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Теннисные матчи среды 17 января 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

10 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов бьются за 3-й круг AO-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи среды 17 января
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За чем следить 17 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Каролина Возняцки (Дания, WC) – Мария Тимофеева (Россия, Q), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Возняцки
252
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Интрига: каким получится выступление Возняцки на втором ТБШ после возвращения?

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open — 2018 Каролина Возняцки пытается вернуться в тур после рождения двух детей. В конце прошлого сезона датчанка дошла до 4-го круга US Open и уступила лишь будущей чемпионке Кори Гауфф. Как сложится турнирный путь знаменитой чемпионки в Мельбурне? На старте она уверенно разобралась с польской теннисисткой Магдой Линетт, а теперь будет противостоять 20-летней россиянке Марии Тимофеевой, впервые в карьере пробившейся в основу ТБШ. Теннисистки ранее друг с другом не играли. Победительница встретится в 3-м круге с кем-то из пары Алина Корнеева — Беатрис Хаддад-Майя.

И подзаголовок-тизер: Каролина на первом же ТБШ напомнила о себе
Такой Возняцки не хватало теннису! Вылетела с US Open, но всё равно героиня турнира
Такой Возняцки не хватало теннису! Вылетела с US Open, но всё равно героиня турнира

🎾 3:00*: Павел Котов (Россия) – Флавио Коболли (Италия, Q), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Павел Котов
65
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
100
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Интрига: обновит ли Павел Котов свой рекорд на ТБШ?

Павел Котов установил личный рекорд, впервые одержав победу в основной сетке ТБШ. Теперь во втором круге Australian Open ему будет противостоять итальянец Флавио Коболли. На уровне ATP теннисисты ранее не играли, а вот на челленджерах в Италии-2021 дважды первенствовал Коболли. Победитель встретится в 3-м круге с лучшим теннисистом из пары Алекс де Минор — Маттео Арнальди.

В последнее время Павел заметно прогрессирует
«Для кубков придётся купить витрину побольше». Интервью с Котовым после крупнейшего финала
Эксклюзив
«Для кубков придётся купить витрину побольше». Интервью с Котовым после крупнейшего финала

🎾 3:00*: Камилла Рахимова (Россия) – Диан Парри (Франция), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
72
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Интрига: повторит ли Рахимова свой рекорд на «Шлемах»?

22-летняя россиянка Камилла Рахимова уже побила свой рекорд на Australian Open — смогла преодолеть барьер первого круга. Теперь в случае успеха в следующем матче Камилла повторит свой рекорд на «Шлемах» — 3-й круг (US Open — 2021 и «Ролан Гаррос» — 2023. Но для этого надо справиться с француженкой Диан Парри. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Онс Жабер — Мирра Андреева.

Камилла оказалась в числе 21 россиянина в сетке АО-2024
Все россияне на Australian Open — 2024: Медведев, Касаткина, Рублёв, Андреева и другие
Все россияне на Australian Open — 2024: Медведев, Касаткина, Рублёв, Андреева и другие

🎾 4:00*: Онс Жабер (Тунис, 6) – Мирра Андреева (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как сыграет Мирра Андреева со своим кумиром?

Год назад Мирра Андреева играла в финале юниорского AO, а теперь 16-летняя россиянка впервые впервые сыграла матч во взрослой сетке турнира и одержала победу. Её соперницей по второму кругу оказалась 6-я ракетка турнира Онс Жабер, которую Мирра называет своим кумиром. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Камилла Рахимова – Диан Парри.

Юная россиянка по итогам жеребьёвки узнала о важной встрече
Путь Мирры на дебютном Australian Open. Андреева может сыграть с кумиром и чемпионами ТБШ!
Путь Мирры на дебютном Australian Open. Андреева может сыграть с кумиром и чемпионами ТБШ!

🎾 4:30*: Александр Ковачевич (США, Q) – Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:30 МСК
Александр Ковачевич
101
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: сумеет ли Хачанов подтвердить прошлогодний результат?

Полуфиналист прошлогоднего Australian Open Карен Хачанов успешно принял старт в нынешнем розыгрыше, справившись в четырёх сетах с немцем Даниэлем Альтмайером. Дальше россиянину играть с американским квалифаером Александром Ковачевичем. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Победитель сыграет в 3-м круге с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Томаш Махач.

