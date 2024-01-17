Российский день на Australian Open! Аванесян эффектно обыграла 8-ю сеяную турнира

Помимо Мирры Андреевой, Марии Тимофеевой, Анастасии Захаровой, Карена Хачанова и Андрея Рублёва, сегодняшний игровой день на Открытом чемпионате Австралии ознаменовался победой ещё одной россиянки Элины Аванесян. 74-я ракетка мира, ранее выбившая из борьбы китаянку Чжосюань Бай, снова добилась успеха и шагнула в третий круг.

Элина обыграла серьёзную соперницу: восьмую сеяную турнира Марию Саккари. Да, гречанка в последнее время играет не слишком стабильно, но человек находится в топ-10 и в целом представляет из себя серьёзную силу. Саккари известна своим характером, вспыльчивостью, атлетизмом. Мария старается играть в активный теннис.

«Мария – очень хороший игрок. Надеюсь, мы будем играть на большом корте, мне это придаёт больше положительных эмоций, мотивирует. Я просто также попытаюсь насладиться этим моментом и показать всё, что я могу. Мне кажется, двухдневный перерыв мне поможет, потому что предыдущий матч был довольно-таки тяжёлым, хорошо иметь больше времени для подготовки. Постараюсь подготовиться как можно лучше», – говорила Элина перед игрой.

Этот поединок был поставлен четвёртым, последним запуском на Арене Маргарет Корт и начался поздним вечером по местному времени. Всё дело в том, что Стефанос Циципас долго расправлялся с Джорданом Томпсоном, затянув следующий запуск.

Как прошёл первый сет между девушками? Сразу повела Элина с брейком в стартовой партии, и то, что Мария сумела сравнять счёт в середине сета, ничуть россиянку не сбило — она тут же вновь взяла подачу соперницы и на этот раз преимущество уже не упустила. 12/15 у Аванесян по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 12/18 – у Саккари.

Элина хорошо выглядела психологически, старалась держать мяч в корте и как можно меньше ошибаться. Интересно, что теннисистки впервые играли друг с другом, поэтому изучить друг друга досконально попросту не могли. Тем более занимательным становился отчётный поединок.

Да, порой Аванесян играла немножко пассивно и высоко, но здесь нужно учитывать остроатакующий стиль Саккари. Конечно, в таких ситуациях приходится защищаться.

Элина Аванесян Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй сет получился нервным и длинным. Греческая публика, оставшаяся на трибунах после матча Циципаса, активно поддерживала Марию. Но греческой спортсменке это не помогло, Аванесян снова забрала партию со счётом 6:4, а вместе с ней и весь матч.

После несколько нервного начала партии с тремя брейками подряд удалось Элине собрать нервы в кулак и пусть не без борьбы, но взять все остававшиеся геймы на своей подаче. При этом и на приёме цеплялась Аванесян, пусть до брейк-пойнтов дело уже и не доходило. Россиянка в интервью на корте отметила, что удалось ей справиться с нервами и эмоциями сегодня. «Fight and believe» написала Элина на камере — «бороться и верить». Что касается статистики, то 17/24 у Аванесян по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 23/43 – у Саккари. Во втором сете, получается, 5/9 и 11/25 было у девушек.

В третьем круге Australian Open россиянке предстоит встреча с крепкой украинкой Мартой Костюк. Будет сложно, но Элина уже доказала, что готова проходить на своём турнирном пути любые трудности. С нетерпением ждём следующего матча нашей теннисистки.