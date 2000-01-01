Суперкомпьютер назвал фаворитов AO-2024
Аналитическая компания Opta с помощью суперкомпьютера определила главных фаворитов Australian Open — 2024. Кто же претендует на победу в турнире?
6-е место — Андрей Рублёв
Аналитики оценили шансы россиянина на победу в 4,90%. Вероятность выхода Рублёва в финал — 9,35%, в полуфинал — 19,70%, а в четвертьфинал — 40,32%.
5-е место — Григор Димитров
Вероятность чемпионства болгарского теннисиста — 5,53%. Шансы Димитрова на участие в финале — 11,85%, в полуфинале — 19,94%, в четвертьфинале — 31,76%.
4-е место — Даниил Медведев
Шансы россиянина на титул — 6,79%. Вероятность выхода Медведева в финал — 13,77%, в полуфинал — 22,51%, в четвертьфинал — 34,09%.
3-е место — Карлос Алькарас
Вероятность победы испанца — 9,10%. Шансы Алькараса на попадание в финал — 17,28%, в полуфинал — 28,54%, в четвертьфинал — 41,42%.
2-е место — Янник Синнер
Шансы итальянца на чемпионство — 14,51%. Вероятность выхода Синнера в финал — 22,55%, в полуфинал — 40,36%, в четвертьфинал — 59,11%.
1-е место — Новак Джокович
Серб возьмёт титул с вероятностью 25,01%. Шансы на выход в финал у Джоковича — 35,18%, в полуфинал — 51,35%, в четвертьфинал — 66,14%.
Суперкомпьютер назвал претендентов на титул Australian Open — 2024. Кто выиграет турнир?
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