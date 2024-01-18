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Теннисные матчи пятницы 19 января 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

7 топ-матчей пятницы в теннисе: Андреева, Рублёв и Хачанов бьются за 4-й круг AO
Даниил Сальников
Теннисные матчи пятницы 19 января
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За чем следить 19 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Томаш Махач
75
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: доберётся ли Хачанов до Синнера?

На Australian Open — 2024 Карен Хачанова одержал две трудовые победы в четырёх сетах над Даниэлем Альтмайером и Александром Ковачевичем. Теперь 15-му номеру посева предстоит сразиться с 23-летним чехом Томашем Махачем, с которым он раньше не играл. Победитель в четвёртом круге встретится с кем-то из пары Янник Синнер — Себастьян Баэс.

Карен феерит на нынешнем ТБШ:
Хачанов с 22 эйсами в 3-м круге AO. Ещё одна молодая россиянка устроила разгром сопернице
Хачанов с 22 эйсами в 3-м круге AO. Ещё одна молодая россиянка устроила разгром сопернице

🎾 4:00*: Леся Цуренко (Украина, 28) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: одержит ли Соболенко 10-ю победу подряд на Australian Open?

Белоруска Арина Соболенко очень резво приступила к защите прошлогоднего титула, отдав двум соперницам на старте суммарно всего шесть геймов. Правда, доставались ей пока только квалифаеры — немка Элла Зайдель и чешка Бренда Фрухвиртова. А вот в третьем круге Арине будет противостоять уже сеяная теннисистка — украинка Леся Цуренко. Ранее теннисистки в рамках WTA играли два раза и обменялись победами — в Хобарте-2018 сильнее была Цуренко, а в Индиан-Уэллсе-2019 — Соболенко. Ещё один матч на этом же калифорнийском «тысячнике» в 2023 году не состоялся из-за снятия Цуренко. Победительница поединка на АО-2024 сыграет в четвёртом круге с кем-то из пары Аманда Анисимова — Паула Бадоса.

Арину на этом турнире не остановить:
Второй разгром в Мельбурне! Соболенко катком прошлась по чешскому дарованию
Второй разгром в Мельбурне! Соболенко катком прошлась по чешскому дарованию

🎾 5:00*: Магдалена Френх (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Магдалена Френх
69
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Интрига: возьмёт ли Захарова реванш за Дубай?

Анастасия Захарова перед третьим кругом дебютного для себя ТБШ отметила 22-летие. А лучшим подарком на день рождения может быть только победа. Россиянка уже справилась с Юлией Путинцевой и Каей Юван, а теперь ей играть с полькой Магдаленой Френх. Девушки уже встречались в рамках турнира W100 в Дубае, и тогда победу праздновала Магдалена. Победительница нового матча сыграет в четвёртом круге с кем-то из пары Алисия Паркс — Кори Гауфф.

Анастасия Захарова попала в основу ТБШ с восьмой попытки:
Все россияне на Australian Open — 2024: Медведев, Касаткина, Рублёв, Андреева и другие
Все россияне на Australian Open — 2024: Медведев, Касаткина, Рублёв, Андреева и другие

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
72
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Интрига: как сыграет Андреева с соперницей, которую уже побеждала?

16-летняя Мирра Андреева сотворила сенсацию на своём дебютном Australian Open, выбив из сетки шестую ракетку мира Онс Жабер. Теперь в третьем круге юной россиянке будет противостоять француженка Диан Парри, которая старше неё на пять лет. Девушки уже пересекались на корте во взрослом туре — во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023, и тогда Мирра разгромила соперницу — 6:1, 6:2. Победительница нового матча в четвёртом круге встретится с кем-то из пары Сторм Хантер — Барбора Крейчикова.

Мирра сияет в Мельбурне:
«Звезда родилась!» Бурная реакция на сенсационные победы юных Андреевой и Тимофеевой на AO
«Звезда родилась!» Бурная реакция на сенсационные победы юных Андреевой и Тимофеевой на AO

🎾 6:00*: Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Элина Аванесян
74
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Интрига: пробьётся ли Аванесян во вторую неделю своего дебютного АО?

21-летняя Элина Аванесян на своём дебютном Australian Open уже добралась до третьего круга, выбив из сетки восьмую ракетку мира Марию Саккари. Теперь, чтобы попасть во вторую неделю ТБШ, Элине надо справиться со своей ровесницей Мартой Костюк. Девушки ранее не встречались ни на уровне юниоров ITF, ни в профессиональном туре. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад-Майя.

Элина разобралась с восьмой ракеткой мира:
Фантастика! Аванесян и Мирра выбили двух теннисисток из топ-10 и прошли в 3-й круг AO
Live
Фантастика! Аванесян и Мирра выбили двух теннисисток из топ-10 и прошли в 3-й круг AO

🎾 11:00*: Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:00 МСК
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Интрига: справится ли Тимофеева с 10-м номером посева АО?

20-летняя Мария Тимофеева на своём дебютном ТБШ уже прошла двух опытных соперниц — Ализе Корне и Каролину Возняцки — и теперь попытается справиться с 10-м номером посева Беатрис Хаддад-Майей, которая на семь лет старше неё. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Победительница дальше сразится с кем-то из пары Элина Аванесян – Марта Костюк.

Мария остановила саму Каролину Возняцки:
20-летняя Тимофеева победила чемпионку AO после 1:6! И отыграла 52 места в лайв-рейтинге
20-летняя Тимофеева победила чемпионку AO после 1:6! И отыграла 52 места в лайв-рейтинге

🎾 12:30*: Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: справится ли Рублёв с обидчиком Медведева?

Андрей Рублёв стартовал на АО с тяжёлой победы над Тьяго Уайлдом в пяти сетах. Затем россиянин в трёх партиях прошёл грозного американца Кристофера Юбэнкса. Как сложится для него третий поединок в Мельбурне, где ему будет противостоять 29-й номер посева Себастьян Корда из США? Ранее теннисисты уже встречались дважды, и оба раза сильнее был Рублёв, причём в двух сетах — в четвертьфинале Майами-2021 и финале Хихона-2022. Но отметим, что в прошлом году именно Корда выбил из сетки Australian Open в третьем круге россиянина Даниила Медведева. Победитель нового матча дальше встретится с кем-то из пары Алекс де Минор — Флавио Коболли.

Андрей набирает ход на Australian Open:
В трёх сетах и без нервов. Рублёв спокойно прошёл 35-ю ракетку мира во втором круге АО
В трёх сетах и без нервов. Рублёв спокойно прошёл 35-ю ракетку мира во втором круге АО
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