Какая драма на AO! Сафиуллин за 4 часа отдал голландцу почти выигранный матч

Во вторник, 16 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне заканчиваются матчи первого круга. В мужском одиночном разряде сегодня играл лишь один россиянин, а именно Роман Сафиуллин, 36-я ракетка мира. В соперниках у него был представитель Нидерландов Таллон Грикспор, имеющий 28-й номер посева.

Матч Сафиуллина сложился драматично — и закончился не в пользу россиянина. Поначалу казалось, что всё идёт к лёгкой победе Романа. В первых двух партиях он ни разу не дал сопернику выйти на брейк-пойнты, а сам трижды взял его подачу — 6:2, 6:3. В третьем сете Грикспор при 5:4 упустил сетбол на приёме, а на тай-брейке впоследствии дожал оппонента — 7:3.

Четвёртую партию голландец провёл ещё увереннее, выиграв первые пять геймов из шести — 5:1. Сафиуллин смог сократить отставание, отыграв один брейк, но при 5:4 Таллон подал на сет — 6:4. В решающей партии теннисисты добрались до счёта 5:5, причём ощутимым превосходством владел Роман. У соперника на этом отрезке не было ни одного брейк-пойнта, а сам Сафиуллин упустил целых восемь шансов взять чужую подачу. Увы, в концовке чаша весов качнулась в другую сторону: в 11-м гейме россиянин отдал свой гейм, и голландец потом под ноль подал на матч — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5 за 3 часа 54 минуты.

У женщин 14-й номер посева Дарья Касаткина играла с 48-й ракеткой мира Питон Стирнс из США. В 2023 году Касаткина одержала две победы над Стирнс, причём это были разгромы. На «Ролан Гаррос» россиянка отдала сопернице лишь один гейм (6:0, 6:1), а в Цинциннати позволила ей чуть больше: 6:2, 6:1. В этот раз Дарья вновь оказалась сильнее, но борьба получилась более упорной.

В первом сете Касаткина повела 4:0, сумев спасти два брейк-пойнта во втором гейме. Больше у соперницы, которая часто рисковала и ошибалась, не было брейк-пойнтов в первой партии, и при 5:2 россиянка подала на сет — 6:2. Но во второй партии Дарья стала больше ошибаться, и Стирнс отыгралась. В первых четырёх геймах Касаткина взяла лишь два очка, в пятом гейме отыграла один брейк, но на большее её не хватило. При 5:3 Питон смогла подать на партию — 6:3.

В решающем сете Касаткина собралась, а Стирнс, напротив, снова стала ошибаться. После 2:2 россиянка забрала четыре гейма подряд и в восьмом гейме реализовала первый матчбол на приёме — 6:2, 3:6, 6:2 за 1 час 50 минут.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с чемпионкой US Open — 2017 года Слоан Стивенс.

Нельзя обойти вниманием и матч четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира Иги Свёнтек и победительницы Australian Open 2020 года Софьи Кенин. Ранее они лишь раз встречались на корте, и был это финал «Ролан Гаррос» того же года, в котором Свёнтек оказалась сильнее: 6:4, 6:1.



В начале первого сета преимущество было у Кенин. В третьем гейме она добилась брейка, но в шестом Свёнтек взяла в ответ её подачу — 3:3. При 4:4 американке удался второй брейк, но подать на сет она не смогла, забрав лишь один розыгрыш в 10-м гейме, — 5:5. Далее полька подала под ноль, а в 12-м гейме упустила сетбол на приёме — 6:6. На тай-брейке Ига дожала соперницу — 7:2.

Вторая партия также завершилась в пользу Свёнтек. До 2:2 теннисистки дошли без брейков, причём единственный брейк-пойнт на этом отрезке упустила Кенин. А затем полька выиграла четыре гейма подряд, притом что американка в шестом гейме упустила двойной брейк-пойнт. А в восьмом гейме Ига уверенно подала на матч — 7:6 (7:2), 6:2 за 1 час 52 минуты.

Во втором круге Свёнтек сыграет либо с финалисткой AO-2022 Даниэль Коллинз, либо с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер.

Также сегодня свой матч проведёт чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (3), которая сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».