Шевченко сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Рублёва и Корнееву. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и восемь россиян – Павел Котов, Андрей Рублёв (пятый номер посева), Александр Шевченко, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева (Q), Людмила Самсонова (13) и Алина Корнеева (Q). Причём для Шевченко, Аванесян, Тимофеевой и Корнеевой это будет дебют на AO. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут действующие победители соревнований Арина Соболенко и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Отметим, что сразу три россиянки прошли в основную сетку через квалификацию. Причём все три они — дебютантки ТБШ — Тимофеева, Захарова и Корнеева.
В первый день турнира сыграют 8 россиян — 3 мужчин и 5 женщин. Вот как выглядит примерное расписание матчей с участием наших спортсменов.
На нынешнем турнире сыграет 21 представитель России — 6 мужчин и 15 женщин. Подробнее о каждом в этом материале.
Собрали для вас материал по самым важным и интересным особенностям первого в сезоне ТБШ.
- 14 января 2024
-
00:49
- 13 января 2024
-
23:13
-
22:03
-
19:30
-
19:00
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
15:26
-
14:59
-
14:52
-
14:34
-
13:46
-
13:32
-
13:26
-
12:57
-
12:46
-
12:22
-
12:17
-
11:17
-
11:10
-
11:03
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:29
-
06:47
-
00:45
- 12 января 2024
-
23:53
-
23:21
-
22:44
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:45