Вернулась в топ-10! Чемпионка ТБШ, которая удивляет всех уникальными нарядами

В женском теннисе не так много спортсменок, которые привлекают к себе внимание как профессиональными достижениями, так и, например, красноречивыми высказываниями или неординарным внешним видом. Латвийка Елена Остапенко входит в узкий круг ярких игроков WTA – тех, о ком помнят даже в период их спада или отсутствия.

На старте карьеры, в свои 20 лет, Остапенко подавала колоссальные надежды: выиграла «Ролан Гаррос» — 2017, участвовала в полуфинале Уимблдона-2018 и побывала пятой ракеткой мира. Однако сохранить стабильно высокую игру Елена не смогла, растеряла чемпионскую хватку и стала опускаться вниз по рейтингу WTA.

Теперь же Остапенко готовится вернуться в число лучших теннисисток: на следующей неделе Елена впервые с 2018 года совершит камбэк в топ-10 женского рейтинга. Вспоминаем, что пошло не так в карьере латвийки, как она восстанавливалась в туре и за счёт чего Елена уже оставила след в памяти теннисных болельщиков.

Елена Остапенко с трофеем «Ролан Гаррос» — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранняя слава и тягостное давление

Остапенко попала в топ-100 мирового рейтинга в 2015 году, когда ей исполнилось 18 лет. С того момента Елена стала постепенно приближаться к топу женского тенниса, и уже через пару лет, в 2017 году, юная и перспективная спортсменка оказалась в первой десятке. Компанию ей там составляли Каролина Возняцки, Винус Уильямс, Симона Халеп и другие успешные в те времена теннисистки.

Через два дня после того, как Остапенко исполнилось 20 лет, она выиграла свой первый турнир WTA, а им внезапно стал «Ролан Гаррос» — 2017. В финальном трёхсетовике уроженка Риги одолела третью ракетку мира Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3), а после – перепрыгнула в женском рейтинге с 47-й позиции на 12-ю.

На одной из пресс-конференций в прошлом сезоне Елена откровенно поделилась воспоминаниями о том, что поменялось в ней после триумфа на «РГ»:

«Когда я выиграла «Большой шлем», изменилась вся моя жизнь, и мне нужно было время, чтобы приспособиться. Было нелегко, потому что мне только-только должно было исполниться 20.

Я ожидала, что смогу выиграть «Большой шлем», но не в таком раннем возрасте. Конечно, очень сложно привыкнуть к такому вниманию, давлению. Все ждут от тебя победы в каждом матче, на каждом турнире. Это невозможно, потому что ты человек и не можешь выигрывать каждый матч».

В каждом сезоне, за исключением 2020-го, Остапенко либо стабильно выходила в один-два финал турнира WTA, либо выигрывала единичные трофеи. При этом в рейтинге латвийка опускалась всё ниже и на протяжении нескольких лет держалась в середине первой сотни игроков. Как признавалась Елена, все проблемы в тот момент были у неё в голове.

Елена Остапенко злится на корте Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Многообещающий камбэк

К 2023 году Остапенко восстановила приемлемую форму и закрепилась в топ-25. Конец сезона Елена встретила в качестве 13-й ракетки мира. В этом ей помогли достойные результаты на крупных турнирах: четвертьфиналы Australian Open, US Open и «тысячника» в Пекине, а также полуфинал «Мастера» в Риме и победа на соревнованиях серии WTA-250 в Бирмингеме.

На старте сезона-2024 Остапенко добралась до 1/4 финала Брисбена. А в этот четверг, 11 января, Елена поборется с украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал Аделаиды.

Всегда хотела быть не такой, как все

Есть у Остапенко одна изюминка. Это её наряды на корте.

С 2022 года Елена играет в форме латвийского бренда DK One, который специально отшивает одежду для теннисистки. Костюмы получаются невероятно эффектными и заметно выделяются на фоне экипировки всего остального тура. Всё потому, что спортсменка сама участвует в дизайне собственной одежды.

«Я всегда хотела быть не такой, как все. Конечно, на корте я иногда очень эмоциональна и, возможно, иногда веду себя неправильно, но мне очень сложно, потому что я вообще эмоциональный человек.

Что касается одежды, я тоже хочу создавать что-то особенное, потому что мне это нравится, и мне нравится разрабатывать вещи вместе с владелицей бренда. Это очень весело», – поделилась латвийка на пресс-конференции во время «Ролан Гаррос» – 2023.

Образы Остапенко, бесспорно, надолго запоминаются и вызывают горячие споры среди болельщиков. Но результаты Елены на корте тоже заслуживают внимания. И в этом сезоне латвийка наверняка напомнит, что тогда, в свои 20 лет, она не всё сказала в женском туре.