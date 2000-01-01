Аналитики назвали фавориток Australian Open — 2024
Opta спрогнозировала, кто выиграет Australian Open — 2024 среди женщин. В топ-6 фавориток турнира вошла россиянка!
6-е место — Мирра Андреева
Шансы россиянки на победу оцениваются в 3,41%. По мнению аналитиков, вероятность попадания Мирры в финал — 7,82%, в полуфинал — 17,65, а в четвертьфинал — 38,47%.
5-е место — Елена Рыбакина
Вероятность чемпионства казахстанской теннисистки — 6,05%. Шансы Елены на участие в финале — 11,10%, в полуфинале — 19,89%, а в четвертьфинале — 33,56%.
4-е место — Джессика Пегула
Шансы американки на титул равны 7,56%. Вероятность попадания Джессики в финал — 12,89%, в полуфинал — 21,33%, в четвертьфинал — 34,39%.
3-е место — Арина Соболенко
Вероятность победы белоруски — 10,60%. Шансы на участие Арины в финале — 19,05%, в полуфинале — 32,44 %, в четвертьфинале — 46,05%.
2-е место — Ига Свёнтек
Шансы на чемпионство польской теннисистки — 15,21%. Вероятность попадания Иги в финал — 22,94%, в полуфинал — 33,11%, в четвертьфинал — 44,31%.
1-е место — Коко Гауфф
Американка возьмёт титул с вероятностью 18,02%. Шансы на участие в финале у Коко 30,31%, в полуфинале — 47,20%, в четвертьфинале — 66,26%.
Аналитики назвали фавориток Australian Open — 2024. Кто выиграет турнир?
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