13 топ-матчей четверга: наши теннисистки в 1/4 Аделаиды, квале АО-2023, а в хоккее — дерби

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 11 января 2024, четверг. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируется ли «Бостон» после недавнего обидного поражения от «Индианы»?

«Бостон Селтикс» в последних 10 матчах имеет лучший рейтинг нападения в лиге (127,7) и четвёртый лучший защитный рейтинг (112,2), но этот факт не спас от поражения в последней игре с «Индианой Пэйсерс», которая держала в напряжении до последних секунд. Тем временем «Миннесота Тимбервулвз» на данный момент имеет показатель 2-1 в рамках текущего выездного турне из четырёх встреч. В последний раз «Миннесота» одержала доминирующую победу над «Орландо Мэджик» со счётом 113:92.

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: противостояние лучших новичков сезона-2023/2024 — Джейми Жакес-младший против Чета Холмгрена

«Майами Хит» выиграл две из последних трёх игр и надеется остаться на правильном пути, поскольку им предстоит вторая игра из четырёх встреч на своей площадке с хорошей возможностью улучшить свой домашний рекорд до 10–6. «Оклахома-Сити Тандер, в свою очередь, предстоит четвёртая и последняя игра на выезде. «Оклахома» одержала победу в своём последнем матче и надеется сохранить текущий набранный темп, получив возможность обновить свой выездной рекорд — 10-6.

Слова новичка «Хит»: Новичок «Майами» Жакез отреагировал на предстоящее противостояние с Холмгреном

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 января 2024, четверг. 03:30 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Миннесота» реванш?

Команды будут встречаться второй раз подряд — в предыдущем матче соперники сошлись на арене «дикарей», и тогда «Миннесота» проявила невероятное гостеприимство, пропустив от «звёзд» четыре безответные шайбы. Смогут ли «Уайлд» рассчитывать на такой же тёплый приём в Далласе или же хозяева выиграют во второй раз подряд?

Главная звезда «дикарей» близка к возвращению в строй: Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду

🎾 3:30: Эрика Андреева (Россия, 5) — Полина Кудерметова (Россия), Australian Open — квалификация, второй круг

Интрига: чем завершится второе российское дерби на Australian Open?

В женском отборочном турнире Australian Open оказалось сразу 11 россиянок, и немудрено, что во втором круге состоится уже второе по счёту российское дерби. В первом раунде Мария Тимофеева выбила из сетки Дарью Астахову, и вот теперь пересеклись пути Эрики Андреевой и Полины Кудерметовой. Сёстры более известных теннисисток Мирры Андреевой и Вероники Кудерметовой почти ровесницы и пересекались на корте ещё на юниорском уровне. В рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2021 среди девушек победу праздновала старшая Андреева, которая затем дошла до финала. На профессиональном уровне девушки играли дважды и обменялись победами. На W15 в Анталье-2020 сильнее была сильнее была Кудерметова, а на W25 в Вене-2021 — Эрика. Кто пробьётся в финал квалификации AO-2024? В битве за место в основе первого в сезоне ТБШ победительница сыграет с кем-то из пары Моюка Учижима — Фиона Ферро.

🎾 4:00: Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — Джессика Пегула (США, 2), 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Павлюченкова реванш за поражение в Монреале-2021?

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Анастасия Павлюченкова одержала две важные победы на старте турнира в Аделаиде над пятой ракеткой соревнований Беатрис Хаддад-Майей и чешкой Катержиной Синяковой. Теперь в 1/4 финала россиянка сразится с американкой Джессикой Пегулой (2). Ранее девушки играли в Монреале-2021, и тогда успех был на стороне Джессики. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Лаура Зигемунд — Дарья Касаткина.

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли «Голден Стэйт» встать на верный путь на своей площадке?

«Голден Стэйт Уорриорз» проиграл две из трёх последних встреч, но надеется вернуться на правильный путь, так как им предстоит седьмая и последняя игра на домашней арене, где у них будет возможность улучшить своё положение дел — 11-10. В среднем «Голден Стэйт» набирает 117,1 очка за игру, а пропускает — 116,9. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу в своей последнем матче и рассчитывает сохранить текущий темп — «Нью-Орлеану» предстоит вторая игра в рамках выездного турне из пяти матчей.

