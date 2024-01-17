Второй разгром в Мельбурне! Соболенко катком прошлась по чешскому дарованию

В cреду, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне стартовали матчи второго круга. В женском одиночном разряде сегодня свой поединок проводила лишь одна белоруска — Арина Соболенко. В соперницах у второй ракетки мира была 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова, которая занимает 107-е место в женской мировой табели о рангах.

Действующая чемпионка Australian Open Арина начала защиту титула игрой с 18-летней немкой Эллой Зайдель, 172-й ракеткой мира. Белоруска отдала лишь гейм представительнице Германии со счётом 6:0, 6:1. Таким образом, Арина одержала свою самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема», обновив предыдущий личный рекорд. Ранее на ТБШ белорусская спортсменка уступала как минимум два гейма в каждой игре. После успешного старта на австралийском мэйджоре Соболенко дала интервью.

«Мне всё ещё нужно много работать и работать ради своей мечты. Удивительно, что мне удалось достичь стольких целей в теннисе. Впереди ещё много всего. Я очень много работаю, чтобы достичь всех своих целей. Я благодарна за всё, что у меня есть в жизни, и за каждую возможность, которую я использовала на этом невероятном корте перед вами, ребята. Я действительно так скучала по вам. Надеюсь, я смогу остаться здесь до самого последнего дня!» — признавалась Соболенко.

А перед Открытым чемпионатом Австралии Арина заявила, что считает себя трудоголиком.

«Это тяжело. Честно говоря, это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я не могу без этого даже в выходные, когда просто сижу дома или в номере. Мне нужен график. Мне нужно просыпаться, идти на тренировку, потом отдыхать и снова тренироваться.

Для меня оставаться дома суперскучно. Просто невозможно. Я считаю, что усердно работать на самом деле очень весело. Мне это нравится. Мне не так сложно усердно работать и продолжать совершенствоваться. Я делаю это всю жизнь», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира.

Соперница Соболенко, Фрухвиртова-младшая, является одной из самых перспективных теннисисток WTA-тура. На старте турнира «Большого шлема» талантливая чешка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, одолела Ану Богдан из Румынии со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Фрухвиртова одержала победу в возрасте 16 лет и 287 дней. Она стала самой молодой теннисисткой с победой в основной сетке Australian Open с 2020 года, когда Кори Гауфф переиграла Наоми Осаку. Позднее это достижение Бренды перекрыла россиянка Алина Корнеева, которая прошла Сару Соррибес-Тормо из Испании. Как отметило издание Opta Ace, это первый случай с 2007 года, когда сразу две 16-летние теннисистки одержали победы на стадии 1/64 финала турнира «Большого шлема». 17 лет назад этого добились Каролина Возняцки и Тамира Пашек на «Уимблдоне». Стоит отметить, что Бренда Фрухвиртова — самая молодая теннисистка, которой предстояло сразиться с соперницей из топ-2 рейтинга на Открытом чемпионате Австралии со времен Николь Вайдишовой в 2005 году (против Линдси Дэвенпорт).

Бренда Фрухвиртова Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В Мельбурне чешка и белоруска проводили дебютное очное противостояние. Начало встречи выдалось для второй ракетки мира весьма успешным. Она сделала ранний брейк и повела со счётом 2:0 за счёт более активных действий на корте. Однако уже следующий гейм Арина откровенно провалила, не взяв в нём ни одного очка. Далее девушки уверенно брали свои подачи, раз за разом выдавая эффектные розыгрыши. Но всё же в концовке Бренда подсела и не удержала свою подачу при счёте 4:3 в пользу оппонентки. На втором брейк-пойнте Арина заставила чешку тянуться к мячу, та пробила слева в сетку, отдав важный гейм. Соболенко, в свою очередь, спокойно подала на сет, забрав его со счётом 6:3. Статистика партии: 15/16 у белоруски по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 3/10 у чешки.

На этом 25-летняя уроженка Минска не остановилась. В дальнейшем у неё не возникло ни малейших проблем в игре против юного дарования. Уже после четырёх геймов второго сета чемпионка Australian Open 2023 года повела со счётом 4:0. Преимущество Арины на корте не вызывало никакого сомнения. За весь второй сет Бренда не заработала ни единого брейк-пойнта, а на своей подаче вторая ракетка мира проиграла лишь три розыгрыша. В результате встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу прошлогодней чемпионки Мельбурна за 1 час 7 минут. В 1/16 финала австралийского ТБШ Соболенко сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Ребека Масарова (Испания).

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».