«Хотим, чтобы фанаты и игроки общались». Уникальный проект теннисистов-блогеров

Теннис — это не только первая десятка ATP или полтинник. Это сотни и тысячи не таких известных историй о людях, которые тоже играют и тоже побеждают — только на турнирах скромнее. О них Netflix не снимает доккино, они не попадают в промо ТБШ и «Мастерсов». Но эти ребята и есть теннисный тур. Поэтому они организовали своё комьюнити — TBN — и свободно рассказывают о теннисе.
Мы пообщались с его основателем Леонидом Шейнгезихтом об идее сообщества, планах и участниках. Бонус: много забавных историй из тура!
— Леонид, TBN воспринимают как некую теннисную тусовку?
— Да, и сейчас наш план объединить в одном комьюнити неважно, какой национальности, теннисистов и двигаться в одном направлении – популяризировать теннис. Чтобы зрители и любители больше погрузились во всю атмосферу. Игроков топ-10, а то и топ-100 знают, а вот с топ-500 или с первой тысячей не знакомы – лишь единицы. Я говорю про людей вне тенниса: про тех, кто только начинает играть, про детишек. Поэтому создали такую тусовку, которая может быть более открыта для людей вне тенниса.
Есть и телеграм-канал, где подписчики могут наблюдать за этим, и YouTube. Проектов много. Сейчас важно выйти на определённый уровень для популяризации.
— Это же не что-то корпоративное?
— Это инициатива самих игроков. Понятное дело, не все захотят быть открытыми, но у меня получается создать сообщество, где бы люди и теннисисты друг с другом общались – и двигались в одном направлении. У нас достаточно дружный коллектив.
— Кто отказывался?
— С украинцами не всегда получается найти контакт: иногда невозможно, чтобы они появлялись в роликах. Некоторые, бывало, соглашались присоединиться к команде, но в связи с политической ситуацией вынуждены были отказаться. Мы на турнире со всеми общаемся, но на публику не можем это показать.
«Мы как-то раз ехали с папой на турнир из Германии в Бельгию на поезде. Приезжает наш поезд, мы в него заходим, проходит пару минут, а мы всё не едем. И тут папа предлагает мне выйти и спросить — а точно ли это наш поезд. И только я вышла, двери за мной закрылись. И папа уехал с моим паспортом, вещами… Но без меня. А самое главное — это был не наш поезд! И он уехал вообще в другом направлении. Мало того, он ещё и нашим друзьям-хорватам сказал, что это наш поезд. Так что они все уехали не туда. Было стыдно и неловко перед ними. Неделю спустя, уже уезжая из Бельгии, мы с ним перепутали уже аэропорт. Приехали, а рейса нет. Наша гостиница называлась «Шарлеруа-аэропорт», а аэропорт был в 10 минутах от нас, поэтому и в мыслях не было, что здесь может быть другой».
— Что это за команда?
— На этот год она была сформирована, и мы не хотели её расширять. Маша Тимофеева с Екатериной Казионовой входили в неё, но создали канал и двигаются в своём направлении. Из тех, кто не соглашался – Камилла Рахимова. Она немного не поняла идею – зачем это нужно. Или Саша Бублик. Раньше с ним снимал рубрику «Было/Не было», но прошло какое-то время, и сейчас он уже не готов. Лене Рыбакиной предлагали записать интро. Их, скорее, просили даже не присоединиться к команде, а поучаствовать.
— Из-за статуса?
— Не думаю. Просто когда-то выходили рубрики, которые могли бы испортить имидж игрока. Мы сейчас почистили канал, подрезали, подкорректировали контент – стали к этому более осознанно подходить, тогда как раньше больше для себя делали – были шутки не для детей. А они нас начинают смотреть, всё это разрослось. Приезжаю в Россию, прихожу в клуб, а там подбегают детишки и говорят: «О, это же ты!» Хотят копировать поведение того же Святослава Гулина, который, откровенно говоря, [ведёт себя] как тот же Ник Кирьос. Поэтому некоторые игроки отказываются, чтобы не портить имидж. Так что цель, чтобы игроки не боялись.
