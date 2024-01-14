Стартует первый в сезоне «Шлем»! В воскресенье в борьбу вступают восемь россиян. Все подробности — в трансляции.

Шевченко сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Рублёва и Корнееву. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня Australian Open – 2024. В воскресенье на кортах Мельбурна запланировано 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и восемь россиян – Павел Котов, Андрей Рублёв (пятый номер посева), Александр Шевченко, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева (Q), Людмила Самсонова (13) и Алина Корнеева (Q). Причём для Шевченко, Аванесян, Тимофеевой и Корнеевой это будет дебют на AO. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут действующие победители соревнований Арина Соболенко и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!