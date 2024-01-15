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Как Елена Рыбакина выступит на Australian Open — 2024, всё главное, соперницы и турнирная сетка

Рыбакина созрела для второго «Шлема». Но перед Australian Open она допустила ошибку
Павел Панышев
Как Елена Рыбакина выступит на Australian Open?
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Тренер казахстанской теннисистки не предусмотрел важную деталь.

Старт первого в сезоне турнира «Большого шлема» для Елены Рыбакиной точно получится непростым. Уже в первом круге казахстанской теннисистке предстоит встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Бывшая первая ракетка мира далека от своей лучшей формы, однако опыт и мастерство у Каролины никто не отбирал.

«Я буду болеть за Рыбакину. Надеюсь, она сможет взять «Шлем». Елена попала в половину к Свёнтек, у которой неоднократно выигрывала. Если она будет в хорошей форме и здорова, то всё может сложиться.

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Думаю, Рыбакина не выкладывалась полностью в матче с Александровой в Окленде. Да и не было смысла, потому что у неё в первом же круге неприятная соперница — Каролина Плишкова. Нужно быть готовой к первому же матчу», — заявила советская теннисистка и спортивная журналистка Анна Дмитриева.

И сразу попала в точку. Елена действительно провела слабый матч с Александровой, но на это есть целый ряд причин. Про Плишкову Дмитриева уже сказала, такую соперницу по первому кругу действительно не пожелаешь даже врагу.

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Однако изначально непонятно, зачем Елена вообще полетела играть турнир в Аделаиде. Уроженка Москвы провела отличный турнир в Брисбене, выиграла финал у одной из своих главных соперниц – белоруски Арины Соболенко. После этого нужно было спокойно перебираться в Мельбурн и пошагово готовиться к началу Australian Open, вот только Рыбакина и её команда (а больше всего вопросов к тренеру спортсменки Стефано Вукову) решили иначе.

«Знаю, что сейчас люди будут говорить обо мне. Мне не так сильно нравится эта часть работы, потому что я не всегда получала столько внимания, как другие теннисистки. Но раз мне нужно совершать какие-то действия за пределами корта, то я буду улучшать своё отношение к этому — как и то, что делаю на корте», — сказала Рыбакина после завоёванного титула.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Елена – отличная и сильная теннисистка, с классной подачей и высоким ростом, что важно не только для мужского, но и для женского тура. Но, вспоминая прошлый сезон, нужно помнить, что Рыбакина подвержена усталости, часто болеет и травмируется, а значит, к своему состоянию и здоровью нужно относиться максимально внимательно.

В матче с Александровой было отчётливо видно, что Елена банально устала и попросту была не готова к игре. Опять же, для чего надо было тратить время и мучить саму себя, отправляясь в Аделаиду? Такой график и нагрузку далеко не факт, что выдержал бы даже мужчина.

Думается, что все эти вещи по крупицам разобрали в команде Каролины Плишковой, поэтому чешка будет стараться «утащить» Елену в длительный матч и измотать соперницу физически. Елене же нужно включать свою первую подачу (одну из лучших в женском туре) и не позволить Плишковой навязывать тот теннис, который выгоден Каролине. Посмотрим, как завершится эта встреча, обещающая стать украшением первого круга в женской сетке соревнования.

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