Например, Даня Медведев дружит с Богданом Бобровым и спокойно смотрит его ролики. И он вообще не против помочь. Все топ-игроки имеют менеджеров, и именно они проверяют комьюнити – бывают некие разногласия. Если, допустим, я достигну уровня АТР-тура и буду ездить на «Шлемы», то смогу лично разговаривать с игроками, а не через менеджеров.
— Как может помочь Даниил?
— Может рассказать про проект. В прошлом году у Дани была идея поехать на предсезонку, заснять, как это проходит. Может, в скором времени получится. Стремимся к тому, чтобы коллаборировать с топовыми игроками.
«2011 год. Меня впервые пригласили выступать за сборную в Кубке Дэвиса. Тогда играли в Казани против Бразилии. Если не ошибаюсь, уступали 1:2. И Миша Южный играл, матч ему тяжело давался. Так что я, Дима Турсунов и Игорь Андреев решили организовать поддержку, чтобы как-то зарядить трибуны. Хотел взять барабан, но какой барабан на Кубке Дэвиса? И они вспомнили те далёкие годы на КД: тогда приносили кастрюли. Мы такие: «Да, кастрюли, топ». Дима побежал в столовку прямо на втором этаже Казанской теннисной академии и буквально из рук поварихи выдернул кастрюлю, высушил и принёс на трибуны. И вот эта волшебная кастрюля сыграла свою роль — помогла зарядить толпу и выиграть».
— Вы можете лоббировать свои интересы?
— Мы зарегистрировали товарный знак, сделали ИП. Если игрок находится не на топ-уровне, мы можем ему дать медийность, узнаваемость. С ним могут связаться рекламодатели и спонсоры: Кате [Казионовой] давали одежду, кому-то подписчики присылают донаты. Пока это неполноценно, и мы только начинаем двигаться в эту сторону. Но, думаю, придёт время, и у нас появятся свои спонсоры. Сейчас сотрудничаем с TennisBot – это любители, которые занимаются поиском партнёров для игроков. Возможно, придёт день, когда мы создадим своё агентство.
— Есть ли что-то в складчину? Например, сборы с трансляций отправляются игроку на переезды?
— Это небольшие деньги. Мы всё вкладываем в развитие проекта, реализацию роликов: обложка, монтаж, да и если кому-то что нужно купить, он может попросить. В основном резиденты деньги не берут. Потому что у всех, кто играет в теннис, либо есть обеспеченные родители, либо уже свой определённый доход.
— Из топов есть фанаты вашей работы?
— Александр Шевченко — фанат. Недавно мы были на челленджере, и в моменте я выложил ролик, а он: «Всё, всё, всё, оставьте меня, я буду смотреть». И сел на стульчик, чтобы посмотреть ролик. Все видео пересмотрел. Как и Паша Котов. Он ещё и советы даёт: сними то, сними это. Я предлагаю самому, а он стеснительный парень. На интервью согласился — и всё. Те же Мирра и Эрика Андреевы любят [смотреть] Катю Казионову.
С Романом Сафиуллиным у нас хорошие связи, думали даже его позвать не для съёмок роликов — понимаю, это отвлекает. У нас же есть трансляции в ВК: когда мы приглашаем игроков из тура и известных тренеров, чтобы они могли сами комментировать. Поэтому думали его позвать на трансляцию. Недавно был Теймураз Габашвили, экс-тренер Аслана Карацева Егор Яцик, Богдан Бобров. Подкасты запустили, туда мы их также можем позвать.
«Дело было в Казани. Играли пятнашку на фьючерсе и поселились в номере в деревне Универсиады. А там такие спартанские условия: в номере четыре кровати, один душ, один туалет. И больше из удобств ничего. А я всегда же с PlayStation ездил, а в Казани поиграть мог только на этаже, что, естественно, меня не устраивало. Так что я пошёл в магазин, купил монитор. А раньше в России ты мог вернуть электронную технику в течение двух недель. И так как я был там на двух турнирах и играл где-то 13 дней, то отнёс монитор обратно, объяснив: «Другу на день рождения дарил, ему чуть не подошёл: не помещается в рабочий стол. Извините».
— А среди иностранцев?
— Тоже. В Испании снимаем всё чаще, так что на каждом турнире все подходят и спрашивают: «Ну когда там выпуски?» Мы даже думаем создать интернациональную команду, чтобы позвать англоязычных иностранцев, чтобы и они могли снимать. Плюс сейчас же есть искусственный интеллект, который может автоматически переводить с английского на русский. Продумываем, как лучше сделать.
