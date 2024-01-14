За чем следить 15 января на кортах Мельбурна.

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Хачанов стартуют на Australian Open

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Теренс Атман (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт АО для Даниила Медведева?

Двукратный финалист Australian Open (2021, 2022) провалил прошлый розыгрыш, сенсационно проиграв в третьем круге американцу Себастьяну Корде. Теперь Даниил Медведев начинает поход за титулом одного из самых удачных для себя ТБШ (а при определённом раскладе и за званием первой ракетки мира) матчем с 22-летним французским квалифаером Теренсом Атманом. Ранее теннисисты друг с другом не играли, а будущий победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Патрик Кипсон — Эмиль Руусувуори.

🎾 4:30*: Екатерина Александрова (Россия, 17) — Лаура Зигемунд (Германия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Александрова стартовый барьер в Мельбурне?

Россиянка Екатерина Александрова начнёт сражение на турнире в Мельбурне матчем с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд. Девушки ранее пересекались на корте дважды, и оба раза — в Линце-2019 и на Уимблдоне-2021 — сильнее была Екатерина. Кто пройдёт дальше по сетке на этот раз? Будущая победительница сыграет во втором круге с кем-то из пары Сторм Хантер — Сара Эррани.

🎾 5:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Шнайдер прошлогодний успех в Мельбурне?

Диана Шнайдер год назад удачно дебютировала на ТБШ, пробившись из квалификации в Мельбурне до второго круга основной сетки. Сейчас 19-летняя россиянка начинает борьбу на Australian Open сразу с основной сетки. Её соперницей будет 26-й номер посева Ясмине Паолини, с которой Диана ранее на уровне WTA не пересекалась. Будущая победительница матча далее сразится с кем-то из пары Татьяна Мария — Мария-Камила Осорио-Серрано.

🎾 6:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Павлюченкова сыграть как в Токио-2023?

Соперница Анастасии Павлюченковой по первому кругу Australian Open — 2024 стала самой высоко рейтинговой из всех, доставшихся российским теннисисткам на старте турнира — Донна Векич из Хорватии, получившая 21-й номер посева. Ранее на уровне WTA девушки пересекались лишь однажды — в первом круге Токио-2023 Павлюченкова разгромила соперницу — 6:1, 6:1. Повторит ли Анастасия тот успех? Будущая победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Тэйлор Таунсенд — Паула Бадоса.

🎾 6:30*: Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт на турнире для прошлогоднего полуфиналиста?

Прошлогодний полуфиналист Australian Open Карен Хачанов начинает свой путь по защите прошлогоднего результата матчем с немцем российского происхождения Даниэлем Альтмайером. Теннисисты ранее на уровне ATP не пересекались. Будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Алехандро Табило — Александр Ковачевич.

🎾 8:30*: Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Кудерметова за Уимблдон-2021?

Вероника Кудерметова не очень удачно начала сезон-2024, проиграв в Брисбене и Аделаиде во вторых матчах соотечественницам — Анастасии Потаповой и Екатерине Александровой. На старте Australian Open Кудерметова сразится со швейцаркой Викторией Голубич. На уровне WTA теннисистки ранее встречались лишь однажды — на Уимблдоне-2021 Вероника потерпела обидное поражение — 9:11 в третьем сете. Будущая победительница нового матча далее сыграет с кем-то из пары Жаклин Кристиан — Катержина Синякова.

🎾 8:30*: Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют 16-летней Мирры Андреевой на Australian Open?

Год назад Мирра Андреева играла в потрясающем финале юниорского разряда с соотечественницей Алиной Корнеевой. Теперь 16-летняя Мирра дебютирует во взрослом турнире напрямую благодаря рейтингу. На старте соревнований она сразится с 29-летней американкой Бернардой Перой. Ранее девушки в официальных матчах друг с другом не пересекались. Будущая победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Онс Жабер — Юлия Стародубцева.