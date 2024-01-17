«Где нижнее бельё?» Винус Уильямс в вульгарном наряде шокировала публику на AO-2010

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс не собирается завершать карьеру. 43-летняя американка планирует вернуться в тур в марте этого года на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В минувшем сезоне она провела 10 матчей и выиграла три, в том числе одолела 16-ю ракетку мира Веронику Кудерметову на «тысячнике» в Цинциннати.

Результат Винус нельзя назвать ужасным, особенно с учётом возраста. Но и впечатляющим он не является. Легендарной американке во многом мешали проблемы со здоровьем после пугающего падения на Уимблдоне, когда она поскользнулась на траве и кричала от боли. Уильямс быстро вернулась, но после вылета в первом раунде US Open решила досрочно завершить сезон, чтобы полноценно восстановиться и без каких-либо ограничений выступать в 2024 году.

«Я делала всё возможное, чтобы восстановиться к US Open. Я не набрала форму, поэтому сейчас просто отдыхаю, прежде чем вернуться. Я ориентируюсь на март, именно тогда турниры вернутся в Штаты, так что моя цель – быть в строю, когда турниры вернутся в США», — заявила Уильямс.

Конечно, будет приятно вновь увидеть легендарную американку на корте. Можно только похвалить Уильямс за долговечность и стремление к игре в столь солидном для спортсменки возрасте. Она уйдёт из тенниса позже своей младшей сестры, 23-кратной чемпионки ТБШ Серены. Тем не менее каких-либо значимых свершений от Винус ждать не приходится, за исключением теоретических локальных успехов вроде побед над представительницами топ-20.

Прошли те годы, когда сёстры Уильямс являлись самыми обсуждаемыми теннисистками мира. Не только из-за их доминирующей игры на корте. Винус и Серена часто попадали в различные скандальные ситуации, в том числе не раз шокировали публику вызывающими образами на корте. Один из таких случаев произошёл на Australian Open – 2010, когда Уильямс-старшая предстала перед зрителями в крайне противоречивом наряде.

Винус Уильямс на Australian Open — 2010 Фото: Mark Kolbe/Getty Images

В Мельбурне Винус играла в жёлтом облегающем платье собственного дизайна, которое вызвало бурное обсуждение в блогосфере и фанатской среде. Многим наряд американки казался слишком откровенным и вульгарным.

«Это полностью мой дизайн. Основано на моих старых зарисовках. Наконец-то получилось выпустить это платье. Идея заключалась в том, чтобы создать иллюзию глубокого выреза», — заявила Винус на старте турнира, когда журналисты спросили её об эпатажном наряде.

Само платье являлось лишь половиной проблемы. Винус также выбрала очень нестандартное нижнее бельё к основному наряду – трусики телесного цвета. Издалека всё выглядело так, будто на Уильямс вообще нет нижнего белья. Такое ощущение было у зрителей на трибунах и тех, кто смотрел трансляции её матчей по телевизору. Только при огромном приближении наличие белья под платьем теннисистки всё-таки просматривалось.

Наряд Винус Уильямс на Australian Open — 2010 с близкого расстояния Фото: Lucas Dawson/Getty Images

Зрителям подобный образ не слишком нравился. В Мельбурне Уильямс регулярно освистывали, а любители тенниса со всего мира писали огромное количество гневных комментариев на её официальном сайте и личных страницах в соцсетях. Винус долго их игнорировала, но всё-таки решила отреагировать на одно из более-менее приличных замечаний.

«Пожалуйста, наденьте приличные трусики. Я смотрю теннис не для того, чтобы увидеть ваши обнажённые ягодицы!» — написала девушка на личном сайте Винус.

«Я ношу бельё того же цвета, что и моя кожа. Поэтому разрезы на моём платье создают особый эффект», — ответила Уильямс.

Не лучшая реакция, которая ещё больше усилила критику в адрес Винус. Не стеснялись в выражениях даже СМИ, которые обычно не делают резких оценочных суждений.

«Где нижнее бельё, Винус?» — с таким ехидным заголовком вышел материал The Guardian.

«Винус, смени нижнее бельё, пожалуйста. Женский теннис требует привлечения дополнительного внимания, но это уже перебор», — отмечалось в материале Daily Mail

«Даже доля секунды предположения об отсутствии нижнего белья — это недопустимо. Люди перестают смотреть игру. Я думаю, Винус зашла слишком далеко. Мне нравится её платье. Я понимаю, что она опасалась потери эффекта от вырезов при неправильном выборе трусиков, но всё-таки можно было найти куда лучший вариант», — написала известный модный обозреватель Трэйси Лестер для журнала Glamour.

Зрители наблюдали за выступлением Винус на Australian Open — 2010 довольно долго. В одиночном разряде американка дошла до четвертьфинала, где уступила китаянке Ли На. За сестру на следующей стадии отомстила Серена, которая в конечном счёте взяла в Мельбурне кубок, одолев в финале Жюстин Энен.

А вот в парном разряде Винус дошла до самого конца, выиграв титул вместе с Сереной. В финале сёстры Уильямс разобрались с американкой Лизель Хубер и зимбабвийкой Карой Блэк.

Винус и Серена Уильямс выиграли титул в парном разряде на Australian Open — 2010 Фото: Mark Kolbe/Getty Images

От своих принципов Винус не отказалась. Продолжала играть в жёлтом платье с вырезами в том же нижнем белье телесного цвета даже после массовой критики. Американка ещё раз доказала, что ради своих принципов готова пойти против общественного мнения.

Хотя со временем Уильямс-старшая, кажется всё-таки поняла, что слегка перестаралась в Мельбурне. Да, впоследствии она неоднократно выходила на корт в ярких и эпатажных нарядах, но всё-таки со стандартным нижним бельём, которое не вызывало много возмущения.