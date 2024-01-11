В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

Жеребьёвка Australian Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!

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В воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартует 112-го по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Карлос Алькарас, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, пропустивший предварительные хардовые турниры на Зелёном континенте? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу сетку Australian Open? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых без учёта квалификации 19? Узнаем совсем скоро.