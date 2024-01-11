Жеребьёвка Australian Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!

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В воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартует 112-го по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Карлос Алькарас, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, пропустивший предварительные хардовые турниры на Зелёном континенте? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу сетку Australian Open? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых без учёта квалификации 19? Узнаем совсем скоро.
В первом круге Стефанос Циципас сыграет с Маттео Берреттини. Карлос Алькарас — с Ришаром Гаске.
Топ-8 распределились так:
Синнер (4) — Рублёв (5)
Медведев (3) — Руне (8)
Алькарас (2) — Зверев (6)
Пошла жеребьёвка мужской сетки. Янник Синнер попал в половину к Новаку Джоковичу, а Даниил Медведев — к Карлосу Алькарасу.
Элина Аванесян сразится с китаянкой Бай. Анастасия Потапова — со словенкой Кайей Юван. А Мирра Андреева — с Бернардой Перой.
Вероника Кудерметова сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.
В первом круга Анастасия Павлюченкова сыграет с Донной Векич.
Интересные пары 1-го круга:
Рыбакина — Плишкова
Свёнтек — Кенин
Осака — Гарсия
Радукану — Роджерс
Азаренко — Джорджи
Кербер — Коллинз
Самсонова — Анисимова
Линетт — Возняцки
Возможные четвертьфиналы у женщин среди топ-8:
Свёнтек (1) — Вондроушова (7)
Рыбакина (3) — Пегула (5)
Гауфф (4) — Саккари (8)
Соболенко (2) — Жабер (6)
Тем временем, Алина Корнеева в трёхчасовом сражении справилась с китаянкой Есинь Ма и вышла в финал квалификации.
Начинается всё с женской сетки. Елена Рыбакина попала в верхнюю половину сетки — к Иге Свёнтек, а Кори Гауфф — в нижнюю, к Арине Соболенко.
Жеребьёвка началась!
Начинается жеребьёвка. Скоро станут известны одиночные сетки турнира-2024.
Продолжается квалификация на АО-2024. В российском дерби Полина Кудерметова переиграла Эрику Андрееву — 6:3, 6:2 и вышла в финал отборочных соревнований.
Вспомним скандал, который случился во время жеребьёвки АО несколько лет назад.
И всё же проблемы с осадками для АО не такие и существенные, особенно на более поздних стадиях, ведь целых три корта в Мельбурне оснащены раздвижными крышами.
Сейчас на Australian Open полным ходом идёт квалификация. Хотя её старт был сорван из-за дождя.
В этом турнире из-за травмы не примет участие Рафаэль Надаль. Двукратный победитель АО не играл почти год, растерял весь рейтинг. Приехал в Брисбен — провёл несколько матчей, после чего понял, что в Мельбурн лететь нет смысла.