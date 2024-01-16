«Тотальный теннис». Рублёв сразится на АО с американцем, который чуть не обыграл Медведева

Андрей Рублёв непросто стартовал на этом Australian Open. В первом круге ему сразу пришлось отыграть изнурительный пятисетовик с решающим тай-брейком против 77-й ракетки мира Тьяго Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6). Активная игра и стабильные подачи помогли Андрею вытащить эту встречу, но состояние россиянина всё же вызвало некоторые опасения.

Развеять сомнения насчёт своей формы Рублёву предстоит в среду, 17 января. Во втором круге AO Андрей поборется с 35-й ракеткой мира Кристофером Юбэнксом. Не самый проходной соперник, однако.

Лучший сезон и проклятие Медведева

27-летний Юбэнкс с прошлого сезона показывает лучшие результаты в карьере. В 2023 году американец ворвался в топ-100 рейтинга ATP и ко второй половине сезона поднялся до первой тридцатки, выиграл дебютный турнир серии-250 на Мальорке и попал в число номинантов на премию «Прогресс года». Кристофер уступил награду Яннику Синнеру, но всё же был отмечен боссами про-тура.

Что до крупных турниров, то на них лучшим результатом Юбэнкса стали четвертьфиналы Уимблдона и «Мастерса» в Майами. Оба раза Кристофера в шаге от полуфиналов остановил Даниил Медведев. И если в США россиянин одержал победу в двух сетах со счётом 6:3, 7:5, то в Великобритании Даниилу пришлось несладко. На лондонских кортах американец вымотал Медведева, устроив ему трёхчасовой пятисетовик (6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1).

Со стороны достижения Юбэнкса за последний год кажутся не слишком уж выдающимися, но сам Кристофер оценивает свои последние результаты на высоком уровне.

«Были и взлёты, и падения, но в концовке стало появляться больше позитивных моментов, и всё пошло хорошо. Надеюсь, что смогу продолжить эту тенденцию. Посмотрим, что в итоге принесёт мне лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой, поэтому я надеюсь продолжать в том же духе», – делился Юбэнкс на одной из пресс-конференций во время турнира в Атланте.

Под крылом Осаки и Гауфф

Благодаря прошлогодним успехам Юбэнкс получил признание от топовых теннисистов. Одним из первых о Кристофере заговорил уже принципиальный соперник американца – Даниил Медведев.

«Очень тяжёлый соперник. Мы с тренером говорим, что он показывает тотальный теннис. Ничего не боится, просто идёт вперёд. Наносит очень быстрые удары, при первой возможности выходит к сетке. Сильно подаёт.

Я давно его знаю, и в этом году он смог найти что-то такое, чего раньше у него не было. Это стабильность во всём. После первого титула у тебя вырастают крылья, по нему это видно. Сейчас кажется, что он долгие годы будет фаворитом. Но наверняка сказать никогда нельзя. Сейчас он играет великолепно», – поделился Медведев во время Уимблдона в прошлом сезоне.

Кристофер Юбэнкс на корте Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Бывший №4 рейтинга ATP Джеймс Блэйк также похвалил Кристофера.

«Он стал суперзвездой дома, и это просто здорово видеть, потому что он этого заслуживает, он самый настоящий парень, усердно учится, работает в спортзале. Я всегда думал, что быть самим собой на корте действительно нравится болельщикам. Будь то Пит Сампрас, очень замкнутый и очень сосредоточенный, или Марат Сафин, который ломает ракетки. Юбэнкс действительно такой, и я думаю, что это видно фанатам, когда он развлекается», – цитирует Блэйка Sky Sports.

Сам Юбэнкс рассказывал о поддержке со стороны Кори Гауфф и Наоми Осаки.

«Главное, что они обе мне давно говорили: я должен быть на этом уровне. Долгое время я сомневался, что мне хватит стабильности. Знал, что могу феерить в отдельных матчах, доставлять соперникам неприятности. Не знаю, правда ли я верил, что смогу стабильно проводить один матч за другим с оппонентами высокого уровня.

Кори говорила мне об этом очень долгое время, и Наоми сказала то же самое. Укрепить свою веру в себя – это самое важное. И когда они говорят о своей уверенности, я тоже начинаю верить в себя», – признался Кристофер по ходу Уимблдона-2023.

История встреч с Рублёвым

Официальных матчей на уровне ATP Юбэнкс и Рублёв не играли. Однако у теннисистов есть в запасе одна личная встреча: Кристофер и Андрей виделись во время выставочного турнира UTS (Ultimate Tennis Showdown), где победу забрал россиянин – 18:12, 18:12, 20:15.

И всё же первая встреча Юбэнкса и Рублёва на официальных турнирах, которая состоится во втором круге АО, будет показательнее игры на выставочных соревнованиях. Матч Андрея и Кристофера в Мельбурне пройдёт в среду, 17 января. Начало – в 9:00 по московскому времени.

Australian Open – 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».