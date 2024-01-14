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Рублёв, Корнеева, Шевченко, Котов: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шевченко сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Рублёва и Корнееву. LIVE!
Даниил Сальников
Шевченко сражается на старте Australian Open!
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Стартует первый в сезоне «Шлем»! В воскресенье в борьбу вступают восемь россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и восемь россиян – Павел Котов, Андрей Рублёв (пятый номер посева), Александр Шевченко, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева (Q), Людмила Самсонова (13) и Алина Корнеева (Q). Причём для Шевченко, Аванесян, Тимофеевой и Корнеевой это будет дебют на AO. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут действующие победители соревнований Арина Соболенко и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмина Бектас
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Не начался
1 2 3
         
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Live Даниил Сальников

Отметим, что сразу три россиянки прошли в основную сетку через квалификацию. Причём все три они — дебютантки ТБШ — Тимофеева, Захарова и Корнеева.

00:17 Даниил Сальников

В первый день турнира сыграют 8 россиян — 3 мужчин и 5 женщин. Вот как выглядит примерное расписание матчей с участием наших спортсменов.

00:05 Даниил Сальников

На нынешнем турнире сыграет 21 представитель России — 6 мужчин и 15 женщин. Подробнее о каждом в этом материале.

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