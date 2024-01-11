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Жеребьёвка Australian Open — 2024, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Джокович, Алькарас, Рублёв

Жеребьёвка Australian Open — 2024! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка Australian Open — 2024
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В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

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В воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартует 112-го по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Карлос Алькарас, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, пропустивший предварительные хардовые турниры на Зелёном континенте? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу сетку Australian Open? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых без учёта квалификации 19? Узнаем совсем скоро.

Жеребьёвка началась!
Live Даниил Сальников

В первом круге Стефанос Циципас сыграет с Маттео Берреттини. Карлос Алькарас — с Ришаром Гаске.

05:23 Даниил Сальников

Топ-8 распределились так:

Джокович (1) — Циципас (7)
Синнер (4) — Рублёв (5)
Медведев (3) — Руне (8)
Алькарас (2) — Зверев (6)
05:21 Даниил Сальников

Пошла жеребьёвка мужской сетки. Янник Синнер попал в половину к Новаку Джоковичу, а Даниил Медведев — к Карлосу Алькарасу.

05:19 Даниил Сальников

Элина Аванесян сразится с китаянкой Бай. Анастасия Потапова — со словенкой Кайей Юван. А Мирра Андреева — с Бернардой Перой.

05:17 Даниил Сальников

Вероника Кудерметова сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.

05:10 Даниил Сальников

В первом круга Анастасия Павлюченкова сыграет с Донной Векич.

05:08 Даниил Сальников

Интересные пары 1-го круга:

Рыбакина — Плишкова
Свёнтек — Кенин
Осака — Гарсия
Радукану — Роджерс
Азаренко — Джорджи
Кербер — Коллинз
Самсонова — Анисимова
Линетт — Возняцки

05:08 Даниил Сальников

Возможные четвертьфиналы у женщин среди топ-8:

Свёнтек (1) — Вондроушова (7)
Рыбакина (3) — Пегула (5)
Гауфф (4) — Саккари (8)
Соболенко (2) — Жабер (6)

05:07 Даниил Сальников

Тем временем, Алина Корнеева в трёхчасовом сражении справилась с китаянкой Есинь Ма и вышла в финал квалификации.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
11 января 2024, четверг. 02:05 МСК
Есинь Ма
Китай
Есинь Ма
Е. Ма
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 6 5
5 		6 7 10
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
05:05 Даниил Сальников

Начинается всё с женской сетки. Елена Рыбакина попала в верхнюю половину сетки — к Иге Свёнтек, а Кори Гауфф — в нижнюю, к Арине Соболенко.

05:00 Даниил Сальников

Жеребьёвка началась!

Начинается жеребьёвка. Скоро станут известны одиночные сетки турнира-2024.

04:59 Даниил Сальников

Продолжается квалификация на АО-2024. В российском дерби Полина Кудерметова переиграла Эрику Андрееву — 6:3, 6:2 и вышла в финал отборочных соревнований.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
11 января 2024, четверг. 03:35 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
04:53 Даниил Сальников

Вспомним скандал, который случился во время жеребьёвки АО несколько лет назад.

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04:38 Даниил Сальников

У мужчин за последние десятилетия среди победителей тоже было немало славных имён.

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04:29 Даниил Сальников

Самое время посмотреть на список чемпионок турниров последних лет и принять участие в составлении рейтинга.

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04:16 Даниил Сальников

И всё же проблемы с осадками для АО не такие и существенные, особенно на более поздних стадиях, ведь целых три корта в Мельбурне оснащены раздвижными крышами.

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04:12 Даниил Сальников

Сейчас на Australian Open полным ходом идёт квалификация. Хотя её старт был сорван из-за дождя.

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04:04 Даниил Сальников

В этом турнире из-за травмы не примет участие Рафаэль Надаль. Двукратный победитель АО не играл почти год, растерял весь рейтинг. Приехал в Брисбен — провёл несколько матчей, после чего понял, что в Мельбурн лететь нет смысла.

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