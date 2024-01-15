6 топ-матчей вторника в теннисе: Касаткина, Сафиуллин и Блинкова стартуют на AO-2024

Посмотреть все события 16 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Сафиуллин в Мельбурне достижение Уимблдона-2023?

Роман Сафиуллин начинает Australian Open — 2024 матчем с голландцем Таллоном Грикспором, посеянным под 28-м номером. Турнир в Мельбурне — давно привычный для россиянина. Тут он был чемпионом среди юниоров в 2015-м, а с 2021-го неизменно играет в основе главного турнира. Однако дальше второго круга Роман ещё не пробирался, хотя на прошлогоднем Уимблдоне с ходу стал четвертьфиналистом. Соперники ранее друг с другом не играли. Победитель во втором круге встретится с кем-то из пары Артюр Фис — Иржи Веселы.

🎾 3:00*: Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Касаткина закрепить за собой звание первой ракетки России?

Дарья Касаткина добралась до финала Аделаиды и вернула себе звание первой ракетки России. Теперь, чтобы закрепиться на этой позиции, Дарье необходимо как можно дальше продвинуться по сетке Australian Open. Первой соперницей россиянки будет американка Питон Стирнс. Ранее девушки играли дважды, и оба раза сильнее оказалась Касаткина — на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати-2023. Победительница новой встречи дальше сразится с лучшей представительницей пары Слоан Стивенс — Оливия Гадеки.

🎾 4:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Софья Кенин (США), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Кенин реванш за поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2020?

Уже в первом круге Australian Open друг с другом сразятся две чемпионки ТБШ – Ига Свёнтек и Софья Кенин. Причём подобное в Австралии случается третий год подряд. В 2023-м друг с другом встретились Виктория Азаренко и та же Кенин, а в 2022-м – Эмма Радукану и Слоан Стивенс. Ранее Ига и Софья на уровне WTA встречались один раз, но зато в каком матче! Это был финал «Ролан Гаррос» — 2020, и победу тогда праздновала Свёнтек. Победительница нового поединка дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Даниэль Коллинз — Анжелика Кербер.

🎾 6:30*: Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Блинкова улучшить свой результат в Мельбурне?

Россиянка Анна Блинкова выступает на Australian Open с 2017 года, но дальше второго круга пока не выбиралась. На старте розыгрыша-2024 ей досталась в соперницы по стартовому раунду испанка Кристина Букша. Девушки ранее играли один раз — в Лиможе-125K. И тогда сильнее оказалась Букша. Победительница нового матча дальше сыграет с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Плишкова.

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех?

Елена Рыбакина удачно сыграла на прошлогоднем Australian Open, дойдя до финала. В нынешнем сезоне теннисистка из Казахстана уже успела завоевать титул на предварительном турнире в Брисбене. На старте австралийского «Шлема» Елене будет противостоять чешка Каролина Плишкова. Ранее девушки играли трижды, и во всех случаях успех праздновала Рыбакина — в Дубае-2020, Гвадалахаре-2022 и Абу-Даби-2023. Победительница нового матча дальше сыграет с кем-то из пары Кристина Букша – Анна Блинкова.

🎾 12:30*: Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Алькарас в Мельбурне свой третий «Шлем»?

В активе 20-летнего Карлоса Алькараса уже есть два титула на ТБШ — он побеждал на US Open и Уимблдоне, а Australian Open ему ещё не покорился. Более того, поскольку в прошлом году испанец в Мельбурне не выступал, то у него есть отличный шанс не только стать чемпионом, но ещё и попутно забрать звание первой ракетки мира у Новака Джоковича. Но для этого надо принять успешный старт в матче с Ришаром Гаске. Ранее теннисисты встречались один раз — в финале Умага сильнее был Карлос Алькарас.