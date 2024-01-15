Центральный корт начисто затопило. Ужасный бардак с организацией на Australian Open — 1995

От организационных проблем не застраховано ни одно крупное спортивное событие, в том числе теннисные турниры «Большого шлема».

Зачастую всё ограничивается какими-то мелочами, но бывают вопиющие исключения. Одно из таких случилось на Australian Open – 1995, когда центральный корт был полностью затоплен.

Открытый чемпионат Австралии 1995 года примечателен первым приездом в Мельбурн легендарного американского теннисиста Андре Агасси. Андре в течение первых восемь лет в туре игнорировал турнир, поскольку предпочитал отдыхать в начале года. Да и в целом AO считался наименее престижным «Шлемом» по сравнению с «Ролан Гаррос», Уимблдоном и US Open.

В Мельбурне Агасси впервые предстал перед публикой в новом имидже. До этого Андре задавал тон в теннисной моде: одевался максимально пёстро и эпатажно, отращивал длинные волосы. Но к середине 1990-х американец столкнулся с проблемой облысения. По совету своей тогдашней возлюбленной Брук Шилдс он почти полностью состриг все волосы (вскоре стал абсолютно лысым). Андре также отрастил короткую бородку и часто надевал странную бандану, из-за чего его называли «пиратом». Серёжка в ухе дополняла этот образ.

Андре Агасси на Australian Open – 1995 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дебют Агасси на AO получился более чем успешным. Он взял титул, одолев в финале своего принципиального соперника Пита Сампраса (4:6, 6:1, 7:6, 6:4). А за пару дней до триумфа Андре стал свидетелем неприятного инцидента.

Агасси в полуфинале без проблем разобрался с соотечественником Аароном Крикштейном (6:4, 6:4, 3:0), который снялся в третьем сете из-за травмы. Агасси и Крикштейн были вынуждены играть в закрытом помещении из-за сложных погодных условий в Мельбурне (проливной дождь, сильный ветер). Встреча ненадолго прерывалась после отключения электроэнергии, но в целом завершилась без особых эксцессов. «Самое интересное» началось позже.

Андре праздновал победу, общался с фанатами на трибуне, бросил каким-то счастливчикам свою форму. В этот момент центральный корт арены Рода Лэйвера (тогда называлась Национальный теннисный центр Флиндерс Парка) стало затапливать.

Затопление корта на Australian Open – 1995 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Агасси спешно покинул площадку. Через считаные минуты после его ухода воды на арене было по щиколотку, а ещё немногим позже центральный корт и вовсе стал похожим на бассейн.

В этот момент на арену для участия в парном матче вышли белоруска Наталья Зверева и пуэрториканка Джиджи Фернандес, которые защищали в Мельбурне титул (в конечном счёте проиграли в финале Яне Новотной и Аранче Санчес-Викарио). Звереву и Фернандес затопление не смутило. Они выскочили на площадку босиком, начали танцевать, плескаться в воде. Их поведение завело и публику на трибунах. Многие болельщики разделили с ними процесс веселья, выбежав на корт.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Происходящее напоминало какую-то молодёжную вечеринку, а ведь это был турнир «Большого шлема». Безумие длилось несколько часов. Организаторы в итоге выяснили причину проблемы. Из-за отключения электроэнергии вышла из строя дренажная система. Дождевая вода просочилась на всю территории арены, в том числе на крытый центральный корт.

В течение суток проводилась масштабная уборка для устранения последствий затопления. Решающие матчи Australian Open были доиграны в нормальных условиях, но момент с «бассейной вечеринкой» по сей день остаётся одним из самых вопиющих организационных ляпов за всю историю «Шлемов». Хорошо, что он случился не на старте турнира, когда в игровой программе значится огромное количество матчей. Тогда без переноса встреч определённо не обошлось бы.

Руководство AO сделало определённые выводы. Электрическое и насосное оборудование в Мельбурне с тех пор гораздо более устойчиво к внешним воздействиям. Хотя иногда погода всё-таки даёт о себе знать.

В этом году квалификацию пришлось переносить на день из-за обильных дождей. На подобные меры пошли в угоду топ-игрокам, которые тренируются на крытых кортах, а отборочные матчи теннисистов с низким рейтингом проводятся на второстепенных площадках, которые не защищены от ливней.

Как бы то ни было, основной сетке Australian Open ничего не угрожает. Система безопасности на арене Рода Лэйвера стала на порядок качественнее, и игра на корте спокойно продолжится, даже если в Мельбурне снова пройдут проливные дожди и шквальный ветер. Инцидент 1995 года хоть и является неприятной страницей в истории турнира, но во многом помог устранить всяческие потенциальные риски в будущем.