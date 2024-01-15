«Такое увидишь лишь раз в жизни». Почему засчитали спорный удар Циципаса на AO

Стефанос Циципас, седьмой номер посева на Australian Open, стал «виновником», пожалуй, самого яркого момента первых дней турнира. В первом круге греческий теннисист сражался с лаки-лузером Зизу Бергсом и одержал волевую победу — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3.

В начале второго сета, когда Циципасу нужно было отыгрываться, он вёл 1:0, и было «меньше» на подаче соперника. Теннисисты устроили красивый розыгрыш, закончившийся весьма необычно. Бергсу удалось отразить мощный удар Циципаса с бэкхенда, и мяч упал на сторону корта грека, но, будучи закрученным, подскочил, и стало ясно, что второй отскок, если он будет, случится уже на стороне бельгийца. Однако в таком случае очко досталось бы Зизу.

Стефанос, понимая это, резко ускорился к сетке и ударил по мячу — так, чтобы соперник уже не ответил на этот удар. Но есть нюанс: если бы Циципас зацепил трос либо сетку, это было бы нарушением. И очко досталось бы его оппоненту. Но Стеф чисто исполнил этот приём, добился брейка, впоследствии выиграл сет, ну а затем и матч. Поистине не только красивый, но и ключевой момент!

Вот как это было:

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Eurosport Tennis.

Увидев это, Бергс просто закрыл рот рукой, словно не веря, что такое возможно.

«О, не может быть! Бергс пытается понять, что произошло!» — сказал один из комментаторов телеканала.

«Это невероятно! Он не касался сетки. Можно тянуться [через сетку], потому что мяч сначала приземлился на его стороне, так что никаких проблем не возникло. Всё зависело от того, коснулся он сетки или нет. Судья показал ему большой палец. Вот это брейк! Да, глядите, он не коснулся сетки, с запасом, отличная попытка. Он так сильно затормозил, что мог запросто врезаться в сетку», — добавил другой комментатор.

А как прокомментировал свой суперудар сам Циципас? «Этот удар был необыкновенным. Я даже не знаю, как он у меня получился. На долю секунды я подумал, что, когда он отбил укороченный мяч, всё кончено и мне придётся готовиться к следующему розыгрышу. Но, очевидно, не желая сдаваться и просто попробовав, я забрал этот розыгрыш, который, как мне кажется, перевернул ход матча в тот конкретный момент», — сказал он на корте.

Журналисты и эксперты восхитились мастерством Циципаса. Вот лишь некоторые из комментариев.

«Циципас провёл удар года. Он приложил все усилия, чтобы не коснуться сетки. Зизу не мог поверить в это», — заметили в The Tennis Letter.

«Стефанос Циципас провёл один из лучших розыгрышей года. Это один из тех ударов, которые можно увидеть вживую лишь раз или два в жизни — и то если повезёт. И реакция Бергса бесценна», — написал журналист Гаспар Рибейро Ланса.

«До сих пор не верю, что Циципас не коснулся сетки. Потрясающе», — признался журналист Жозе Моргадо.

«Невероятный Циципас, выигравший очко, пробив по мячу, который был по другую сторону сетки», — констатировали в We Are Tennis.