— Такой тусовки нет в Европе, в Америке?
— На моей памяти нет, в мире я такого не знаю. Лично не встречал подобного контента в СНГ – чтобы кто-то пытался собрать сообщество. Возможно, есть ещё некая боязнь. В России Даша Касаткина с Натальей Забияко снимают видео для YouTube-канала. Но это немного другое.
— Как оцениваете контент?
— Некоторые очень нравятся. Но лично я женские матчи не очень люблю смотреть, было бы намного интереснее, если бы тот же Бублик что-нибудь снял. Потому что женский теннис за последнее время немного потерял в интересе. Помню, в детстве смотрел все матчи той же Светы Кузнецовой. Сейчас же такого интереса нет, как, думаю, и у большинства. Понятно, что у них аудитория побольше, они больше распиарены, но, думаю, это один контингент людей. Чем больше, тем интереснее – это некая конкурентная среда.
«В прошлом году я попал на два турнира сразу, но не сыграл ни одного. Это случилось на челленджере в Бордо и на турнире в Турине. По правилам, в день, когда выходит сетка, проходит так называемая «запись на альтернативу»: если кто-то из игроков после дня официальных отказов снимается, то игрок может попасть в сетку по альтернативе. Так что я записался на оба турнира. В Бордо супервайзер принял мой запрос, указав, что по правилам я могу отправить запрос только на один турнир. А другой супервайзер промолчал. Часом позже я узнаю, что попал в сетку Бордо. Подумал, что на другом турнире об этом знают и никаких проблем не будет. Я собираю чемодан, покупаю билет и добираюсь до Бордо. И тут начинается неприятная часть. На обеде я получаю сообщение от супервайзера из Бордо, что попал и на турнир в Италии и по правилам они должны меня снять с обоих турниров. Так что я просто слетал во Францию потренироваться».
— Не прилетали ограничения от ITF: не снимать то, не снимать это?
— Хм, некоторые игроки иногда просят не снимать, потому что стесняются. Но каких-то жёстких случаев не было. Был, скорее забавный момент. Мы засняли супервайзера, который дал нам дисквалификацию за опоздание. Я приехал на следующий турнир, увидел его и попросил, чтобы меня не первым запуском поставили – тренер не успевал. А он в ответ: «Смотри, ты у меня не смей больше ничего просить после того, что сделал». Понятное дело, послал первым запуском, ходил, возмущался, смотрел на меня искоса.
Но ограничений с ITF пока не поступало.
— Tennis TV, ATP-тур не подбирали какие-то ваши отрывки?
— Наверное, только брали отрывок с Машей Тимофеевой: тогда она рассказала про Карлоса Алькараса. Отрезок многие вырезали и крутили. На Маше это очень негативно сказалось, потому что она рассказывала это иронично, в шутку, ничего серьёзного. А преподнесли, мол, что она какая-то меркантильная, ей нужны деньги. Тогда же она
выиграла турнир WTA-250. Ничего такого не сказала, но все же хотят рейтинги, поэтому и заголовки соответствующие.
«Поехал на турнир первой категории во Францию, застрял тогда на карантине. И каждый день вставал в 6:30 потренить, пока нет людей. Народу вообще не было, так что к академии часто стали выходить кабаны. А мы их каждый день и подкармливали, хотя жутко их боялись».
— За образ, ту картинку, которая создаётся в роликах, резиденты получали угрозы? Тому же Святославу прилетало?
— Если это будут переводить иностранцы, то, может быть, и прилетит. Но все знают, что в жизни он другой человек. В детстве, например, снимался в сериалах: «Счастливы вместе» и «Игрушки» на СТС. С ним как с актёром очень приятно работать: ты говоришь, что делать – он делает. На камеру – исключительно образ. То есть он хороший, добрый парень, а образ подобран – как и у Кирьоса – такой провокационный. Ходят же разговоры, что Ник даже с ATP сотрудничает, чтобы быть таким вульгарным, а сам по себе он милый парень. Если посмотреть его соцсети – ну, котик же! Со Святославом в принципе то же самое, но сейчас он меняется, и идут охваты. Раньше ролики были с матом, сейчас всё убрали, пытаемся подавать пример молодому поколению.