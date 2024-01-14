Топ-теннисист влюбился в красотку-модель. Она помогла ему достичь небывалых высот на корте

Томми Пол заметно прибавил после начала отношения с Пейдж Лоренце, которая поддерживает его на всех крупных турнирах.

26-летний американский теннисист Томми Пол совершил прорыв в сезоне-2023. Пол дошёл до полуфинала Australian Open – лучший результат на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Кроме того, он впервые добрался до полуфинала «Мастерса». Это случилось в Торонто, где Томми выбил на тот момент первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

С титулами у Пола не сложилось. Он дважды был близок к кубкам, но проиграл в трёхсетовых финалах Акапулько и Истборна австралийцу Алексу де Минору и аргентинцу Франсиско Серундоло соответственно. Это слегка омрачает общий успех. Тем не менее Пол начинал год на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его 13-й ракеткой мира. В США он является вторым лучшим теннисистом, уступая только Тейлору Фритцу.

Прогресс Пола на корте совпал со стартом его романа с топ-моделью и основательницей бренда одежды Dairy Boy Пейдж Лоренце. Пол и Лоренце начали встречаться в октябре 2022 года. Девушка активно поддерживала Пола на Australian Open, где он дошёл до полуфинала и в трёх сетах проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Томми Пол проиграл на Australian Open будущему чемпиону Новаку Джоковичу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В дальнейшем Пейдж сопровождала Томми почти на всех турнирах, наблюдала за его матчами с трибун. В конце сезона она опубликовала трогательный пост, посвящённый теннисисту.

«Поздравляю с потрясающим сезоном, Томми. Для меня было привилегией наблюдать за тем, как ты стремишься стать лучшим человеком и спортсменом. Ты потрясающий. Я восхищаюсь тобой и твоим непоколебимым спортивным мастерством. Честно говоря, я думаю, что это стало одной из моих любимых вещей в тебе. У тебя никогда нет оправданий, ты невероятно скромен, трудолюбив и всегда радуешься успехам других.

Команда, которую ты собрал вокруг себя, особенная. У вас сложились по-настоящему семейные отношения.

Завершение года на 13-м месте в мире – это потрясающее достижение, и я очень горжусь тем, что стою рядом с тобой. Я люблю тебя и не могу дождаться следующего сезона, чтобы наблюдать за твоими успехами», — написала Лоренце в соцсетях.

Томми Пол и Пейдж Лоренце Фото: Из личного архива Томми Пола

Отношения с Полом действительно очень важны для Лоренце. Ранее у девушки был не самый приятный опыт романов с известными персонами. Она недолго встречалась с певцом Морганом Уолленом и телеведущим Тайлером Кэмероном. Кроме того, Пейдж была с известным голливудским актёром Арми Хаммером. Всё закончилось скандальным расставанием в декабре 2020 года. Пейдж заявила, что Хаммер вырезал первую букву своего имени на интимной области её тела с помощью ножа, таким образом заклеймив её, а затем хвастался этим своим друзьям. Кроме того, она добавила, что актёр на полном серьёзе предлагал ей удалить нижние ребра, чтобы он мог «закоптить и съёсть их». Модель сказала, что тогда посмеялась над этим, но почувствовала какое-то беспокойство и смущение за его поведение.

Серьёзные психологические проблемы Хаммера вскрылись в 2021 году. Тогда в Сеть попали переписки Хаммера с разными девушками, где актёр признаётся в желании «выпить крови» и «съесть их». Арми явно намекал, что склонен к каннибализму. Хаммер отвергал именно эти обвинения, но всё-таки признался в разладах и заявил, что ходит к специалисту по психическому здоровью.

Лоренце хотела забыть роман с Хаммером как страшный сон, что у неё получилось сделать благодаря Томми Полу. Пейдж завела много хороших знакомых из теннисного мира, которые очень ей помогли в трудную минуту.

«Многие жёны и девушки теннисистов отнеслись ко мне очень тепло и гостеприимно. За короткий период времени, когда я была в туре с Томми, у меня появилось несколько замечательных подруг. Мне очень приятно чувствовать их поддержку. Мы всегда пишем друг другу, когда наши парни преуспевают или показывают потрясающие результаты на корте, искренне радуемся. Я восхищаюсь возлюбленными других игроков, потому что знаю, каково это ездить с ними на турниры по всему миру. Это не всегда легко. Здорово, что мы помогаем теннисистам чувствовать себя в чужих странах как дома. У игроков ATP-тура фактически нет межсезонья, как в других видах спорта, они идут на большие жертвы.

Я мало что знала о теннисе раньше, но этот год всё изменил и стал для меня особенным. Я видела 12 месяцев тяжёлой работы и жертв Томми, его выход на топ-уровень – это действительно особенный момент. В свою очередь, Томми — мой самый большой сторонник. Он всегда подбадривает меня, где бы мы ни были. Я часто обращаюсь к нему за советом по всем вопросам. С ним я могу исполнить свои мечты. У меня было несколько отношений, но я никогда не была так счастлива, как с Томми. Мне кажется, что все перенесённые трудности того стоили, чтобы я в конечном счёте встретила Томми», — заявила Лоренце.

Пейдж Лоренце поддерживает Томми Пола на «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

Похоже, Лоренце действительно искренне прониклась любовью к теннису благодаря своему парню. Томми также идеально подходит ей как вторая половинка. Пол довольно скромен по сравнению с её предыдущими парнями. Он в целом даже менее популярен, чем Пейдж. В его главной соцсети 153 тыс. подписчиков, а у Лоренце – 542 тыс.

Пейдж регулярно проводит модные показы коллекций своего бренда в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других крупных городах. Её состояние оценивается в $ 2,5 млн. Томми заработал $ 6,22 млн в качестве теннисных призовых, какие-то суммы получает от спонсорских сделок. В паре существует баланс – Пол и Лоренце являются довольно успешными представителями своих сфер деятельности.

Томми Пол и Пейдж Лоренце счастливы в отношениях Фото: Из личного архива Томми Пола

Нет сомнений, что в сезоне-2024 Лоренце регулярно будет поддерживать Пола с трибун. Кто знает, возможно, Томми покорит новые высоты на корте благодаря поддержке возлюбленной. Например, отнимет у Тейлора Фритца статус первой ракетки США, выиграет «Мастерс» или «пятисотник», ещё раз выйдет как минимум в полуфинал турнира «Большого шлема».

Усердные тренировки важны для успеха теннисиста, но также нужна гармония в личной жизни. С этим у Томми Пола в данный момент наблюдается полный порядок.