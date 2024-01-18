Снова «Калинка-Малинка» раздаётся с трибун. Ещё одна россиянка — в третьем круге АО

В четверг, 18 января, на Australian Open в Мельбурне завершаются матчи второго раунда. Одной из теннисисток, игравших первым запуском, была россиянка Анна Калинская. Ей противостояла 33-летняя представительница Нидерландов Аранча Рус. В первом круге сегодняшние соперницы столкнулись с разным уровнем сопротивления. Если Калинская лишь в трёх сетах прошла квалифаера из США Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), то Рус неожиданно оказалась на голову сильнее 24-й сеяной украинки Ангелины Калининой — 6:1, 6:0.

Анну, к слову, поддерживают на турнире. В её матчах болельщики на трибунах исполняют известную русскую народную песню «Калинка-Малинка».

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Калинская отлично провела первый сет. В трёх геймах на своей подаче она отдала сопернице лишь четыре очка, а сама в четырёх геймах на приёме сделала три брейка и забрала партию со счётом 6:1.

Во втором сете россиянка также владела преимуществом, хотя для победы пришлось поднапрячься. В четвёртом гейме Анна взяла чужую подачу и повела 3:1. В пятом гейме Рус впервые заработала брейк-пойнт, но упустила его. А вот в седьмом гейме голландка впервые сделала брейк — и только затем лишь, чтобы вновь отдать свою подачу.

Так счёт стал 5:3 в пользу Калинской. Она подавала на матч, но упустила матчбол, после чего Рус, подавая в 10-м гейме, сравняла счёт — 5:5. Но в концовке россиянка дожала соперницу, забрав следующие два гейма. В 12-м гейме Анна использовала первый матчбол на приёме — 6:1, 7:5 за 1 час 23 минуты.

В третьем круге Калинская сыграет либо с Дарьей Касаткиной (14), либо с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс. Вчера, 17 января, в 1/16 финала вышли Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Элина Аванесян.

Также на турнире едва не состоялась первая громкая сенсация. Четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Ига Свёнтек играла с финалисткой AO-2022 Даниэль Коллинз, 62-м номером рейтинга WTA. В первом сете Коллинз первой добилась брейка, но тут же отдала свою подачу, после чего Свёнтек сравняла счёт — 3:3. В девятом гейме полька ещё раз взяла подачу соперницы, а затем подала на сет — 6:4.

Вторую партию Ига начала с брейка, но затем в её игре случился провал: пять проигранных геймов подряд, в том числе три — на своей подаче! При 5:1 Даниэль не смогла подать на сет, упустив четыре сетбола. В восьмом гейме она не использовала ещё один сетбол, теперь уже на приёме, но в девятом всё-таки подала на партию со второй попытки — 6:3.

В решающем сете Свёнтек проигрывала 1:4 с двумя брейками. Но проявила настоящую волю к победе: в шестом гейме полька отыграла один брейк, затем спасла тройной брейк-пойнт, а в восьмом гейме ещё раз взяла чужую подачу — 4:4! После этого Ига дожала деморализованную соперницу. Она подала под ноль, а в 10-м гейме реализовала третий матчбол на приёме — 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 57 минут.

Нельзя не отметить, что на расписание матчей изрядно повлиял дождь. Вынужденная пауза на открытых кортах составила около 2,5 часа, поэтому многие матчи начнутся и закончатся значительно позже изначально запланированного.

Также сегодня свои встречи 1/32 финала проведут Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».