7 топ-матчей пятницы в теннисе: Андреева, Рублёв и Хачанов бьются за 4-й круг AO

Посмотреть все события 19 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Хачанов до Синнера?

На Australian Open — 2024 Карен Хачанова одержал две трудовые победы в четырёх сетах над Даниэлем Альтмайером и Александром Ковачевичем. Теперь 15-му номеру посева предстоит сразиться с 23-летним чехом Томашем Махачем, с которым он раньше не играл. Победитель в четвёртом круге встретится с кем-то из пары Янник Синнер — Себастьян Баэс.

🎾 4:00*: Леся Цуренко (Украина, 28) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Соболенко 10-ю победу подряд на Australian Open?

Белоруска Арина Соболенко очень резво приступила к защите прошлогоднего титула, отдав двум соперницам на старте суммарно всего шесть геймов. Правда, доставались ей пока только квалифаеры — немка Элла Зайдель и чешка Бренда Фрухвиртова. А вот в третьем круге Арине будет противостоять уже сеяная теннисистка — украинка Леся Цуренко. Ранее теннисистки в рамках WTA играли два раза и обменялись победами — в Хобарте-2018 сильнее была Цуренко, а в Индиан-Уэллсе-2019 — Соболенко. Ещё один матч на этом же калифорнийском «тысячнике» в 2023 году не состоялся из-за снятия Цуренко. Победительница поединка на АО-2024 сыграет в четвёртом круге с кем-то из пары Аманда Анисимова — Паула Бадоса.

🎾 5:00*: Магдалена Френх (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Захарова реванш за Дубай?

Анастасия Захарова перед третьим кругом дебютного для себя ТБШ отметила 22-летие. А лучшим подарком на день рождения может быть только победа. Россиянка уже справилась с Юлией Путинцевой и Каей Юван, а теперь ей играть с полькой Магдаленой Френх. Девушки уже встречались в рамках турнира W100 в Дубае, и тогда победу праздновала Магдалена. Победительница нового матча сыграет в четвёртом круге с кем-то из пары Алисия Паркс — Кори Гауфф.

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Андреева с соперницей, которую уже побеждала?

16-летняя Мирра Андреева сотворила сенсацию на своём дебютном Australian Open, выбив из сетки шестую ракетку мира Онс Жабер. Теперь в третьем круге юной россиянке будет противостоять француженка Диан Парри, которая старше неё на пять лет. Девушки уже пересекались на корте во взрослом туре — во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023, и тогда Мирра разгромила соперницу — 6:1, 6:2. Победительница нового матча в четвёртом круге встретится с кем-то из пары Сторм Хантер — Барбора Крейчикова.

🎾 6:00*: Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Аванесян во вторую неделю своего дебютного АО?

21-летняя Элина Аванесян на своём дебютном Australian Open уже добралась до третьего круга, выбив из сетки восьмую ракетку мира Марию Саккари. Теперь, чтобы попасть во вторую неделю ТБШ, Элине надо справиться со своей ровесницей Мартой Костюк. Девушки ранее не встречались ни на уровне юниоров ITF, ни в профессиональном туре. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад-Майя.

🎾 11:00*: Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Тимофеева с 10-м номером посева АО?

20-летняя Мария Тимофеева на своём дебютном ТБШ уже прошла двух опытных соперниц — Ализе Корне и Каролину Возняцки — и теперь попытается справиться с 10-м номером посева Беатрис Хаддад-Майей, которая на семь лет старше неё. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Элина Аванесян – Марта Костюк.

🎾 12:30*: Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с обидчиком Медведева?

Андрей Рублёв стартовал на АО с тяжёлой победы над Тьяго Уайлдом в пяти сетах. Затем россиянин в трёх партиях прошёл грозного американца Кристофера Юбэнкса. Как сложится для него третий поединок в Мельбурне, где ему будет противостоять 29-й номер посева Себастьян Корда из США? Ранее теннисисты уже встречались дважды, и оба раза сильнее был Рублёв, причём в двух сетах — в четвертьфинале Майами-2021 и финале Хихона-2022. Но отметим, что в прошлом году именно Корда выбил из сетки Australian Open в третьем круге россиянина Даниила Медведева. Победитель нового матча дальше встретится с кем-то из пары Алекс де Минор — Флавио Коболли.