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Теннисные матчи вторника 16 января 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

6 топ-матчей вторника в теннисе: Касаткина, Сафиуллин и Блинкова стартуют на AO-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи вторника 16 января
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За чем следить 16 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Роман Сафиуллин
36
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Таллон Грикспор
31
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Интрига: повторит ли Сафиуллин в Мельбурне достижение Уимблдона-2023?

Роман Сафиуллин начинает Australian Open — 2024 матчем с голландцем Таллоном Грикспором, посеянным под 28-м номером. Турнир в Мельбурне — давно привычный для россиянина. Тут он был чемпионом среди юниоров в 2015-м, а с 2021-го неизменно играет в основе главного турнира. Однако дальше второго круга Роман ещё не пробирался, хотя на прошлогоднем Уимблдоне с ходу стал четвертьфиналистом. Соперники ранее друг с другом не играли. Победитель во втором круге встретится с кем-то из пары Артюр Фис — Иржи Веселы.

Роман отлично подготовился к турниру:
Сафиуллин не смог выйти во второй финал в карьере. Руне нервничал и матерился, но победил
Сафиуллин не смог выйти во второй финал в карьере. Руне нервничал и матерился, но победил

🎾 3:00*: Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Питон Стирнс
48
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: сумеет ли Касаткина закрепить за собой звание первой ракетки России?

Дарья Касаткина добралась до финала Аделаиды и вернула себе звание первой ракетки России. Теперь, чтобы закрепиться на этой позиции, Дарье необходимо как можно дальше продвинуться по сетке Australian Open. Первой соперницей россиянки будет американка Питон Стирнс. Ранее девушки играли дважды, и оба раза сильнее оказалась Касаткина — на «Ролан Гаррос» и в Цинциннати-2023. Победительница новой встречи дальше сразится с лучшей представительницей пары Слоан Стивенс — Оливия Гадеки.

Россиянка добралась до решающего матча в сезоне-2024:
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня

🎾 4:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Софья Кенин (США), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
41
США
Софья Кенин
С. Кенин

Интрига: возьмёт ли Кенин реванш за поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2020?

Уже в первом круге Australian Open друг с другом сразятся две чемпионки ТБШ – Ига Свёнтек и Софья Кенин. Причём подобное в Австралии случается третий год подряд. В 2023-м друг с другом встретились Виктория Азаренко и та же Кенин, а в 2022-м – Эмма Радукану и Слоан Стивенс. Ранее Ига и Софья на уровне WTA встречались один раз, но зато в каком матче! Это был финал «Ролан Гаррос» — 2020, и победу тогда праздновала Свёнтек. Победительница нового поединка дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Даниэль Коллинз — Анжелика Кербер.

Кенин попытается выправить историю личных встреч:
Яркая битва чемпионок. На старте Australian Open Свёнтек сразится с уроженкой Москвы
Яркая битва чемпионок. На старте Australian Open Свёнтек сразится с уроженкой Москвы

🎾 6:30*: Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Кристина Букша
56
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: сумеет ли Блинкова улучшить свой результат в Мельбурне?

Россиянка Анна Блинкова выступает на Australian Open с 2017 года, но дальше второго круга пока не выбиралась. На старте розыгрыша-2024 ей досталась в соперницы по стартовому раунду испанка Кристина Букша. Девушки ранее играли один раз — в Лиможе-125K. И тогда сильнее оказалась Букша. Победительница нового матча дальше сыграет с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Плишкова.

Анна уже познала вкус больших побед:
Из квалификации — в чемпионки! Блинкова завоевала 1-й титул в карьере под конец сезона
Из квалификации — в чемпионки! Блинкова завоевала 1-й титул в карьере под конец сезона

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Плишкова
38
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Интрига: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех?

Елена Рыбакина удачно сыграла на прошлогоднем Australian Open, дойдя до финала. В нынешнем сезоне теннисистка из Казахстана уже успела завоевать титул на предварительном турнире в Брисбене. На старте австралийского «Шлема» Елене будет противостоять чешка Каролина Плишкова. Ранее девушки играли трижды, и во всех случаях успех праздновала Рыбакина — в Дубае-2020, Гвадалахаре-2022 и Абу-Даби-2023. Победительница нового матча дальше сыграет с кем-то из пары Кристина Букша – Анна Блинкова.

Елена — один из фаворитов «Шлема»:
Рыбакина созрела для второго «Шлема». Но перед Australian Open она допустила ошибку
Рыбакина созрела для второго «Шлема». Но перед Australian Open она допустила ошибку

🎾 12:30*: Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 12:30 МСК
Ришар Гаске
131
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: завоюет ли Алькарас в Мельбурне свой третий «Шлем»?

В активе 20-летнего Карлоса Алькараса уже есть два титула на ТБШ — он побеждал на US Open и Уимблдоне, а Australian Open ему ещё не покорился. Более того, поскольку в прошлом году испанец в Мельбурне не выступал, то у него есть отличный шанс не только стать чемпионом, но ещё и попутно забрать звание первой ракетки мира у Новака Джоковича. Но для этого надо принять успешный старт в матче с Ришаром Гаске. Ранее теннисисты встречались один раз — в финале Умага сильнее был Карлос Алькарас.

Карлос может добраться до россиянина только в финале:
Медведев попал в одну половину к Алькарасу: итоги жеребьёвки Australian Open — 2024
Медведев попал в одну половину к Алькарасу: итоги жеребьёвки Australian Open — 2024
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