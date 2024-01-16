За чем следить 17 января на кортах Мельбурна.

10 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов бьются за 3-й круг AO-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Каролина Возняцки (Дания, WC) – Мария Тимофеева (Россия, Q), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится выступление Возняцки на втором ТБШ после возвращения?

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open — 2018 Каролина Возняцки пытается вернуться в тур после рождения двух детей. В конце прошлого сезона датчанка дошла до 4-го круга US Open и уступила лишь будущей чемпионке Кори Гауфф. Как сложится турнирный путь знаменитой чемпионки в Мельбурне? На старте она уверенно разобралась с польской теннисисткой Магдой Линетт, а теперь будет противостоять 20-летней россиянке Марии Тимофеевой, впервые в карьере пробившейся в основу ТБШ. Теннисистки ранее друг с другом не играли. Победительница встретится в 3-м круге с кем-то из пары Алина Корнеева — Беатрис Хаддад-Майя.

🎾 3:00*: Павел Котов (Россия) – Флавио Коболли (Италия, Q), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: обновит ли Павел Котов свой рекорд на ТБШ?

Павел Котов установил личный рекорд, впервые одержав победу в основной сетке ТБШ. Теперь во втором круге Australian Open ему будет противостоять итальянец Флавио Коболли. На уровне ATP теннисисты ранее не играли, а вот на челленджерах в Италии-2021 дважды первенствовал Коболли. Победитель встретится в 3-м круге с лучшим теннисистом из пары Алекс де Минор — Маттео Арнальди.

🎾 3:00*: Камилла Рахимова (Россия) – Диан Парри (Франция), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Рахимова свой рекорд на «Шлемах»?

22-летняя россиянка Камилла Рахимова уже побила свой рекорд на Australian Open — смогла преодолеть барьер первого круга. Теперь в случае успеха в следующем матче Камилла повторит свой рекорд на «Шлемах» — 3-й круг (US Open — 2021 и «Ролан Гаррос» — 2023. Но для этого надо справиться с француженкой Диан Парри. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Онс Жабер — Мирра Андреева.

🎾 4:00*: Онс Жабер (Тунис, 6) – Мирра Андреева (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Мирра Андреева со своим кумиром?

Год назад Мирра Андреева играла в финале юниорского AO, а теперь 16-летняя россиянка впервые впервые сыграла матч во взрослой сетке турнира и одержала победу. Её соперницей по второму кругу оказалась 6-я ракетка турнира Онс Жабер, которую Мирра называет своим кумиром. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Камилла Рахимова – Диан Парри.

🎾 4:30*: Александр Ковачевич (США, Q) – Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов подтвердить прошлогодний результат?

Полуфиналист прошлогоднего Australian Open Карен Хачанов успешно принял старт в нынешнем розыгрыше, справившись в четырёх сетах с немцем Даниэлем Альтмайером. Дальше россиянину играть с американским квалифаером Александром Ковачевичем. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Победитель сыграет в 3-м круге с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Томаш Махач.

🎾 4:30*: Анастасия Захарова (Россия, Q) – Кайя Юван (Словения, LD), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлится ли сказка Захаровой?

Анастасия Захарова, которой 18 января исполнится 22 года, лишь с 8-й попытки сумела впервые пробиться из квалификации в основную сетку «Шлема» и сразу же одержала первую победу, причём над сеяной соперницей — Юлией Путинцевой. Дальше Анастасии играть с Кайей Юван, которая выбила из турнира Анастасию Потапову. Сумеет ли Захарова поквитаться за соотечественницу и продвинуться дальше по турнирной дистанции?

🎾 5:00*: Алина Корнеева (Россия, Q) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли юная россиянка с 10-м номером посева?

Для 16-летней Алины Корнеевой сейчас каждый матч исторический. После победы на юниорском AO-2023 юная россиянка спустя год приехала в Мельбурн и сходу прошла все три круга квалификации. Следом Алина одержала в первом круге волевую победу над опытной испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Теперь же Корнеева сразится с 10-м номером посева Беатрис Хаддад-Майей. Девушки ранее не встречались на корте. Будущая победительница сыграет во втором круге с кем-то из пары Каролина Возняцки – Мария Тимофеева.

🎾 5:00*: Паула Бадоса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первая встреча Павлюченковой и Бадосы?

Опытные теннисистки, которые давно выступают в туре, Паула Бадоса и Анастасия Павлюченкова, ещё ни разу не играли друг с другом. Их первый в истории матч пройдёт в рамках 2-го круга Australian Open. Анастасия уверенно справилась в первом круге с хорваткой Донной Векич, Паула — с американкой Тейлор Таунсенд. А будущая победительница их противостояния дальше выйдет по сетке на кого-то из пары Аманда Анисимова — Надия Подороска.

🎾 9:00*: Кристофер Юбэнкс (США) – Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв после тяжёлого пятисетовика?

Андрей Рублёв на старте Australian Open одержал непростую победу в пяти сетах над Тьяго Уайлдом. Теперь ему будет противостоять американец Кристофер Юбэнкс, с которым они ранее не играли. Будущий победитель встретится в 3-м круге с кем-то из пары Себастьян Корда — Кентен Алис.

🎾 13:00*: Мария Саккари (Греция, 8) – Элина Аванесян (Россия), Australian Open, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли дебютантка АО с 8-й ракеткой мира?

Элина Аванесян удачно дебютировала на Australian Open, одержав волевую победу в первом круге над китаянкой Чжосюань Бай. Дальше 21-летней россиянке предстоит ещё более серьёзное испытание в лице 8-й ракетки мира Марии Саккари. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница дальше встретится с кем-то из пары Марта Костюк — Элисе Мертенс.