«Хотим, чтобы фанаты и игроки общались». Уникальный проект теннисистов-блогеров

Теннис — это не только первая десятка ATP или полтинник. Это сотни и тысячи не таких известных историй о людях, которые тоже играют и тоже побеждают — только на турнирах скромнее. О них Netflix не снимает доккино, они не попадают в промо ТБШ и «Мастерсов». Но эти ребята и есть теннисный тур. Поэтому они организовали своё комьюнити — TBN — и свободно рассказывают о теннисе.

Мы пообщались с его основателем Леонидом Шейнгезихтом об идее сообщества, планах и участниках. Бонус: много забавных историй из тура!

— Леонид, TBN воспринимают как некую теннисную тусовку?

— Да, и сейчас наш план объединить в одном комьюнити неважно, какой национальности, теннисистов и двигаться в одном направлении – популяризировать теннис. Чтобы зрители и любители больше погрузились во всю атмосферу. Игроков топ-10, а то и топ-100 знают, а вот с топ-500 или с первой тысячей не знакомы – лишь единицы. Я говорю про людей вне тенниса: про тех, кто только начинает играть, про детишек. Поэтому создали такую тусовку, которая может быть более открыта для людей вне тенниса.

Есть и телеграм-канал, где подписчики могут наблюдать за этим, и YouTube. Проектов много. Сейчас важно выйти на определённый уровень для популяризации.

— Это же не что-то корпоративное?

— Это инициатива самих игроков. Понятное дело, не все захотят быть открытыми, но у меня получается создать сообщество, где бы люди и теннисисты друг с другом общались – и двигались в одном направлении. У нас достаточно дружный коллектив.

— Кто отказывался?

— С украинцами не всегда получается найти контакт: иногда невозможно, чтобы они появлялись в роликах. Некоторые, бывало, соглашались присоединиться к команде, но в связи с политической ситуацией вынуждены были отказаться. Мы на турнире со всеми общаемся, но на публику не можем это показать.

Полина Яценко российская теннисистка, №331 WTA «Мы как-то раз ехали с папой на турнир из Германии в Бельгию на поезде. Приезжает наш поезд, мы в него заходим, проходит пару минут, а мы всё не едем. И тут папа предлагает мне выйти и спросить — а точно ли это наш поезд. И только я вышла, двери за мной закрылись. И папа уехал с моим паспортом, вещами… Но без меня. А самое главное — это был не наш поезд! И он уехал вообще в другом направлении. Мало того, он ещё и нашим друзьям-хорватам сказал, что это наш поезд. Так что они все уехали не туда. Было стыдно и неловко перед ними. Неделю спустя, уже уезжая из Бельгии, мы с ним перепутали уже аэропорт. Приехали, а рейса нет. Наша гостиница называлась «Шарлеруа-аэропорт», а аэропорт был в 10 минутах от нас, поэтому и в мыслях не было, что здесь может быть другой».

— Что это за команда?

Иван Гахов, Тимофей Скатов, Андрей Чепелев, Полина Яценко, Егор Носкин, Павел Котов, Бекхан Атлангериев, Егор Хотченков, Богдан Бобров, Эрик Аратюнян, Даня Голубев, Ярослав Дёмин, Иван Денисов, Шалва Джанашия

— На этот год она была сформирована, и мы не хотели её расширять. Маша Тимофеева с Екатериной Казионовой входили в неё, но создали канал и двигаются в своём направлении. Из тех, кто не соглашался – Камилла Рахимова. Она немного не поняла идею – зачем это нужно. Или Саша Бублик. Раньше с ним снимал рубрику «Было/Не было», но прошло какое-то время, и сейчас он уже не готов. Лене Рыбакиной предлагали записать интро. Их, скорее, просили даже не присоединиться к команде, а поучаствовать.

— Из-за статуса?

— Не думаю. Просто когда-то выходили рубрики, которые могли бы испортить имидж игрока. Мы сейчас почистили канал, подрезали, подкорректировали контент – стали к этому более осознанно подходить, тогда как раньше больше для себя делали – были шутки не для детей. А они нас начинают смотреть, всё это разрослось. Приезжаю в Россию, прихожу в клуб, а там подбегают детишки и говорят: «О, это же ты!» Хотят копировать поведение того же Святослава Гулина, который, откровенно говоря, [ведёт себя] как тот же Ник Кирьос. Поэтому некоторые игроки отказываются, чтобы не портить имидж. Так что цель, чтобы игроки не боялись.

