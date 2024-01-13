Рублёв на старте АО-2024 ответит обидчику Медведева. Андрей сыграет с бразильцем Уайлдом

Уже в это воскресенье, 14 января, Андрей Рублёв начнёт свой путь на Australian Open – 2024. Россиянин вновь бросит самому себе вызов и попробует добраться до первого полуфинала ТБШ в карьере. А первым испытанием для Андрея станет матч стартового раунда с бразильцем Тьяго Уайлдом. Это имя нам уже знакомо, не правда ли?

Уайлду 23 года. На юниорском уровне он выиграл US Open – 2018, после чего стал считаться новой восходящей звездой бразильского тенниса. Реализовать все возложенные надежды Тьяго пока не в силах. Выступления на уровне ATP, откровенно говоря, даются бразильцу с большим трудом.

На текущий момент Уайлд выиграл только один турнир серии ATP-250 в Сантьяго, а его лучшей позицией в мужском рейтинге было 74-е место. Большинству российских болельщиков Тьяго стал известен в прошлом году, когда он сенсационно выбил Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» – 2023.

Вряд ли Уайлд с Рублёвым в Мельбурне поступит так же, как и с Медведевым в Париже. Во-первых, бразилец влюблён исключительно в грунт, а с хардом у Тьяго всё сложно. На старте этого сезона, например, теннисист проиграл три матча из трёх. И только в игре с Хубертом Хуркачем на United Cup он смог зацепиться за один сет.

Во-вторых, Андрей успешно начал этот сезон победами в Мировой теннисной лиге и на турнире в Гонконге. Да, Медведев подошёл к прошлогоднему «РГ» с крутым арсеналом – пятью титулами, два из которых он выиграл на «Мастерсах». Но эти многочисленные успехи и подвели Даниила: к Парижу он вымотался и психологически, как оказалось в матче с Уайлдом, был не готов выстоять первый же пятисетовик на французских кортах. Для Рублёва же этот год только начинается, поэтому с формой у него всё должно быть в порядке.

На AO-2023 Рублёв дошёл до хорошо знакомой ему стадии четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу (1:6, 2:6, 4:6). При этом до поражения от серба Андрею удалось одержать несколько солидных побед: над Хольгером Руне, Даниэлем Эвансом, Эмилем Руусувуори и Домиником Тимом. Пятисетовик россиянину пришлось провести только с молодым датчанином. 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 – и победа осталась за Андреем.

Встреча Уайлда и Рублёва станет для соперников первой. Бразилец в рейтинге ATP занимает 78-ю строчку, россиянин же продолжает сохранять звание пятой ракетки мира.

Матч Тьяго и Андрея пройдёт завтра, 14 января. Начало – в 5:30 утра по московскому времени. За всеми событиями Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».