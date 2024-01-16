Рыбакина одолела грозную чешку на Australian Open и теперь сразится с россиянкой

Во вторник, 16 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне заканчиваются матчи первого круга. Лишь в третий игровой день турнира свой путь на нём начинала прошлогодняя финалистка мэйджора Елена Рыбакина. Жребий не пощадил представительницу Казахстана: уже в стартовом поединке ей предстояло сразиться с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Известная чешка сейчас далека от своей лучшей формы, однако опыт и мастерство у неё никто не отбирал.

А вот 24-летняя уроженка Москвы, напротив, пребывает в отличных кондициях. Сезон-2024 Елена начала с титула на «пятисотнике» в Брисбене. В финале соревнований она разгромила вторую ракетку мира Арину Соболенко, отдав белоруске лишь три гейма. Благодаря завоёванному шестому титулу в карьере чемпионка Уимблдона-2022 со следующей недели вернулась на третью позицию в рейтинге WTA.

После Брисбена Рыбакина отправилась ещё на один австралийский «пятисотник», который проходил в Аделаиде. Многие топы решили пропустить этот престижный турнир, чтобы подготовиться к старту Australian Open именно в Мельбурне. Однако Елена выбрала другой путь и сыграла на соревнованиях в самом большом городе штата Южная Австралия. Однако с третьей ракеткой мира сыграла злую шутку банальная усталость. В результате Рыбакина прошла лишь один круг, уступив в 1/4 финала россиянке Екатерине Александровой.

Несмотря на поражение на четвертьфинальной стадии в Аделаиде, прошлогодняя финалистка австралийского ТБШ входила в число явных фаворитов на победу и в нынешнем розыгрыше турнира. Это отмечали многие эксперты. Так, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова сказала следующее.

«Она проиграла сколько, 15 геймов в пяти матчах на старте сезона? Подача Елены прекрасна. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, на мой взгляд, Рыбакина сейчас фаворитка турнира. Это покрытие подходит ей больше, чем Свёнтек. Ей нужно сохранить уверенность, доминировать и не получить травм. Титул будет разыгран между Рыбакиной и Свёнтек», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

А известный австралийский журналист Мэтт Троллоп ещё в декабре 2023 года в своей колонке выразил мнение, что именно Рыбакина может впервые в своей карьере стать победительницей Australian Open. Представитель СМИ обосновывал своё мнение на пяти главных факторах: профессиональный опыт победы на ТБШ, близкое подступление к победе на Australian Open 2023 года, успешная серия из 21 победы в 29 последних матчах в Австралии; преодоление тенденции снижения результативности после крупных побед, выдающееся мастерство в подаче.

Уже в первом круге казахстанской теннисистке предстояло встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Некогда лидер женского мирового рейтинга откровенно провалила прошлый сезон. Больше двух встреч на одном турнире именитая чешка последний раз выиграла на турнире в Штутгарте. Первые признаки уверенности 31-летняя уроженка Лоуни обрела лишь в новом сезоне, когда на старте Брисбена одолела четырёхкратную чемпионку Наоми Осаку. Но затем Каролина пала под натиском Елены Остапенко, а на старте Аделаиды не справилась со своей соотечественницей Катержиной Синяковой.

Счёт личных встреч в паре Рыбакина — Плишкова — 3-0 в пользу казахстанской спортсменки, причём все предыдущие поединки тоже состоялись на харде, и все они завершились в двух партиях. В последний раз они играли в феврале прошлого года в Абу-Даби (6:4, 6:2). Таким образом, статистика очных противостояний говорила о том, что Елене достаточно комфортно противостоять своей оппонентке.

Новое очное противостояние чемпионка Уимблдона-2022 откровенно провалила: она проиграла восемь (!) очков подряд, а прервать неприятную серию у неё удалось лишь на старте третьего гейма. Правда, затем Рыбакина сумела включиться, наладить приём и уже совсем скоро сделала обратный брейк — 2:2. Далее девушки уверенно брали свои подачи, однако в концовке партии у Каролины возникли трудности. Но она сумела выстоять, героически уйдя с трёх сетболов. Таким образом, победительница партии определялась на тай-брейке.

После трёх упущенных сетболов на приёме в 12-м гейме Елена отпустила соперницу вперёд на тай-брейке. Плишкова вела на тай-брейке со счётом 6:3, однако не смогла реализовать свои шансы. Отметим, что при счёте 6:3 и 6:4 у чешки не прошло её главное оружие — подача. Именно этот фактор и предопределил дальнейшее развитие событий на «теннисном пенальти». Рыбакина совершила маленький подвиг, сумев отыграться и вырвать победу в этой партии — 7:6 (6) за 54 минуты. Статистика сета: 11/18 у Лены, 8/18 у Каролины по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Елена Рыбакина Фото: Darrian Traynor/Getty Images

На этом 22-летняя уроженка Москвы не остановилась и продолжила двигаться на победной волне. Уже на старте второго сета Елена сделала брейк, который обеспечил ей комфортное преимущество вплоть до конца партии. На протяжении долгого периода времени спортсменки не позволяли друг другу ничего сделать на приёме, но в девятом гейме прошлогодняя финалистка Australian Open зацепилась на чужой подаче и даже заработала матчбол. Правда, его у Рыбакиной реализовать не получилось, а закрывать все вопросы в противостоянии с Плишковой предстояло на своей подаче, что представительнице Казахстана и удалось. Третья ракетка мира одержала итоговую победу со счётом 7:6 (6), 6:4. Далее Елена сыграет с представительницей России Анной Блинковой.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».