Например, Даня Медведев дружит с Богданом Бобровым и спокойно смотрит его ролики. И он вообще не против помочь. Все топ-игроки имеют менеджеров, и именно они проверяют комьюнити – бывают некие разногласия. Если, допустим, я достигну уровня АТР-тура и буду ездить на «Шлемы», то смогу лично разговаривать с игроками, а не через менеджеров.

— Как может помочь Даниил?

— Может рассказать про проект. В прошлом году у Дани была идея поехать на предсезонку, заснять, как это проходит. Может, в скором времени получится. Стремимся к тому, чтобы коллаборировать с топовыми игроками.

Шалва Джанашия российский теннисист, №582 ATP «2011 год. Меня впервые пригласили выступать за сборную в Кубке Дэвиса. Тогда играли в Казани против Бразилии. Если не ошибаюсь, уступали 1:2. И Миша Южный играл, матч ему тяжело давался. Так что я, Дима Турсунов и Игорь Андреев решили организовать поддержку, чтобы как-то зарядить трибуны. Хотел взять барабан, но какой барабан на Кубке Дэвиса? И они вспомнили те далёкие годы на КД: тогда приносили кастрюли. Мы такие: «Да, кастрюли, топ». Дима побежал в столовку прямо на втором этаже Казанской теннисной академии и буквально из рук поварихи выдернул кастрюлю, высушил и принёс на трибуны. И вот эта волшебная кастрюля сыграла свою роль — помогла зарядить толпу и выиграть».

— Вы можете лоббировать свои интересы?

— Мы зарегистрировали товарный знак, сделали ИП. Если игрок находится не на топ-уровне, мы можем ему дать медийность, узнаваемость. С ним могут связаться рекламодатели и спонсоры: Кате [Казионовой] давали одежду, кому-то подписчики присылают донаты. Пока это неполноценно, и мы только начинаем двигаться в эту сторону. Но, думаю, придёт время, и у нас появятся свои спонсоры. Сейчас сотрудничаем с TennisBot – это любители, которые занимаются поиском партнёров для игроков. Возможно, придёт день, когда мы создадим своё агентство.

— Есть ли что-то в складчину? Например, сборы с трансляций отправляются игроку на переезды?

— Это небольшие деньги. Мы всё вкладываем в развитие проекта, реализацию роликов: обложка, монтаж, да и если кому-то что нужно купить, он может попросить. В основном резиденты деньги не берут. Потому что у всех, кто играет в теннис, либо есть обеспеченные родители, либо уже свой определённый доход.

— Из топов есть фанаты вашей работы?

— Александр Шевченко — фанат. Недавно мы были на челленджере, и в моменте я выложил ролик, а он: «Всё, всё, всё, оставьте меня, я буду смотреть». И сел на стульчик, чтобы посмотреть ролик. Все видео пересмотрел. Как и Паша Котов. Он ещё и советы даёт: сними то, сними это. Я предлагаю самому, а он стеснительный парень. На интервью согласился — и всё. Те же Мирра и Эрика Андреевы любят [смотреть] Катю Казионову.

С Романом Сафиуллиным у нас хорошие связи, думали даже его позвать не для съёмок роликов — понимаю, это отвлекает. У нас же есть трансляции в ВК: когда мы приглашаем игроков из тура и известных тренеров, чтобы они могли сами комментировать. Поэтому думали его позвать на трансляцию. Недавно был Теймураз Габашвили, экс-тренер Аслана Карацева Егор Яцик, Богдан Бобров. Подкасты запустили, туда мы их также можем позвать.

Богдан Бобров российский теннисист, №329 ATP «Дело было в Казани. Играли пятнашку на фьючерсе и поселились в номере в деревне Универсиады. А там такие спартанские условия: в номере четыре кровати, один душ, один туалет. И больше из удобств ничего. А я всегда же с PlayStation ездил, а в Казани поиграть мог только на этаже, что, естественно, меня не устраивало. Так что я пошёл в магазин, купил монитор. А раньше в России ты мог вернуть электронную технику в течение двух недель. И так как я был там на двух турнирах и играл где-то 13 дней, то отнёс монитор обратно, объяснив: «Другу на день рождения дарил, ему чуть не подошёл: не помещается в рабочий стол. Извините».

— А среди иностранцев?

— Тоже. В Испании снимаем всё чаще, так что на каждом турнире все подходят и спрашивают: «Ну когда там выпуски?» Мы даже думаем создать интернациональную команду, чтобы позвать англоязычных иностранцев, чтобы и они могли снимать. Плюс сейчас же есть искусственный интеллект, который может автоматически переводить с английского на русский. Продумываем, как лучше сделать.