Россиянин устроил битву с Альтмайером
Хачанов за 4 часа победил немца с русскими корнями. Карен начал защиту полуфинала AO
Хачанов за 4 часа победил немца с русскими корнями. Карен начал защиту полуфинала AO

🎾 4:30*: Анастасия Захарова (Россия, Q) – Кайя Юван (Словения, LD), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:30 МСК
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
109
Словения
Кая Юван
К. Юван

Интрига: продлится ли сказка Захаровой?

Анастасия Захарова, которой 18 января исполнится 22 года, лишь с 8-й попытки сумела впервые пробиться из квалификации в основную сетку «Шлема» и сразу же одержала первую победу, причём над сеяной соперницей — Юлией Путинцевой. Дальше Анастасии играть с Кайей Юван, которая выбила из турнира Анастасию Потапову. Сумеет ли Захарова поквитаться за соотечественницу и продвинуться дальше по турнирной дистанции?

Мечта Анастасии Захаровой сбылась
Корнеева и ещё 2 россиянки выиграли квалификацию AO! Все они впервые в основной сетке ТБШ
Корнеева и ещё 2 россиянки выиграли квалификацию AO! Все они впервые в основной сетке ТБШ

🎾 5:00*: Алина Корнеева (Россия, Q) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Интрига: справится ли юная россиянка с 10-м номером посева?

Для 16-летней Алины Корнеевой сейчас каждый матч исторический. После победы на юниорском AO-2023 юная россиянка спустя год приехала в Мельбурн и сходу прошла все три круга квалификации. Следом Алина одержала в первом круге волевую победу над опытной испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Теперь же Корнеева сразится с 10-м номером посева Беатрис Хаддад-Майей. Девушки ранее не встречались на корте. Будущая победительница сыграет во втором круге с кем-то из пары Каролина Возняцки – Мария Тимофеева.

Алина в первом же матче показала серьёзность своих намерений
Вот это дебют! 16-летняя Корнеева одержала волевую победу на AO в 1-м в карьере матче ТБШ
Вот это дебют! 16-летняя Корнеева одержала волевую победу на AO в 1-м в карьере матче ТБШ

🎾 5:00*: Паула Бадоса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Паула Бадоса
100
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
46
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: чем закончится первая встреча Павлюченковой и Бадосы?

Опытные теннисистки, которые давно выступают в туре, Паула Бадоса и Анастасия Павлюченкова, ещё ни разу не играли друг с другом. Их первый в истории матч пройдёт в рамках 2-го круга Australian Open. Анастасия уверенно справилась в первом круге с хорваткой Донной Векич, Паула — с американкой Тейлор Таунсенд. А будущая победительница их противостояния дальше выйдет по сетке на кого-то из пары Аманда Анисимова — Надия Подороска.

Старт на АО-2024 получился успешным
Павлюченкова выбила из сетки сеяную соперницу. Анастасия — во втором круге Australian Open
Павлюченкова выбила из сетки сеяную соперницу. Анастасия — во втором круге Australian Open

🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) – Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 09:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
35
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сыграет Рублёв после тяжёлого пятисетовика?

Андрей Рублёв на старте Australian Open одержал непростую победу в пяти сетах над Тьяго Уайлдом. Теперь ему будет противостоять американец Кристофер Юбэнкс, с которым они ранее не играли. Будущий победитель встретится в 3-м круге с кем-то из пары Себастьян Корда — Кентен Алис.

Андрею пришлось непросто в матче с Тьяго Уайлдом
«Не тебе решать!» Рублёв поскандалил с судьёй в матче AO, который чуть не проиграл
Видео
«Не тебе решать!» Рублёв поскандалил с судьёй в матче AO, который чуть не проиграл

🎾 13:00*: Мария Саккари (Греция, 8) – Элина Аванесян (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 13:00 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
74
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: справится ли дебютантка АО с 8-й ракеткой мира?

Элина Аванесян удачно дебютировала на Australian Open, одержав волевую победу в первом круге над китаянкой Чжосюань Бай. Дальше 21-летней россиянке предстоит ещё более серьёзное испытание в лице 8-й ракетки мира Марии Саккари. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Марта Костюк — Элисе Мертенс.

Лучшего результата добилась на «Ролан Гаррос» — 2023
Считает кумиром Шарапову. Кто такая Элина Аванесян — сенсация «Ролан Гаррос» из России
Считает кумиром Шарапову. Кто такая Элина Аванесян — сенсация «Ролан Гаррос» из России
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