:3. В восьмом гейме россиянка упустила четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, а в девятом сама не позволила сопернице сделать брейк. Сет перетёк в тай-брейк, в котором Анастасия была чуть успешнее — 7:4.

Во второй партии Нимайер восстановила равновесие. Немка повела 3:0 с брейком, в середине сета упустила преимущество, но в его конце приняла под ноль — 6:4. В третьем сете решающим стал брейк, который Юле сделала в четвёртом гейме, поведя после этого 3:1. Тихонова не раз могла отыграться, но упустила все шесть брейк-пойнтов. А в восьмом гейме Нимайер использовала первый же матчбол на приёме и одержала волевую победу — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 за 2 часа 52 минуты.

19-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, сражалась с австралийкой Кайлой Макфи, находящейся в конце четвёртой сотни мирового рейтинга. Андреева, 115-я ракетка мира, без особых проблем обыграла соперницу. В первом сете она трижды взяла чужую подачу и забрала партию со счётом 6:1. Второй сет также закончился в пользу россиянки. После 2:2 Эрика выиграла четыре гейма подряд и, использовав третий матчбол на приёме, оформила уверенную победу — 6:1, 6:2 за 1 час 26 минут.

20-летняя Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, играла с 230-й ракеткой мира из Мексики Карлотой Мартинес Сирес. Кудерметова-младшая, занимающая 186-ю строчку в мировой классификации, выиграла ещё более убедительно, чем Андреева. Россиянка взяла первые пять геймов — 5:0. Подавая при 5:1, она ушла с тройного брейк-пойнта, затем спасла ещё один, после чего использовала второй сетбол — 6:1. Вторая партия завершилась с таким же счётом. Первый гейм, на приёме, Полина проиграла, но затем навесила скрытую «баранку» — 6:1, 6:1 всего за 57 минут.

Во втором раунде квалификации Australian Open Кудерметова вышла как раз на Андрееву — ждём очередное российское дерби.

В среду, 10 января, свой матч первого круга квалификации Australian Open — 2024 проведёт 20-летняя Татьяна Прозорова, 234-я ракетка мира. В соперницах у неё будет 18-летняя швейцарка Селин Наэф, занимающая 137-ю строчку в мировой классификации.

Квалификация AO-2024 завершится 12 января. Основной турнир пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».