— Такой тусовки нет в Европе, в Америке?

— На моей памяти нет, в мире я такого не знаю. Лично не встречал подобного контента в СНГ – чтобы кто-то пытался собрать сообщество. Возможно, есть ещё некая боязнь. В России Даша Касаткина с Натальей Забияко снимают видео для YouTube-канала. Но это немного другое.

— Как оцениваете контент?

— Некоторые очень нравятся. Но лично я женские матчи не очень люблю смотреть, было бы намного интереснее, если бы тот же Бублик что-нибудь снял. Потому что женский теннис за последнее время немного потерял в интересе. Помню, в детстве смотрел все матчи той же Светы Кузнецовой. Сейчас же такого интереса нет, как, думаю, и у большинства. Понятно, что у них аудитория побольше, они больше распиарены, но, думаю, это один контингент людей. Чем больше, тем интереснее – это некая конкурентная среда.

Тимофей Скатов теннисист из Казахстана, №123 ATP «В прошлом году я попал на два турнира сразу, но не сыграл ни одного. Это случилось на челленджере в Бордо и на турнире в Турине. По правилам, в день, когда выходит сетка, проходит так называемая «запись на альтернативу»: если кто-то из игроков после дня официальных отказов снимается, то игрок может попасть в сетку по альтернативе. Так что я записался на оба турнира. В Бордо супервайзер принял мой запрос, указав, что по правилам я могу отправить запрос только на один турнир. А другой супервайзер промолчал. Часом позже я узнаю, что попал в сетку Бордо. Подумал, что на другом турнире об этом знают и никаких проблем не будет. Я собираю чемодан, покупаю билет и добираюсь до Бордо. И тут начинается неприятная часть. На обеде я получаю сообщение от супервайзера из Бордо, что попал и на турнир в Италии и по правилам они должны меня снять с обоих турниров. Так что я просто слетал во Францию потренироваться».

— Не прилетали ограничения от ITF: не снимать то, не снимать это?

— Хм, некоторые игроки иногда просят не снимать, потому что стесняются. Но каких-то жёстких случаев не было. Был, скорее забавный момент. Мы засняли супервайзера, который дал нам дисквалификацию за опоздание. Я приехал на следующий турнир, увидел его и попросил, чтобы меня не первым запуском поставили – тренер не успевал. А он в ответ: «Смотри, ты у меня не смей больше ничего просить после того, что сделал». Понятное дело, послал первым запуском, ходил, возмущался, смотрел на меня искоса.

Но ограничений с ITF пока не поступало.

— Tennis TV, ATP-тур не подбирали какие-то ваши отрывки?

— Наверное, только брали отрывок с Машей Тимофеевой: тогда она рассказала про Карлоса Алькараса. Отрезок многие вырезали и крутили. На Маше это очень негативно сказалось, потому что она рассказывала это иронично, в шутку, ничего серьёзного. А преподнесли, мол, что она какая-то меркантильная, ей нужны деньги. Тогда же она

выиграла турнир WTA-250. Ничего такого не сказала, но все же хотят рейтинги, поэтому и заголовки соответствующие.

Святослав Гулин российский теннисист, №430 ATP «Поехал на турнир первой категории во Францию, застрял тогда на карантине. И каждый день вставал в 6:30 потренить, пока нет людей. Народу вообще не было, так что к академии часто стали выходить кабаны. А мы их каждый день и подкармливали, хотя жутко их боялись».

— За образ, ту картинку, которая создаётся в роликах, резиденты получали угрозы? Тому же Святославу прилетало?

— Если это будут переводить иностранцы, то, может быть, и прилетит. Но все знают, что в жизни он другой человек. В детстве, например, снимался в сериалах: «Счастливы вместе» и «Игрушки» на СТС. С ним как с актёром очень приятно работать: ты говоришь, что делать – он делает. На камеру – исключительно образ. То есть он хороший, добрый парень, а образ подобран – как и у Кирьоса – такой провокационный. Ходят же разговоры, что Ник даже с ATP сотрудничает, чтобы быть таким вульгарным, а сам по себе он милый парень. Если посмотреть его соцсети – ну, котик же! Со Святославом в принципе то же самое, но сейчас он меняется, и идут охваты. Раньше ролики были с матом, сейчас всё убрали, пытаемся подавать пример молодому поколению.