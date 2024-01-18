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Australian Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Анна Калинская, Ига Свёнтек

Снова «Калинка-Малинка» раздаётся с трибун. Ещё одна россиянка — в третьем круге АО
Александр Насонов
Анна Калинская
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Анна Калинская победила соперницу. А первая ракетка мира Ига Свёнтек едва не проиграла.

В четверг, 18 января, на Australian Open в Мельбурне завершаются матчи второго раунда. Одной из теннисисток, игравших первым запуском, была россиянка Анна Калинская. Ей противостояла 33-летняя представительница Нидерландов Аранча Рус. В первом круге сегодняшние соперницы столкнулись с разным уровнем сопротивления. Если Калинская лишь в трёх сетах прошла квалифаера из США Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), то Рус неожиданно оказалась на голову сильнее 24-й сеяной украинки Ангелины Калининой — 6:1, 6:0.

Анну, к слову, поддерживают на турнире. В её матчах болельщики на трибунах исполняют известную русскую народную песню «Калинка-Малинка».

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На Australian Open — 2024 болельщики поддерживали Калинскую песней «Калинка-Малинка»

Калинская отлично провела первый сет. В трёх геймах на своей подаче она отдала сопернице лишь четыре очка, а сама в четырёх геймах на приёме сделала три брейка и забрала партию со счётом 6:1.

Во втором сете россиянка также владела преимуществом, хотя для победы пришлось поднапрячься. В четвёртом гейме Анна взяла чужую подачу и повела 3:1. В пятом гейме Рус впервые заработала брейк-пойнт, но упустила его. А вот в седьмом гейме голландка впервые сделала брейк — и только затем лишь, чтобы вновь отдать свою подачу.

Так счёт стал 5:3 в пользу Калинской. Она подавала на матч, но упустила матчбол, после чего Рус, подавая в 10-м гейме, сравняла счёт — 5:5. Но в концовке россиянка дожала соперницу, забрав следующие два гейма. В 12-м гейме Анна использовала первый матчбол на приёме — 6:1, 7:5 за 1 час 23 минуты.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 03:10 МСК
Аранча Рус
45
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В третьем круге Калинская сыграет либо с Дарьей Касаткиной (14), либо с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс. Вчера, 17 января, в 1/16 финала вышли Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Элина Аванесян.

Australian Open — 2024. Женщины. Турнирная сетка

Также на турнире едва не состоялась первая громкая сенсация. Четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Ига Свёнтек играла с финалисткой AO-2022 Даниэль Коллинз, 62-м номером рейтинга WTA. В первом сете Коллинз первой добилась брейка, но тут же отдала свою подачу, после чего Свёнтек сравняла счёт — 3:3. В девятом гейме полька ещё раз взяла подачу соперницы, а затем подала на сет — 6:4.

Вторую партию Ига начала с брейка, но затем в её игре случился провал: пять проигранных геймов подряд, в том числе три — на своей подаче! При 5:1 Даниэль не смогла подать на сет, упустив четыре сетбола. В восьмом гейме она не использовала ещё один сетбол, теперь уже на приёме, но в девятом всё-таки подала на партию со второй попытки — 6:3.

В решающем сете Свёнтек проигрывала 1:4 с двумя брейками. Но проявила настоящую волю к победе: в шестом гейме полька отыграла один брейк, затем спасла тройной брейк-пойнт, а в восьмом гейме ещё раз взяла чужую подачу — 4:4! После этого Ига дожала деморализованную соперницу. Она подала под ноль, а в 10-м гейме реализовала третий матчбол на приёме — 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 57 минут.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 04:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Даниэль Коллинз
62
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Нельзя не отметить, что на расписание матчей изрядно повлиял дождь. Вынужденная пауза на открытых кортах составила около 2,5 часа, поэтому многие матчи начнутся и закончатся значительно позже изначально запланированного.

Также сегодня свои встречи 1/32 финала проведут Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

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