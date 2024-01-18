Даниил в третий раз в карьере выиграл матч, уступив в первых двух партиях.

Суперкамбэк! Медведев швырял ракетку, как в боулинге, ушёл с 0:2 и победил в 4 утра на AO

В четверг, 18 января, на Australian Open в Мельбурне завершились матчи второго круга. У мужчин центральной встречей дня, вынесенной на поздний вечер по местному времени, организаторы выбрали поединок чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под третьим номером. Медведев играл с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, занимающим 53-е место в рейтинге ATP. Матч начался в 23:15 по местному времени — во многом потому, что в предыдущей встрече на «Род Лэйвер Арене» Анна Блинкова и Елена Рыбакина устроили настоящее безумие — один только чемпионский тай-брейк полчаса длился!

Первый круг сложился непросто для Медведева, несмотря на то что ему противостоял вроде бы не самый сильный теннисист. Матч проходил в условиях сильной жары, и французский квалифаер Теренс Атман даже выиграл у россиянина первый сет, но затем сбавил обороты и в итоге снялся с игры. Жаловался на жару и Даниил — об этом читайте в отдельном материале.

А ещё Медведев обещал, что постарается не конфликтовать с публикой. «В этом году я постараюсь не ругаться со зрителями. На корте что-то может произойти, но я стараюсь всех любить и надеюсь, что каждый сможет почувствовать такое же отношение. Что-то в этом духе. Сейчас очень важно быть в ладу с собой, и это приведёт к хорошим отношениям со всеми. Вот что я пытаюсь сделать. Посмотрим, получится ли у меня. Надеюсь, что получится», — говорил он на пресс-конференции после выхода во второй раунд.

Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Что касается Руусувуори, то он в первом круге одержал волевую победу над 183-й ракеткой мира американцем Патриком Кипсоном, выступавшим по уайлд-кард, — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Тем самым финн повторил свой лучший результат на «Шлемах». Эмиль, который в апреле отметит 25-летний юбилей, выступает в профессионалах с 2018 года, но титулов на уровне ATP у него пока нет. До этого он дважды играл с Медведевым — и именно во втором круге различных турниров. В 2022 году россиянин победил соперника на харде в Астане (6:3, 6:2), а прошлой весной выиграл у него на грунте «Мастерса» в Риме (6:4, 6:2), где в итоге довольно неожиданно стал чемпионом.

Эмиль Руусувуори на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Начало игры сложилось для Медведева не лучшим образом. Он регулярно ошибался в розыгрышах, и Руусувуори, сделав брейк во втором гейме, повёл 3:0. Третий гейм финн и вовсе взял под ноль — впрочем, россиянин ответил ему тем же. В пятом гейме ошибаться стал и Эмиль, вследствие чего у Даниила появились брейк-пойнты, но ни одного из трёх шансов он не реализовал — 4:1 в пользу соперника.

В шестом гейме Медведев, подавая, подарил оппоненту скрытый сетбол, но сумел его спасти — 4:2. А при 5:3 Руусувуори, подавая на партию, реализовал первый же сетбол — 6:3 за 43 минуты. Так Даниил отдал сет, несмотря на пять эйсов и девять виннерсов — слишком много невынужденных ошибок у него было (16).

В начале второй партии Медведев продолжил ошибаться и сразу же отдал свою подачу. Следующий гейм Руусувуори начал с 0:30 на подаче, но сумел отыграться и подтвердил брейк — 2:0. Вообще, финн в эти моменты лучше действовал в своих геймах, чем россиянин — в своих. Так, Даниил дважды подпускал оппонента к брейк-пойнтам, но всякий раз уходил от брейка. А вот в шестом гейме Медведев своими действиями заставил соперника ошибаться и со второй попытки впервые в этом матче реализовал брейк-пойнт — 3:3.