🎾 7:00: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Екатерина Александрова (Россия), 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли Рыбакина победную серию в сезоне-2024?

Елена Рыбакина из Казахстана не знает пока поражений в сезоне-2024. Она завоевала титул в Брисбене, обыграв пять соперниц подряд, а в Аделаиде справилась с ещё одной и пробилась в 1/4 финала. На пути Елены теперь оказалась россиянка Екатерина Александрова. Девушки ранее на уровне WTA пересекались трижды, причём исключительно в 2020 году. В финале Шэньчжэня и в первом круге Нью-Йорка/Цинциннати сильнее была Екатерина, а на грунте Рима — Рыбакина. Победительница нового матча дальше сразится с кем-то из пары Марта Костюк — Елена Остапенко.

🎿 13:30: Лыжные гонки — Кубок России, пятый этап, мужчины, 15 км

Интрига: продолжит ли Александр Большунов победную серию?

12 гонок – 12 побед. Показатели лучшего лыжника страны на старте сезона безупречны. Да, Большунову навязывали борьбу, но он всегда выходил из неё победителем. Сможет ли Александр сохранить кондиции и после новогодних праздников? В гонке на 15 км он будет фаворитом, но болельщики ждут сюрпризов.

🎯 16:30: Биатлон — Кубок мира, пятый этап, мужская эстафета

Интрига: сможет ли Германия остановить непобедимых норвежцев?

Пятый этап Кубка мира, который проходит в Рупольдинге, начинается с эстафет. Главная интрига мужской гонки остаётся прежней: сможет ли кто-то остановить победную серию норвежцев, которая продолжается уже 10 гонок? Возмутителями спокойствия вполне могут стать немцы. Во-первых, их команда с Кюном и Навратом во главе находится в неплохой форме. Во-вторых, выступает на родной земле.

🏒 19:00: ЦСКА — «Динамо» (Москва), регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли ЦСКА пятую победу подряд?

Красно-синие после невыразительного сезона, кажется, нашли свою игру — действующие чемпионы одержали четыре победы подряд, а в последнем матче они уничтожили «Торпедо» со счётом 7:2. «Динамо» времени тоже зря не теряет — после череды неудач в концовке 2023 года бело-голубые начали новый год с трёх побед. Чья победная серия продолжится?

Главному тренеру ЦСКА понравился предыдущий матч его команды: «Давно не было такой хорошей игры». Фёдоров оценил разгромную победу в матче с «Торпедо»

🏒 19:10: «Динамо» (Минск) — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2024, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируется ли «Торпедо» за разгром в Москве?

Нижегородцы провалили матч с ЦСКА, пропустив шесть шайб за первые два периода. Подопечные Игоря Ларионова, которых многие хвалили за смелый атакующий хоккей, во встрече с красно-синими сподобились всего на 15 бросков в створ. Минское «Динамо», к которому «Торпедо» едет в гости, обещает ещё одно тяжёлое испытание — в предыдущей игре «зубры» убедительно переиграли «Спартак».

Игорь Ларионов обеспокоен состоянием «Торпедо»: Ларионов — об игровом спаде «Торпедо»: уверенность покинула команду, это беспокоит

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Осасуна», Суперкубок Испании, 1/2 финала

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Интрига: выйдет ли «Барса» в финал?

Суперкубок Испании в очередной раз проходит в формате «Финала четырёх» и не дома, а в Саудовской Аравии. «Барсе» в полуфинале предстоит сыграть с неочевидным соперником: «Осасуна» попала в мини-турнир благодаря участию в прошлогоднем финале Кубка Испании (где проиграла «Реалу»). А что, если команда из Памплоны удивит всех и выбьет фаворита?

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Фрозиноне», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: справится ли «Юве» с командой-сенсацией?

В 1/8 финала «Юве» размазал «Салернитану» — 6:1, а теперь может сделать ещё один шаг к трофею. «Фрозиноне», в отличие от фаворита, начал путь ещё с первого раунда и уже успел пройти «Пизу» (1:0), «Торино» (2:1 ДВ) и даже сенсационно выбить «Наполи» (4:0). Раз справились с чемпионом, может, и в Турине сенсацию устроят?