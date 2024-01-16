Встречается с сыном премьер-министра Греции. Кто следующая соперница россиянки Аванесян

Восьмая ракетка WTA Мария Саккари идёт одной из фавориток на этом АО, а точнее, замыкает десятку.

Что удивительно, ведь путь Саккари на турнирах «Большого шлема» в 2023 году шокирует. Она дошла до третьего круга в Австралии, где проиграла Чжу Линь, а затем уступила в первом раунде трёх последующих мэйджоров: Каролине Муховой на «Ролан Гаррос», Марте Костюк на Уимблдоне и Ребеке Масаровой на USO. «Это, наверное, рекорд, такого никогда раньше не случалось», – иронично говорила она в конце года. Но победа на турнире в Гвадалахаре осенью 2023-го вновь вернула её в гонку за «Шлемом» в Мельбурне.

Во втором круге она встретится с россиянкой Элиной Аванесян.

«Не хотела, чтобы мы страдали»

Саккари родилась в Афинах в семье профессиональных теннисистов Анжелики и Димитриоса. Родители серьёзных успехов не добились, зато вырастили самую высокорейтинговую греческую теннисистку – Мария была третьей в мире. Хотя предпосылок для этого было мало: на старте карьеры она совсем не блистала, поэтому даже подумывала всё бросить и заняться учёбой – после школы поступить в колледж.

«Они были так далеко. Они были намного лучше. Я ясно видела, что они на другом уровне», – говорила Саккари, озираясь на своих соперниц по рейтингу – со спонсорами и финансовой поддержкой. Ни того, ни другого у Марии не было. Федерация тенниса Греции никак не помогала, так что родители тащили дочь на себе, хотя не особо хотели, чтобы та играла в теннис.

Мария Саккари Фото: Julian Finney/Getty Images

«Мама знала, что нужно многим пожертвовать. Она не хотела, чтобы мы страдали», – вспоминала Саккари. Её дедушка выступал в Кубке Дэвиса, мать, достигшая 43-го места в мире, дважды выходила в 1/16 финала «РГ» и даже потрепала Крис Эверт на её пути к титулу «Ролан Гаррос» в 1985 году. О жертвах семья Марии знала.

Первые успехи в про-туре и чудо-тренер

В конце концов Саккари перешла на ITF pro, на этом уровне выиграв семь турниров. Прогресс был медленным, но постоянным, несмотря на отсутствие инфраструктуры: афинский теннисный клуб был единственным в центре греческой столицы – в основном с грунтовыми кортами.

Поэтому в 18 лет Мария из Греции в одиночку переехала в Барселону, что заставило её осознать – пора принимать решения самостоятельно. Она дебютировала на турнирах «Большого шлема» в 20 лет, пройдя квалификацию Australian Open – 2016 с первой попытки и добравшись до второго круга. Годом позже рассталась с тренером Томасом Йоханссоном и начала работать с тогда 23-летним британским специалистом Томом Хиллом. О чём он и рассказал на Кубке Кремля. «Я был в Риме, искал у отеля хорошее место, где бы продавалось мороженое. Мария и её мама тоже его искали, так что мы пошли есть мороженое вместе».

Уже пару лет спустя союз добрался до топ-20 WTA. Саккари и Хилл одного возраста: они росли и совершенствовались вместе, и оба полны решимости испытать пределы возможностей друг друга на корте. «Приятно иметь кого-то твоего возраста. Кто действительно понимает тебя и поддерживает твои решения», – говорит Саккари.

«Один из лучших себе подарков»

Вместе они развивались и физически, и ментально. Во время карантина она даже хотела участвовать в национальном чемпионате Греции по лёгкой атлетике со своим личным рекордом на дистанции 100 метров – 12,7 секунды. Но чаще Мария говорит о внутренней трансформации. «Я ни от кого это не скрываю – работаю с психологом. Вероятно, это один из лучших подарков, которые я когда-либо делала себе, потому что улучшило меня как личность, а также как игрока. Это лучшее, что произошло в моей карьере, тогда был мой поворотный момент».

Результаты пришли уже на «РГ» 2021 года, где она дошла до своего первого полуфинала ТБШ и имела матч-пойнт до поражения от Барборы Крейчиковой. Тогда же она дала душераздирающую пресс-конференцию: «Я начала думать, что мне осталось одно очко до выхода в финал. И это ошибка новичка».

В нужное русло она вернулась быстро: поработала со своим психологом и к концу лета вышла во второй полуфинал – уже US Open, обыграв трёх сеяных из топ-10 подряд (№4 Каролину Плишкову, №6 Бьянку Андрееску и №10 Петру Квитову), но уступила будущей чемпионке Эмме Радукану.

Встречается с сыном премьер-министра Греции

Примерно в это же время она повстречалась с нынешним бойфрендом – сыном премьер-министра Греции Константиносом Мицотакисом. Фото с ним украсило её социальные сети, а небольшая приписка – «Я люблю тебя» – говорила о серьёзности намерений.

Мария Саккари с бойфрендом Фото: из личного архива Марии Саккари

Подробнее о своих чувствах Мария рассказала изданию Alpha: «Константинос — прямой парень. Я могу говорить с ним часами». Он родом из очень известной семьи Греции с политическими связями. Его отец Кириакос Мицотакис – нынешний премьер-министр Греции. Эту должность ранее занимал его дед, которого и звали также – Константинос. Двоюродный брат Мицотакиса Костас Бакояннис — мэр Афин, а тетя Дора Бакояннис работала министром иностранных дел страны.

Её избранник также помог пережить Марии не лучшие времена в её жизни. «В 2022 году всё шло отлично. Я поднялась на третью строчку, но потом случился спад. Я немного потеряла рассудок; всё произошло слишком быстро. Я оказалась даже близка к №1 WTA. И не была к этому готова. У меня начинались приступы паники, были матчи, на которых я даже не могла дышать. Даже думала, что упаду в обморок. В общем, была морально и эмоционально истощена — боялась выходить на корт», — объяснила Саккари.

Мария Саккари в финале Индиан-Уэллса Фото: Robert Prange/Getty Images

Депрессия накатила после того, как Саккари стала финалисткой четырёх турниров, в том числе в Индиан-Уэллсе. О чём она и поведала в сериале от Netflix Break Point. «Это было странно: необычно видеть себя с этой стороны, но также было приятно напомнить себе, как прошли эти две недели и как прошёл прошлый сезон».

Саккари живёт в Монте-Карло и иногда тренируется в соседней академии Патрика Муратоглу, где базируется её земляк Стефанос Циципас. «Я знаю Стефаноса с тех пор, как он был ребёнком. Знаю всю его семью. Наши мамы играли вместе. Он отличный сын и хороший парень. Некоторые игроки меняются, когда добиваются успеха, но он тот же парень, каким был пять лет назад».

Мария надеется, что они помогут «вернуть теннис на карту мира» в Греции. «Очевидно, что это не футбол и баскетбол, которые очень популярны в Греции, но я думаю, что теннис может стать третьим видом спорта в стране. Раньше теннис редко показывали по телевизору, но мои матчи WTA теперь регулярно в сетке ТВ».