Даниил Медведев играет с Эмилем Руусувуори на Australian Open — 2024 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Получив психологическое преимущество, Даниил заиграл свободнее, а Эмиль, напротив, занервничал. В седьмом гейме Медведев наконец-то уверенно отподавал, а затем оформил второй брейк — 5:3. К сожалению, подать на партию россиянин не сумел, наошибавшись по ходу гейма. А в 10-м гейме упустил три сетбола на приёме, в том числе двойной — вновь пошли ошибки, — и счёт сравнялся: 5:5.

В 11-м гейме Медведев забрал свою подачу, а в 12-м попытался не доводить дело до тай-брейка, но добрался лишь до «ровно». А перед тай-брейком Медведев вызвал физиотерапевта и снял носок — видимо, из-за мозолей на правой ноге.

Даниил Медведев берёт медицинский перерыв в матче с Эмилем Руусувуори на AO-2024 Фото: Кадр трансляции

Тай-брейк Даниил, увы, провалил, проиграв его со счётом 1:7. А вся вторая партия заняла 1 час 21 минуту. Ситуация стала критической, ведь для выхода в третий раунд необходимо было брать три сета подряд.

В третьей партии первый гейм также остался за Руусувуори. После этого Медведев даже поменял ракетку. И это вроде бы помогло ему! Россиянин взял четыре гейма подряд: во втором гейме он ушёл с брейк-пойнта, а затем дважды брал чужую подачу — 4:1. В шестом гейме, правда, случился срыв: Даниил проиграл свою подачу с 40:15, и счёт вместо 5:1 стал 4:2. Но отыграть второй брейк Медведев сопернику не дал. В восьмом гейме он допустил двойную при 30:30, но затем исполнил эйс и вскоре дожал этот гейм — 5:3. А в 10-м подал на сет — 6:4 за 50 минут.

Четвёртую партию Медведев начал, как и полагается фавориту, — с брейка под ноль. Второй гейм россиянин, напротив, начал с 0:40, но собрался и не дал сопернику провести ответный брейк — 2:0. В четвёртом гейме Даниил спас ещё два брейк-пойнта — 3:1. А вот в восьмом гейме не смог удержать свою подачу. Руусувуори использовал второй брейк-пойнт и сравнял счёт: 4:4.

В девятом гейме финн взял свою подачу, и Медведев с досады швырнул ракетку в сторону своей скамейки, в точности как в боулинге. Он попал в две бутылки, и они отлетели в стороны. За это Даниил получил предупреждение от судьи.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ БРОСИЛ РАКЕТКУ ОТ ЗЛОСТИ Фото: Кадр трансляции

Тем не менее этот выброс эмоций не помешал россиянину забрать 10-й гейм — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты перешли к тай-брейку. В отличие от второго сета, тут уже явно лучше был Медведев — 7:6 (7:1) за 59 минут.

В решающей партии Медведева было уже не остановить. Россиянин выдал ярчайший камбэк! Он повёл 3:0 с брейком, после чего Руусувуори взял медицинский перерыв — финну массировали правое плечо. Но это не спасло Эмиля. Даниил добился брейка под ноль — 4:0. Следом он ещё раз взял свою подачу, а в шестом гейме, реализовав первый же матчбол на приёме, повесил «баранку» — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 за 4 часа 22 минуты. Матч закончился в 3 часа 40 минут по местному времени.

Вот так Даниил Медведев, исполнивший за матч 23 эйса, вышел в третий круг Australian Open. На этой стадии его оппонентом станет канадец Феликс Оже-Альяссим (27).

Также стоит отметить, что для Медведева этот пятисетовик стал 14-м в карьере. В таких матчах он одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он в третий раз отыгрался с 0:2 по сетам.

Матчи, спасённые Медведевым с 0:2 по сетам:

1. Уимблдон-2021. Третий круг. Марин Чилич (Хорватия) — 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

2. AO-2022. 1/4 финала. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.

3. АО-2024. Второй круг. 1. Уимблдон-2021. Третий круг. Марин Чилич (Хорватия) — 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.2. AO-2022. 1/4 финала. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.3. АО-2024. Второй круг. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Таким образом, в мужской сетке AO в 1/16 финала вышли трое россиян: помимо Медведева, это Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15).

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».